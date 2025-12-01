En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES alerta a AUH: vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave

ANSES recordó que las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo solo hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta AUH 2024, un trámite obligatorio para liberar el 20% retenido durante todo el año y garantizar la continuidad de la ayuda.

ANSES alerta a AUH: el 31 de diciembre vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave

ANSES alerta a AUH: el 31 de diciembre vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave

Fin de año llega con un reloj en marcha y una advertencia contundente del organismo previsional: ANSES fijó el 31 de diciembre como la fecha tope para presentar la Libreta AUH del año en curso. El trámite, que muchas familias suelen postergar entre las fiestas, el cierre del ciclo lectivo y el trabajo, resulta decisivo. No solo habilita el cobro del 20% retenido mes a mes, sino que además mantiene activa la ayuda escolar y la continuidad de la Asignación Universal por Hijo en 2025.

Leé también ¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre
¿HAY AGUINALDO?: ANSES confirma nuevos valores de AUH y SUAF para diciembre

En un contexto económico desafiante, donde cada ingreso cuenta, cumplir con este requisito es la diferencia entre perder un refuerzo acumulado durante todo el año o asegurarlo a tiempo. Y aunque la obligación se mantiene desde la creación de la AUH, todos los años se repite el mismo fenómeno: miles de titulares llegan a diciembre sin haber completado el trámite.

¿Para qué sirve la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo funciona como un comprobante anual que acredita tres aspectos fundamentales del cuidado y desarrollo de cada niño, niña o adolescente:

  • Controles de salud al día.

  • Vacunas obligatorias completas.

  • Asistencia escolar regular.

ANSES utiliza esta información para verificar que los menores cumplen los requisitos del programa. De esta manera, se garantiza que la asignación no solo sea una ayuda económica directa sino también una herramienta de inclusión y acompañamiento educativo y sanitario.

¿Qué pasa si no presento la Libreta?

No es un trámite opcional. La no presentación tiene dos consecuencias directas:

  • No se libera el dinero retenido durante el año.

    ANSES descuenta el 20% de la AUH todos los meses y lo acumula hasta la presentación de la Libreta. Si el formulario no llega a tiempo, ese monto queda sin cobrar.

  • Puede interrumpirse la continuidad del beneficio.

    Sin la Libreta registrada, ANSES puede suspender la ayuda escolar y otras prestaciones complementarias.

Por eso, presentarla antes del 31 de diciembre es fundamental para no perder ingresos en un momento donde la inflación presiona con fuerza sobre las familias.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024: paso a paso

Una de las grandes ventajas de los últimos años es que ANSES digitalizó el proceso completo, por lo que ya no es necesario hacer filas o pedir turno para cumplir con el trámite. Puede hacerse desde el celular, en minutos.

1. Ingresar a Mi ANSES

El titular debe entrar a Mi ANSES, desde:

  • La web oficial

  • La app en el celular

Siempre con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Ir a la sección “Hijos – Libreta AUH”

Dentro del menú aparece el estado de cada menor a cargo. El sistema indica qué información falta:

  • Salud

  • Vacunas

  • Certificación escolar

Si algo está pendiente, la plataforma permite generar automáticamente el formulario, que puede descargarse en PDF o enviarse por mail.

anses.jpg
ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

3. Imprimir y completar en escuela o centro de salud

El formulario debe ser llevado a:

  • La escuela donde cursa el menor

  • El centro sanitario o pediatra que realiza los controles

Allí se firman y sellan los casilleros correspondientes. Es indispensable que los tres módulos estén certificados.

4. Sacar una foto y subirla a Mi ANSES

Con el formulario validado:

  • Tomar una foto nítida

  • Sobre superficie plana

  • En formato JPG

  • Peso máximo 3 MB

Luego debe cargarse nuevamente en Mi ANSES. El sistema confirmará la presentación por correo electrónico.

5. Alternativa: entregar en oficina sin turno

Quienes no cuenten con acceso digital también pueden:

  • Imprimir la libreta

  • Completarla

  • Presentarla en una oficina de ANSES sin turno

El trámite queda registrado en el momento.

Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025

La AUH se actualiza mensualmente según la movilidad que sigue los índices inflacionarios del INDEC. En diciembre de 2025, la suba confirmada es del 2,34%, lo que impacta en todos los montos.

AUH general (por cada hijo menor de 18 años)

  • Monto total: $122.492

  • Retención (20%): $24.498,40

  • Monto a cobrar por mes (80%): $97.993,60

Ese 20% retenido solo se libera una vez presentada la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad

  • Monto total: $398.853

  • Retención (20%): $79.770,60

  • Monto mensual: $319.082,40

Este es uno de los programas con mayor impacto, ya que garantiza un ingreso diferencial para hogares donde los gastos suelen ser superiores.

Montos para zonas desfavorables

Incluye provincias patagónicas y el Partido de Patagones.

AUH por menor de edad

  • Monto total: $159.263,20

  • Retención: $31.852,64

  • Monto mensual: $127.410,56

AUH por discapacidad

  • Monto total: $506.653

  • Retención: $101.330,60

  • Monto mensual: $405.322,40

Presentar la Libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido durante los 12 meses previos, que puede convertirse en un ingreso significativo.

¿Cuánto se cobra si presento la Libreta antes del 31 de diciembre?

Muchos titulares desconocen cuánto dinero acumulan sin cobrar mes a mes. El 20% retenido durante todo 2024 equivale a:

  • $24.498,40 por mes y por hijo en AUH general

  • $79.770,60 por mes en AUH discapacidad

  • $31.852,64 por mes en zona desfavorable

  • $101.330,60 por mes en discapacidad en zona desfavorable

image.png
El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

El plazo para presentar la Libreta de AUH vence el 31 de diciembre de 2024. Foto: Internet.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
AUH diciembre 2025: de cuánto es el aumento confirmado por ANSES y qué pasa con la Tarjeta Alimentar
ANSES adelanta pagos por fin de año: así queda el calendario de diciembre
Jubilaciones, AUH, aguinaldo y bono ANSES: el Gobierno confirmó el calendario de pagos de diciembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar