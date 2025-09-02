ANSES paga $42.711 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo

En septiembre de 2025, el monto pasó a $42.711, tras aplicarse la actualización del 1,9% por movilidad correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicada por el INDEC.

¿Quiénes cobran el complemento?

El beneficio está destinado a dos grupos principales:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Lo más importante es que no es necesario hacer ningún trámite adicional. ANSES cruza automáticamente los datos con el Ministerio de Capital Humano y deposita el refuerzo en la misma fecha y lugar de pago de la AUH o la AUE.

Esto significa que cada familia lo cobra de manera automática, sin gestiones extra ni formularios que presentar.

familia billetes auh créditos anses AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

El monto del Complemento Leche en septiembre

El nuevo valor se fijó en $42.711 por hijo, una cifra que se ajustó de acuerdo con la movilidad previsional.

Aunque este número no apareció en la Resolución 297/2025, desde el organismo previsional confirmaron que será publicado oficialmente en el sitio web de ANSES en las próximas horas.

Con este refuerzo, una madre que cobra la AUH por un hijo menor de tres años accede en septiembre a:

$92.070 netos de AUH (descontado el 20% retenido).

$52.250 de Tarjeta Alimentar.

$42.711 del Complemento Leche.

Es decir, un ingreso de $187.031 en total solo por un hijo, sin contar otros beneficios compatibles como asignaciones escolares o créditos.

En el caso de dos hijos pequeños, la suma escala a $374.062, mientras que con tres hijos puede superar los $561.000 en septiembre.

AUH en septiembre: cuánto se cobra y cómo se calcula

El monto de la AUH también se actualizó este mes. El haber bruto pasó de $112.942 a $115.087, aunque ANSES retiene el 20% de manera automática hasta que el titular presente la Libreta AUH.

Por eso, el valor neto en septiembre es de $92.070 por hijo.

Para los casos de AUH por discapacidad, el monto ascendió de $367.757 a $374.744, lo que implica un pago neto de $299.795 después de la retención.

Cuánto se cobra de AUE en septiembre

La Asignación por Embarazo (AUE) también tuvo un ajuste por movilidad y en septiembre alcanza los $92.051,77.

En este caso, el pago se acredita desde la semana 12 de gestación y se mantiene hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. Al igual que en la AUH, se deposita junto con la Tarjeta Alimentar y, si corresponde, con el Complemento Leche.

Fechas de pago de AUH en septiembre 2025

ANSES confirmó que el Complemento Leche se acredita en la misma fecha que la AUH. El calendario oficial, organizado según la terminación del DNI, es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 10 de septiembre.

DNI terminados en 1 : 11 de septiembre.

DNI terminados en 2 : 12 de septiembre.

DNI terminados en 3 : 15 de septiembre.

DNI terminados en 4 : 16 de septiembre.

DNI terminados en 5 : 17 de septiembre.

DNI terminados en 6 : 18 de septiembre.

DNI terminados en 7 : 19 de septiembre.

DNI terminados en 8 : 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Fechas de pago AUE en septiembre 2025

Para las titulares de la Asignación por Embarazo, el calendario también sigue el mismo criterio por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 : 10 de septiembre.

DNI terminados en 1 : 11 de septiembre.

DNI terminados en 2 : 12 de septiembre.

DNI terminados en 3 : 15 de septiembre.

DNI terminados en 4 : 16 de septiembre.

DNI terminados en 5 : 17 de septiembre.

DNI terminados en 6 : 18 de septiembre.

DNI terminados en 7 : 19 de septiembre.

DNI terminados en 8 : 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

anses-embarazo-leche.jpg

Cómo consultar la fecha exacta en Mi ANSES

Las titulares pueden verificar el detalle de su cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES, disponible tanto en la web como en aplicación para celular.

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se puede consultar:

Fecha y lugar exacto de cobro.

Montos de AUH, AUE, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

Posibles refuerzos extraordinarios o adicionales disponibles.

Un ingreso extra que marca la diferencia

La suma del Complemento Leche, la AUH y la Tarjeta Alimentar transforma el ingreso mensual de las madres beneficiarias.

Por ejemplo, una familia con dos hijos menores de tres años percibe en septiembre:

$184.140 de AUH neta.

$81.936 de Tarjeta Alimentar.

$85.422 de Complemento Leche.

En total, $351.498, una cifra que, aunque todavía por debajo de la canasta básica, representa un apoyo fundamental para cubrir necesidades de alimentación y cuidado infantil.