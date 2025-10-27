ANSES actualiza la AUH: así quedan los pagos de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Tarjeta Alimentar: pagos y montos vigentes
Por su parte, la Tarjeta Alimentar, también conocida como Programa Alimentar, continuará depositándose normalmente en noviembre. Este beneficio está diseñado para complementar la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) y garantizar el acceso a alimentos esenciales sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Los montos vigentes se mantienen sin cambios:
-
Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250
-
Familias con dos hijos: $81.936
-
Familias con tres o más hijos: $108.062
Los pagos se realizan automáticamente en la misma cuenta en la que se cobran las prestaciones principales, simplificando el acceso de los hogares más vulnerables.
Objetivo del programa y compatibilidad con otras ayudas
El Programa Alimentar, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar la nutrición infantil y asegurar que las familias cuenten con los recursos necesarios para adquirir alimentos de calidad.
Este beneficio es compatible con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), lo que permite que los hogares perciban múltiples ayudas simultáneamente y refuercen su ingreso mensual.
Importancia de las actualizaciones mensuales
Desde ANSES remarcan que la actualización mensual de las asignaciones es clave para proteger los ingresos de las familias frente a la inflación. “El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra y que el acompañamiento del Estado sea constante”, indicaron fuentes oficiales.
Gracias a este mecanismo, los beneficiarios pueden planificar mejor sus gastos y mantener el nivel de consumo necesario para la alimentación y la educación de sus hijos.
Continuidad de pagos en noviembre
Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se seguirán abonando de forma habitual durante noviembre, con las actualizaciones correspondientes y sin interrupciones. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales, y los montos se depositan directamente en la cuenta registrada en ANSES.
Calendario de pagos AUH de noviembre 2025
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9