ANSES alerta a AUH: vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave
ANSES recordó que las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo solo hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta AUH 2024, un trámite obligatorio para liberar el 20% retenido durante todo el año y garantizar la continuidad de la ayuda.
ANSES alerta a AUH: el 31 de diciembre vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave
Fin de año llega con un reloj en marcha y una advertencia contundente del organismo previsional: ANSES fijó el 31 de diciembre como la fecha tope para presentar la Libreta AUH del año en curso. El trámite, que muchas familias suelen postergar entre las fiestas, el cierre del ciclo lectivo y el trabajo, resulta decisivo. No solo habilita el cobro del 20% retenido mes a mes, sino que además mantiene activa la ayuda escolar y la continuidad de la Asignación Universal por Hijo en 2025.
En un contexto económico desafiante, donde cada ingreso cuenta, cumplir con este requisito es la diferencia entre perder un refuerzo acumulado durante todo el año o asegurarlo a tiempo. Y aunque la obligación se mantiene desde la creación de la AUH, todos los años se repite el mismo fenómeno: miles de titulares llegan a diciembre sin haber completado el trámite.
¿Para qué sirve la Libreta AUH y por qué es obligatoria?
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo funciona como un comprobante anual que acredita tres aspectos fundamentales del cuidado y desarrollo de cada niño, niña o adolescente:
Controles de salud al día.
Vacunas obligatorias completas.
Asistencia escolar regular.
ANSES utiliza esta información para verificar que los menores cumplen los requisitos del programa. De esta manera, se garantiza que la asignación no solo sea una ayuda económica directa sino también una herramienta de inclusión y acompañamiento educativo y sanitario.
¿Qué pasa si no presento la Libreta?
No es un trámite opcional. La no presentación tiene dos consecuencias directas:
No se libera el dinero retenido durante el año.
ANSES descuenta el 20% de la AUH todos los meses y lo acumula hasta la presentación de la Libreta. Si el formulario no llega a tiempo, ese monto queda sin cobrar.
Puede interrumpirse la continuidad del beneficio.
Sin la Libreta registrada, ANSES puede suspender la ayuda escolar y otras prestaciones complementarias.
Por eso, presentarla antes del 31 de diciembre es fundamental para no perder ingresos en un momento donde la inflación presiona con fuerza sobre las familias.
Cómo presentar la Libreta AUH 2024: paso a paso
Una de las grandes ventajas de los últimos años es que ANSES digitalizó el proceso completo, por lo que ya no es necesario hacer filas o pedir turno para cumplir con el trámite. Puede hacerse desde el celular, en minutos.
1. Ingresar a Mi ANSES
El titular debe entrar a Mi ANSES, desde:
La web oficial
La app en el celular
Siempre con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
2. Ir a la sección “Hijos – Libreta AUH”
Dentro del menú aparece el estado de cada menor a cargo. El sistema indica qué información falta:
Salud
Vacunas
Certificación escolar
Si algo está pendiente, la plataforma permite generar automáticamente el formulario, que puede descargarse en PDF o enviarse por mail.
3. Imprimir y completar en escuela o centro de salud
El formulario debe ser llevado a:
La escuela donde cursa el menor
El centro sanitario o pediatra que realiza los controles
Allí se firman y sellan los casilleros correspondientes. Es indispensable que los tres módulos estén certificados.
4. Sacar una foto y subirla a Mi ANSES
Con el formulario validado:
Tomar una foto nítida
Sobre superficie plana
En formato JPG
Peso máximo 3 MB
Luego debe cargarse nuevamente en Mi ANSES. El sistema confirmará la presentación por correo electrónico.
5. Alternativa: entregar en oficina sin turno
Quienes no cuenten con acceso digital también pueden:
Imprimir la libreta
Completarla
Presentarla en una oficina de ANSES sin turno
El trámite queda registrado en el momento.
Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025
La AUH se actualiza mensualmente según la movilidad que sigue los índices inflacionarios del INDEC. En diciembre de 2025, la suba confirmada es del 2,34%, lo que impacta en todos los montos.
AUH general (por cada hijo menor de 18 años)
Monto total: $122.492
Retención (20%): $24.498,40
Monto a cobrar por mes (80%): $97.993,60
Ese 20% retenido solo se libera una vez presentada la Libreta AUH.
AUH por hijo con discapacidad
Monto total: $398.853
Retención (20%): $79.770,60
Monto mensual: $319.082,40
Este es uno de los programas con mayor impacto, ya que garantiza un ingreso diferencial para hogares donde los gastos suelen ser superiores.
Montos para zonas desfavorables
Incluye provincias patagónicas y el Partido de Patagones.
AUH por menor de edad
Monto total: $159.263,20
Retención: $31.852,64
Monto mensual: $127.410,56
AUH por discapacidad
Monto total: $506.653
Retención: $101.330,60
Monto mensual: $405.322,40
Presentar la Libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido durante los 12 meses previos, que puede convertirse en un ingreso significativo.
¿Cuánto se cobra si presento la Libreta antes del 31 de diciembre?
Muchos titulares desconocen cuánto dinero acumulan sin cobrar mes a mes. El 20% retenido durante todo 2024 equivale a:
$24.498,40 por mes y por hijo en AUH general
$79.770,60 por mes en AUH discapacidad
$31.852,64 por mes en zona desfavorable
$101.330,60 por mes en discapacidad en zona desfavorable