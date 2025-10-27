ANSES actualiza la AUH: así quedan los pagos de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Tarjeta Alimentar: pagos y montos vigentes

Por su parte, la Tarjeta Alimentar, también conocida como Programa Alimentar, continuará depositándose normalmente en noviembre. Este beneficio está diseñado para complementar la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) y garantizar el acceso a alimentos esenciales sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos vigentes se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Los pagos se realizan automáticamente en la misma cuenta en la que se cobran las prestaciones principales, simplificando el acceso de los hogares más vulnerables.

AUH_ANSES

Objetivo del programa y compatibilidad con otras ayudas

El Programa Alimentar, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar la nutrición infantil y asegurar que las familias cuenten con los recursos necesarios para adquirir alimentos de calidad.

Este beneficio es compatible con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), lo que permite que los hogares perciban múltiples ayudas simultáneamente y refuercen su ingreso mensual.

Importancia de las actualizaciones mensuales

Desde ANSES remarcan que la actualización mensual de las asignaciones es clave para proteger los ingresos de las familias frente a la inflación. “El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra y que el acompañamiento del Estado sea constante”, indicaron fuentes oficiales.

Gracias a este mecanismo, los beneficiarios pueden planificar mejor sus gastos y mantener el nivel de consumo necesario para la alimentación y la educación de sus hijos.

Continuidad de pagos en noviembre

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se seguirán abonando de forma habitual durante noviembre, con las actualizaciones correspondientes y sin interrupciones. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales, y los montos se depositan directamente en la cuenta registrada en ANSES.

Calendario de pagos AUH de noviembre 2025