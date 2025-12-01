ANSES adelanta pagos por fin de año: así queda el calendario de diciembre
ANSES oficializó un adelanto excepcional en el calendario de pagos de fin de año y millones de titulares verán modificadas sus fechas de cobro. El organismo previsional reordenó el cronograma por feriados, cierre administrativo y el pago del aguinaldo, lo que generará acreditaciones antes de lo previsto para jubilados, AUH, AUE y otras prestaciones.
La llegada de diciembre siempre marca un mes particular para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Pero en este cierre de 2025, el movimiento será más intenso que otros años: además del pago del medio aguinaldo, del aumento mensual por IPC y de los refuerzos extraordinarios establecidos para algunas prestaciones, el organismo confirmó un adelanto del calendario para evitar superposiciones con feriados, días no laborables y operaciones bancarias limitadas por el cierre del ejercicio.
Este reordenamiento impacta en jubilados y pensionados, titulares de AUH, AUE, SUAF, PNC, madres de siete hijos, Asignaciones de Pago Único y Tarjeta Alimentar, que también verá alterados sus tiempos habituales de acreditación.
A continuación, la explicación completa sobre cómo queda el calendario, quiénes son los primeros en cobrar, qué pagos se adelantan y por qué ANSES decidió modificar la liquidación habitual.
Por qué ANSES adelanta pagos en diciembre
La confirmación del organismo responde a tres factores clave:
1. El pago obligatorio del aguinaldo
En diciembre, los jubilados, pensionados, titulares de PNC y beneficiarios de la PUAM cobran, junto con su haber mensual, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Esto siempre provoca un movimiento administrativo mayor.
2. Los feriados y días no laborables
El calendario de fin de año 2025 incluye:
8 de diciembre (Inmaculada Concepción): feriado nacional.
24 y 31 de diciembre: suelen implicar cierres administrativos y bancarios anticipados.
25 de diciembre: feriado navideño.
Por esta razón, ANSES suele reacomodar pagos hacia la primera mitad del mes, especialmente los que deben pasar por ventanilla bancaria.
3. Cierre contable del ejercicio
Como sucede todos los años, el organismo reprograma su cronograma para cumplir con la liquidación dentro del ejercicio fiscal, evitando que queden pagos pendientes para enero.
El resultado: haberes adelantados y un calendario más concentrado, que en muchos casos permitirá cobrar varios días antes de lo habitual.
Quiénes serán los primeros en cobrar: el orden confirmado
Si bien ANSES publicará el detalle oficial con las fechas exactas en los próximos días, ya se adelantó el esquema general que guiará los pagos:
1. Pensiones No Contributivas (PNC)
Serán nuevamente las primeras en cobrar, con un calendario que se ubicará entre el 2 y el 5 de diciembre, según terminación de DNI.
Incluye:
PNC por Vejez
PNC por Invalidez
Madres de siete hijos o más (que también cobran Tarjeta Alimentar)
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Estas prestaciones incorporarán además el medio aguinaldo, lo que elevará significativamente la acreditación de diciembre.
2. Jubilados y pensionados con haberes mínimos
El grupo más numeroso y el que más impacto tiene en el calendario recibirá el pago entre el 5 y el 12 de diciembre.
Los beneficiarios de la mínima cobrarán:
Haber mensual + aumento por IPC
Medio aguinaldo
En algunos casos: bono extraordinario (según confirmación gubernamental para diciembre).
3. Jubilados que superan la mínima
Por cronogramas bancarios, estos haberes suelen acreditarse apenas termina el pago de la mínima, pero este año se adelantan hacia la segunda semana del mes para evitar superposición con feriados.
4. AUH y AUE
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo también verán anticipadas sus fechas habituales, que generalmente inician entre el 10 y el 15.
Para diciembre, se espera que los pagos se concentren entre el 9 y el 17, dependiendo del número de DNI.
Ambos grupos cobrarán con el aumento por IPC del 2,3%, que lleva los montos a:
AUH: $122.443,89
AUE: $122.443,89
AUH Discapacidad: monto mayor, actualizado en igual porcentaje
Como siempre, se deposita el 80% mensual, quedando el 20% retenido para la Libreta AUH.
5. SUAF (Asignaciones Familiares)
Los trabajadores registrados que reciben la asignación por hijo también tendrán un pago más temprano este mes.
El primer tramo de ingresos queda en $61.252 por hijo, sin cambios adicionales para diciembre.
6. Tarjeta Alimentar
Este es uno de los puntos más sensibles: si bien no recibe aumento, sí se adelanta el pago por cuestiones operativas.
Los montos vigentes continúan siendo:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
La acreditación aparece automáticamente en la misma fecha de pago de AUH, AUE o PNC para madres de siete hijos.
Cómo afecta el adelanto del calendario a cada grupo
Jubilados y pensionados
Recibirán antes del 20 de diciembre el combo completo:
Haber mensual actualizado por IPC
Medio aguinaldo
Bono extraordinario, en caso de que se confirme su continuidad como en años anteriores
Este adelantamiento es fundamental para garantizar liquidez antes de las fiestas y evitar aglomeraciones en bancos.
AUH y AUE
Para estos grupos, el adelanto significa cobrar todo antes de Navidad, incluyendo:
Monto mensual actualizado
Tarjeta Alimentar
Eventuales extras dependiendo de programas provinciales o municipales
No se descarta que algunas provincias hagan pagos complementarios en fechas cercanas al calendario nacional.
SUAF
El adelanto será útil para quienes dependen del salario y la asignación para gastos de fin de año.
Aunque no tienen Tarjeta Alimentar, sí pueden recibir Ayuda Escolar, Asignación por Nacimiento, Adopción o Matrimonio, que también se verán impactadas por el nuevo calendario.
PNC y madres de siete hijos
Serán las primeras en cobrar y tendrán una acreditación compuesta por:
Haber mensual
Aumento por IPC
Medio aguinaldo
Tarjeta Alimentar (para madres de siete hijos)
Esto generará una liquidación especialmente abultada a principios de mes.
Qué pasa con quienes cobran por ventanilla
Este es uno de los motivos centrales del adelanto: ANSES quiere evitar que los pagos presenciales caigan en días de feriado o bancos cerrados.
Por eso, si tu fecha habitual tenía riesgo de coincidir con:
sábado
domingo
feriado
24 o 31 con horario especial
tu pago será movido a un día hábil anterior, nunca posterior.
¿Qué pasa si el depósito no aparece?
ANSES recuerda que:
Los depósitos pueden generarse durante el día, no siempre a primera hora.
El Banco Nación y los bancos provinciales suelen acreditar a primera hora, pero algunos privados lo hacen entre las 10 y las 18.
Si el depósito no aparece al finalizar el día asignado, el titular debe comunicarse con su banco antes de realizar un reclamo en ANSES.