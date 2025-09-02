Con la llegada de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo calendario de pagos que trae consigo aumentos, refuerzos y beneficios extra para millones de familias argentinas.
La ANSES confirmó que en septiembre las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a un pago extra de $188.000. Conocé los montos actualizados y el cronograma completo de cobro según la terminación del DNI.
Madres de AUH recibirán un pago de $90.000 en septiembre: cronograma oficial de ANSES
El mes llega marcado por una actualización en los haberes, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que arrojó una suba del 1,9%. Esto impacta directamente en las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados.
A este esquema se le suma una novedad clave: las titulares de AUH podrán acceder a un pago único de $188.000, una ayuda que busca reforzar los ingresos de las madres en un contexto económico complejo.
El aumento de la AUH para este mes se desprende de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación de la inflación mensual.
En julio, el INDEC informó que el IPC se incrementó un 1,9%, cifra que ANSES trasladó a los haberes sociales.
De este modo, la AUH pasó de $112.942 a $115.087. Sin embargo, como ocurre cada mes, el organismo mantiene la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.
Esto significa que en septiembre las familias cobrarán un monto neto de $92.070 por hijo, mientras que el 20% restante se acumula para ser liberado una vez que se cumpla con la presentación del formulario que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación.
En paralelo, la AUH por discapacidad también tuvo una actualización: pasó de $367.757 a $374.744, un incremento que busca acompañar las necesidades adicionales que afrontan las familias con hijos en esta condición.
La Asignación por Embarazo para la Protección Social (AUE) también fue alcanzada por la actualización de haberes.
En septiembre, el monto se fijó en $92.051,77, lo que implica un leve incremento respecto del mes anterior. Este beneficio apunta a garantizar el acceso a un ingreso básico para las mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación, y se cobra en forma mensual hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
Otro de los complementos más relevantes que se acreditan junto a la AUH y la AUE es la Tarjeta Alimentar, programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para reforzar la compra de alimentos en los hogares más vulnerables.
Los montos en septiembre se mantienen en los siguientes valores:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este extra se deposita automáticamente junto a la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El pago figura en la misma fecha y en la misma cuenta donde los beneficiarios perciben su prestación mensual.