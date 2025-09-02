Madres de AUH recibirán un pago de $90.000 en septiembre: cronograma oficial de ANSES

En julio, el INDEC informó que el IPC se incrementó un 1,9%, cifra que ANSES trasladó a los haberes sociales.

De este modo, la AUH pasó de $112.942 a $115.087. Sin embargo, como ocurre cada mes, el organismo mantiene la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.

Esto significa que en septiembre las familias cobrarán un monto neto de $92.070 por hijo, mientras que el 20% restante se acumula para ser liberado una vez que se cumpla con la presentación del formulario que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación.

En paralelo, la AUH por discapacidad también tuvo una actualización: pasó de $367.757 a $374.744, un incremento que busca acompañar las necesidades adicionales que afrontan las familias con hijos en esta condición.

emabrazo prenatal maternidad anses calendario AUH de ANSES en SEPTIEMBRE: cómo obtener más de $400.000 con los cuatro BENEFICIOS EXTRA

Aumento para la AUE en septiembre

La Asignación por Embarazo para la Protección Social (AUE) también fue alcanzada por la actualización de haberes.

En septiembre, el monto se fijó en $92.051,77, lo que implica un leve incremento respecto del mes anterior. Este beneficio apunta a garantizar el acceso a un ingreso básico para las mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación, y se cobra en forma mensual hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre

Otro de los complementos más relevantes que se acreditan junto a la AUH y la AUE es la Tarjeta Alimentar, programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para reforzar la compra de alimentos en los hogares más vulnerables.

Los montos en septiembre se mantienen en los siguientes valores:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Este extra se deposita automáticamente junto a la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El pago figura en la misma fecha y en la misma cuenta donde los beneficiarios perciben su prestación mensual.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2025