AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia con un solo hijo en diciembre

Así quedan los montos finales:

AUH total por hijo: $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Esto significa que una familia con un solo hijo cobrará $97.973,60 durante diciembre, mientras que el importe retenido se acumulará mes a mes hasta ser devuelto el año siguiente, siempre y cuando se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.

Esta retención se acredita una única vez al año y funciona como un incentivo para que los responsables del menor cumplan con los requisitos de escolaridad, vacunación y controles médicos.

ANSES_pagos

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El segundo complemento del ingreso es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y que se deposita automáticamente a las familias que cobran AUH, AUE o a personas con discapacidad.

Para diciembre 2025, los valores confirmados son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

En el caso de un hogar con un niño o niña menor de 14 años, el monto acreditado será de $52.250, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El pago se deposita en la misma fecha que la AUH, según el calendario de ANSES por terminación de DNI.

El objetivo de este refuerzo es asegurar el acceso a alimentos esenciales y compensar el incremento de precios en la canasta básica, sobre todo en meses como diciembre, cuando la demanda familiar crece de manera notable.

Ingreso total por un hijo en diciembre, por AUH y Tarjeta Alimentar

Al integrar ambos beneficios —la liquidación mensual de la AUH y el monto de la Tarjeta Alimentar— el ingreso final para una familia con un solo hijo queda así:

AUH mensual (80%): $97.973,60

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total diciembre: $150.223,60

Este total no incluye la retención del 20% que ANSES acumula todos los meses y que solo se cobra una vez al año luego de entregar la Libreta AUH. Por eso, el ingreso mensual habitual es el que corresponde exclusivamente al 80% pagado más el complemento alimentario.

Para muchas familias, este monto combinado constituye el principal sostén económico frente a la escalada inflacionaria típica de diciembre, cuando los gastos del hogar se multiplican.

Cómo se compone la AUH: aumento, pago mensual y retención

La AUH funciona bajo un esquema de movilidad que actualiza los valores cada mes según la inflación. Su estructura se compone de:

Monto bruto mensual , que se ajusta por IPC.

Pago directo del 80% , que ANSES deposita automáticamente.

Retención del 20%, devuelta una vez al año mediante la Libreta AUH.

Para diciembre, el monto bruto asciende a $122.467, de los cuales la familia recibe $97.973,60.

La retención de $24.493,40 se acumula cada mes. A lo largo del año, esta suma se convierte en un refuerzo importante: en hogares con un hijo, supera los $290.000 anuales a valores actualizados.

Sin embargo, este dinero no se acredita si no se entrega la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica la asistencia escolar y el acceso a la salud del menor.