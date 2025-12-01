AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia tipo en diciembre

AUH total por hijo: $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Esto significa que las familias no reciben el monto total, sino solo el 80% acreditado todos los meses, mientras que el 20% se retiene y se devuelve una vez al año, después de que el titular presente la Libreta AUH 2024 (o la correspondiente al período).

Cuánto cobra una familia tipo con dos hijos por AUH en diciembre

Si tomamos un hogar de 4 integrantes con dos hijos que reciben la Asignación Universal, los valores quedan así:

AUH mensual acreditada (80%)

$97.973,60 por hijo

Total por dos hijos: $195.947,20

Retención acumulada

$24.493,40 por hijo

Total por dos hijos: $48.986,80 (Este monto se recupera al presentar la Libreta AUH el año siguiente.)

Ingreso mensual por AUH para una familia tipo en diciembre 2025: $195.947,20

Este es el valor que ANSES deposita todos los meses, sin contar la retención.

ANSES_asignacion

Montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano que complementa la AUH y se deposita de manera automática según la cantidad de hijos:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

En el caso de una familia tipo con dos hijos, el valor mensual será:

Tarjeta Alimentar para dos hijos en diciembre: $81.936

Este beneficio se deposita junto con la AUH, según la terminación del DNI del titular, y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Ingreso total de una familia tipo en diciembre: AUH + Tarjeta Alimentar

Si sumamos ambos componentes -AUH mensual más Tarjeta Alimentar- obtenemos la cifra final que recibirá una familia tipo en diciembre.

Cálculo final del ingreso mensual

AUH por dos hijos (80%): $195.947,20

Tarjeta Alimentar: $81.936

Ingreso total mensual en diciembre 2025: $277.883,20

Este monto no incluye la futura devolución de la retención del 20%, que puede superar los $500.000 anuales en hogares con dos hijos, según los valores actualizados de diciembre.

Por qué diciembre es un mes crítico para las familias que cobran AUH

Diciembre suele ser uno de los meses más exigentes en términos económicos. No solo aumentan los gastos asociados a las fiestas, sino también los precios de alimentos, transporte, electricidad y productos esenciales.

Para muchas familias, la combinación AUH + Tarjeta Alimentar representa una base de ingresos indispensable frente al incremento de la canasta básica alimentaria.

Además, diciembre trae consigo:

Actualización por inflación

Calendarios especiales de pago por feriados y cierre administrativo

Mayor necesidad de consumo en alimentos y productos básicos

En este contexto, conocer con precisión los montos y fechas ayuda a planificar compras y gastos extraordinarios.

Cómo se compone la AUH: monto bruto, 80% mensual y retención

Para entender la cifra que realmente reciben los hogares, es importante comprender cómo se estructura la AUH:

1. Monto bruto actualizado por IPC

Es el valor total por hijo:

$122.467 en diciembre 2025.

2. Pago mensual del 80%

Es lo que ANSES deposita cada mes:

$97.973,60 por hijo.

3. Retención del 20%

$24.493,40 por hijo, que se acumula y se cobra solo si se presenta la Libreta AUH.

La finalidad de este sistema es garantizar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025

ANSES establece que pueden acceder a la Asignación Universal:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales con ingresos por debajo del Salario Mínimo.

Monotributistas sociales.

Empleadas domésticas registradas.

Titulares con hijos menores de 18 años.

Titulares con hijos con discapacidad (sin límite de edad).

Familias con residencia en Argentina y DNI vigente.

Quiénes acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se activa sin trámite si:

Los titulares cobran AUH por hijos de hasta 17 años.

Los titulares tienen hijos con discapacidad (sin edad tope).

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE.

No requiere turno ni inscripción: se otorga por cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.