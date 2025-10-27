En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES actualiza la AUH: así quedan los pagos de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se seguirán abonando durante noviembre, con las actualizaciones correspondientes. Lo que hay que sber sobre los aumentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo se actualizarán las prestaciones sociales a partir de noviembre 2025. Este mes, las familias recibirán ajustes en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y mantendrán los pagos de la Tarjeta Alimentar, un beneficio clave para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

ANSES dará de baja el SUAF: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares desde noviembre

Según informó ANSES, la AUH experimentará un aumento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre registrada por el INDEC. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de las familias frente a la suba general de precios.

Los montos actualizados quedan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58).

  • Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35).

De este modo, los beneficiarios continuarán recibiendo su prestación con el ajuste correspondiente al índice de inflación, asegurando que el ingreso mantenga su valor real.

Tarjeta Alimentar: pagos y montos vigentes

Por su parte, la Tarjeta Alimentar, también conocida como Programa Alimentar, continuará depositándose normalmente en noviembre. Este beneficio está diseñado para complementar la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) y garantizar el acceso a alimentos esenciales sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos vigentes se mantienen sin cambios:

  • Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Los pagos se realizan automáticamente en la misma cuenta en la que se cobran las prestaciones principales, simplificando el acceso de los hogares más vulnerables.

AUH_ANSES

Objetivo del programa y compatibilidad con otras ayudas

El Programa Alimentar, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar la nutrición infantil y asegurar que las familias cuenten con los recursos necesarios para adquirir alimentos de calidad.

Este beneficio es compatible con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), lo que permite que los hogares perciban múltiples ayudas simultáneamente y refuercen su ingreso mensual.

Importancia de las actualizaciones mensuales

Desde ANSES remarcan que la actualización mensual de las asignaciones es clave para proteger los ingresos de las familias frente a la inflación. “El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra y que el acompañamiento del Estado sea constante”, indicaron fuentes oficiales.

Gracias a este mecanismo, los beneficiarios pueden planificar mejor sus gastos y mantener el nivel de consumo necesario para la alimentación y la educación de sus hijos.

Continuidad de pagos en noviembre

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se seguirán abonando de forma habitual durante noviembre, con las actualizaciones correspondientes y sin interrupciones. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales, y los montos se depositan directamente en la cuenta registrada en ANSES.

Calendario de pagos AUH de noviembre 2025

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9
