AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

¿Cómo impacta el aumento en los rangos del SUAF de ANSES?

El incremento del 2,9% de la Administración Nacional de la Seguridad Social también eleva los topes de ingresos. Para abril de 2026, el límite individual para cobrar asignaciones familiares es de $2.801.551, mientras que el tope máximo del grupo familiar asciende a $5.603.101, asegurando la cobertura a trabajadores con ingresos medios.

¿Qué adicionales se suman a las asignaciones de ANSES este mes?

Además del haber base, la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril alcanza los $51.547 por cada hijo menor de 3 años. Este extra, sumado a la Tarjeta Alimentar, permite que el cobro total unificado supere los $213.000 en los casos de mayor vulnerabilidad.

¿Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES por DNI en abril?

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la AUH y el SUAF continúa su curso esta semana. Las fechas de acreditación se extienden hasta el 23 de abril, siguiendo el orden del último número del documento de identidad del titular de la prestación.