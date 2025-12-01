ANSES alerta a AUH: vence un trámite obligatorio y miles pueden perder un pago clave

¿Qué pasa si no presento la Libreta?

No es un trámite opcional. La no presentación tiene dos consecuencias directas:

No se libera el dinero retenido durante el año. ANSES descuenta el 20% de la AUH todos los meses y lo acumula hasta la presentación de la Libreta. Si el formulario no llega a tiempo, ese monto queda sin cobrar.

Puede interrumpirse la continuidad del beneficio. Sin la Libreta registrada, ANSES puede suspender la ayuda escolar y otras prestaciones complementarias.

Por eso, presentarla antes del 31 de diciembre es fundamental para no perder ingresos en un momento donde la inflación presiona con fuerza sobre las familias.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024: paso a paso

Una de las grandes ventajas de los últimos años es que ANSES digitalizó el proceso completo, por lo que ya no es necesario hacer filas o pedir turno para cumplir con el trámite. Puede hacerse desde el celular, en minutos.

1. Ingresar a Mi ANSES

El titular debe entrar a Mi ANSES, desde:

La web oficial

La app en el celular

Siempre con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Ir a la sección “Hijos – Libreta AUH”

Dentro del menú aparece el estado de cada menor a cargo. El sistema indica qué información falta:

Salud

Vacunas

Certificación escolar

Si algo está pendiente, la plataforma permite generar automáticamente el formulario, que puede descargarse en PDF o enviarse por mail.

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla.

3. Imprimir y completar en escuela o centro de salud

El formulario debe ser llevado a:

La escuela donde cursa el menor

El centro sanitario o pediatra que realiza los controles

Allí se firman y sellan los casilleros correspondientes. Es indispensable que los tres módulos estén certificados.

4. Sacar una foto y subirla a Mi ANSES

Con el formulario validado:

Tomar una foto nítida

Sobre superficie plana

En formato JPG

Peso máximo 3 MB

Luego debe cargarse nuevamente en Mi ANSES. El sistema confirmará la presentación por correo electrónico.

5. Alternativa: entregar en oficina sin turno

Quienes no cuenten con acceso digital también pueden:

Imprimir la libreta

Completarla

Presentarla en una oficina de ANSES sin turno

El trámite queda registrado en el momento.

Cuánto se cobra por AUH en diciembre 2025

La AUH se actualiza mensualmente según la movilidad que sigue los índices inflacionarios del INDEC. En diciembre de 2025, la suba confirmada es del 2,34%, lo que impacta en todos los montos.

AUH general (por cada hijo menor de 18 años)

Monto total: $122.492

Retención (20%): $24.498,40

Monto a cobrar por mes (80%): $97.993,60

Ese 20% retenido solo se libera una vez presentada la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $398.853

Retención (20%): $79.770,60

Monto mensual: $319.082,40

Este es uno de los programas con mayor impacto, ya que garantiza un ingreso diferencial para hogares donde los gastos suelen ser superiores.

Montos para zonas desfavorables

Incluye provincias patagónicas y el Partido de Patagones.

AUH por menor de edad

Monto total: $159.263,20

Retención: $31.852,64

Monto mensual: $127.410,56

AUH por discapacidad

Monto total: $506.653

Retención: $101.330,60

Monto mensual: $405.322,40

Presentar la Libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido durante los 12 meses previos, que puede convertirse en un ingreso significativo.

¿Cuánto se cobra si presento la Libreta antes del 31 de diciembre?

Muchos titulares desconocen cuánto dinero acumulan sin cobrar mes a mes. El 20% retenido durante todo 2024 equivale a:

$24.498,40 por mes y por hijo en AUH general

$79.770,60 por mes en AUH discapacidad

$31.852,64 por mes en zona desfavorable

$101.330,60 por mes en discapacidad en zona desfavorable