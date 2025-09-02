En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
AUH, SUAF y jubilados: cómo obtener hasta $3 MILLONES sin salir de tu casa

En septiembre 2025, ANSES mantiene vigentes los créditos para jubilados, AUH y SUAF. Con montos que llegan hasta $3.000.000 y gestión 100% digital, los beneficiarios pueden calcular cuotas en segundos antes de pedir el préstamo.

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF distintas líneas de créditos que permiten acceder a financiamiento inmediato. Los préstamos pueden solicitarse de manera totalmente online y los montos alcanzan hasta $3.000.000, con acreditación directa en la cuenta del beneficiario.

Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, sino que están disponibles para beneficiarios de ANSES a través de Banco Nación y Banco Provincia. Las cuotas se descuentan automáticamente de los haberes mensuales, lo que facilita el pago y evita trámites presenciales.

¿Quiénes pueden pedir créditos ANSES en septiembre 2025?

Las líneas de crédito están disponibles para:

  • Jubilados y pensionados que cobren por ANSES.

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF).

Cada grupo accede a montos y plazos diferentes, con devolución en hasta 72 cuotas. Todas las cuotas se descuentan del haber mensual, garantizando un sistema más seguro para ambas partes.

¿Qué bancos ofrecen préstamos para beneficiarios de ANSES?

En septiembre 2025, las entidades que canalizan estos préstamos son:

  • Banco Nación: permite solicitar hasta $3.000.000 de forma online.

  • Banco Provincia: ofrece montos de hasta $2.500.000 para AUH y SUAF.

  • Cuenta DNI (Banco Nación): brinda la posibilidad de hacer todo el trámite digital desde la app.

El dinero suele acreditarse en menos de 24 horas una vez aprobado el préstamo, lo que representa una ventaja frente a los créditos tradicionales.

¿Cómo funciona el simulador de créditos?

Una de las herramientas clave para los beneficiarios es el simulador de préstamos online disponible en las plataformas bancarias y en Mayores Activos.

Permite:

  • Calcular la cuota mensual según monto y plazo elegido.

  • Conocer el importe máximo disponible según ingresos.

  • Comparar distintos escenarios antes de confirmar la operación.

El simulador ayuda a evitar sorpresas en el cobro, ya que el solicitante sabe desde el inicio cuánto pagará mes a mes.

Paso a paso: cómo pedir un crédito online

  • Ingresar a la app o web del banco (Nación o Provincia).

  • Seleccionar la opción “Préstamos”.

  • Completar el formulario con el monto, destino y plazo deseado.

  • Usar el simulador antes de confirmar.

  • Validar la operación y esperar la acreditación, que suele ser inmediata.

De esta manera, el trámite es completamente digital y evita asistir a una sucursal bancaria.

