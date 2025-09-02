Cada grupo accede a montos y plazos diferentes, con devolución en hasta 72 cuotas. Todas las cuotas se descuentan del haber mensual, garantizando un sistema más seguro para ambas partes.

¿Qué bancos ofrecen préstamos para beneficiarios de ANSES?

En septiembre 2025, las entidades que canalizan estos préstamos son:

Banco Nación : permite solicitar hasta $3.000.000 de forma online.

Banco Provincia : ofrece montos de hasta $2.500.000 para AUH y SUAF.

Cuenta DNI (Banco Nación): brinda la posibilidad de hacer todo el trámite digital desde la app.

El dinero suele acreditarse en menos de 24 horas una vez aprobado el préstamo, lo que representa una ventaja frente a los créditos tradicionales.

¿Cómo funciona el simulador de créditos?

simulador provincia anses.jpg AUH, SUAF y jubilados: cómo obtener hasta $3 MILLONES sin salir de tu casa

Una de las herramientas clave para los beneficiarios es el simulador de préstamos online disponible en las plataformas bancarias y en Mayores Activos.

Permite:

Calcular la cuota mensual según monto y plazo elegido.

Conocer el importe máximo disponible según ingresos.

Comparar distintos escenarios antes de confirmar la operación.

El simulador ayuda a evitar sorpresas en el cobro, ya que el solicitante sabe desde el inicio cuánto pagará mes a mes.

Paso a paso: cómo pedir un crédito online

Ingresar a la app o web del banco (Nación o Provincia).

Seleccionar la opción “Préstamos” .

Completar el formulario con el monto, destino y plazo deseado.

Usar el simulador antes de confirmar.

Validar la operación y esperar la acreditación, que suele ser inmediata.

De esta manera, el trámite es completamente digital y evita asistir a una sucursal bancaria.