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AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

Se confirmó el impacto del incremento por movilidad en el Sistema Único de Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el ajuste mensual que eleva los montos de bolsillo y redefine las escalas de cobro para millones de hogares durante abril de 2026.

AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de haberes para el sector de las asignaciones familiares correspondiente al cuarto mes del año. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES en abril reciben un incremento del 2,9%, cifra que responde a la nueva fórmula de movilidad basada en el índice de inflación de febrero. Este ajuste técnico impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el SUAF, asegurando que el beneficio mantenga su capacidad de compra frente a los precios de la canasta básica.

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El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que la AUH de ANSES alcance un haber bruto de $136.666, del cual se desprende un neto de $109.332,80 tras la retención de ley. Por su parte, el SUAF de ANSES ajusta sus rangos salariales, permitiendo que los trabajadores registrados perciban el beneficio según su escala de ingresos brutos. Al integrar este aumento con adicionales como el Complemento Leche, las asignaciones de ANSES en abril logran un alivio directo en la economía de los hogares con niños y adolescentes.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también supervisa los nuevos topes de ingresos familiares para la permanencia en el sistema formal. Es determinante que los beneficiarios verifiquen sus datos en la plataforma oficial, ya que el aumento del 2,9% se acredita de forma automática según la terminación del DNI. La transparencia en estas liquidaciones mensuales bajo la órbita de ANSES facilita que las familias proyecten sus gastos con mayor previsibilidad en un contexto de revisiones constantes.

¿Cuál es el monto neto de la AUH de ANSES en abril de 2026?

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AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

Tras la aplicación del incremento por movilidad, el haber neto de la Asignación Universal por Hijo se sitúa en $109.332,80. Este valor corresponde al 80% de la prestación, mientras que el 20% restante es retenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social hasta la presentación de la Libreta AUH al año siguiente.

¿Cómo impacta el aumento en los rangos del SUAF de ANSES?

El incremento del 2,9% de la Administración Nacional de la Seguridad Social también eleva los topes de ingresos. Para abril de 2026, el límite individual para cobrar asignaciones familiares es de $2.801.551, mientras que el tope máximo del grupo familiar asciende a $5.603.101, asegurando la cobertura a trabajadores con ingresos medios.

¿Qué adicionales se suman a las asignaciones de ANSES este mes?

Además del haber base, la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril alcanza los $51.547 por cada hijo menor de 3 años. Este extra, sumado a la Tarjeta Alimentar, permite que el cobro total unificado supere los $213.000 en los casos de mayor vulnerabilidad.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES por DNI en abril?

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la AUH y el SUAF continúa su curso esta semana. Las fechas de acreditación se extienden hasta el 23 de abril, siguiendo el orden del último número del documento de identidad del titular de la prestación.

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