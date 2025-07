AUH y préstamos 2025: las apps que prestan hasta $2.000.000 sin trabajo formal

¿Quiénes pueden acceder al crédito de $2.000.000 en julio 2025?

Según fuentes del sector financiero, hay tres perfiles que pueden aplicar a este tipo de préstamo, aunque los montos y condiciones pueden variar:

Titulares de AUH con cuenta bancaria o billetera vinculada

Personas sin recibo de sueldo, pero con ingresos de ANSES u otros movimientos regulares

Usuarios activos de apps como Cuenta DNI, Mercado Pago, Ualá o Personal Pay

La clave está en el uso frecuente de la app: mientras más operaciones hagas (cobros, pagos, recargas, transferencias), mayor será tu “puntaje” o scoring digital, que las entidades financieras utilizan para evaluar tu perfil y decidir si te aprueban o no el crédito.

¿Dónde pedir el préstamo de $2.000.000 si cobrás AUH?

A continuación, un repaso por las principales apps y bancos que otorgan estos préstamos en julio 2025, incluso a personas sin empleo registrado:

1. Banco Provincia – Cuenta DNI

Ofrece préstamos personales para quienes usan la app Cuenta DNI.

En julio, el monto máximo alcanza los $2.000.000 .

No exige recibo de sueldo, pero sí movimientos recientes en la app.

Si usás Cuenta DNI para cobrar la AUH, ya tenés una ventaja: eso genera historial y habilita tu perfil crediticio.

Dato clave: muchos titulares de AUH tienen habilitado el crédito por el solo hecho de mover su dinero en esta billetera pública.

2. Mercado Pago – Préstamos personales

Otorga préstamos según el comportamiento del usuario en la app.

Algunos titulares de AUH pueden acceder a montos de hasta $1.500.000 o más , dependiendo del uso.

No exige comprobantes de ingresos, pero sí una cuenta activa y buen historial.

Las cuotas se descuentan automáticamente del saldo disponible.

3. Ualá – Préstamo simple y digital

Permite simular y solicitar el préstamo desde la misma app .

Requiere una cuenta activa y uso frecuente.

El crédito puede ser más chico que el de Cuenta DNI, pero igual sirve como solución rápida.

4. Personal Pay, Naranja X y otras fintechs

Algunas billeteras digitales ofrecen préstamos preaprobados a usuarios con ingresos regulares, incluso AUH.

El sistema evalúa el comportamiento del usuario: pagos, transferencias, recargas.

Son préstamos rápidos, aunque los montos varían según el perfil.

¿Qué requisitos piden si no tenés recibo de sueldo?

Este nuevo esquema de préstamos no tradicionales ya no exige papeles ni antigüedad laboral en blanco. En cambio, evalúan:

Que tengas una cuenta con CBU activa (banco o billetera)

Que recibas regularmente AUH u otros ingresos compatibles

Que no tengas deudas impagas o problemas judiciales recientes

Que uses la app con frecuencia para operaciones cotidianas

En resumen: no te van a pedir recibo de sueldo, pero sí te exigen mover la cuenta. Si tu app está inactiva o solo la usás para cobrar y retirar, es probable que no califiques.

Paso a paso: cómo pedir el préstamo de $2.000.000 desde el celular

La buena noticia es que el trámite es 100% online y puede completarse en 5 minutos, sin moverte de tu casa. El proceso general es similar en casi todas las apps:

Ingresar a la app (Cuenta DNI, Mercado Pago, Ualá, etc.)

Buscar la sección “Préstamos” o “Créditos”

Consultar si tenés una oferta preaprobada

Simular el monto que querés pedir (hasta $2.000.000)

Elegir la cantidad de cuotas (por lo general, entre 6 y 24)

Confirmar tus datos y aceptar los términos del contrato

¡Listo! El dinero se acredita en minutos o hasta 24 horas hábiles

Algunas apps te permiten saber si tenés un préstamo preaprobado solo ingresando tu DNI. Otras piden que valides el CBU donde cobrás la AUH, para asegurarse que sos titular de la cuenta.

¿Este préstamo afecta el cobro de la AUH de ANSES?

No. Los préstamos otorgados por bancos o billeteras no interfieren con el cobro mensual de la AUH, siempre que no tengas embargos activos, deudas judiciales o bloqueos en tu cuenta.

Incluso, tener un préstamo y pagarlo en tiempo y forma puede mejorar tu historial crediticio, lo cual podría habilitarte a acceder a montos mayores o mejores tasas en el futuro.

¿Y si no califico para el crédito de $2.000.000?

