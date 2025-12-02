AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia con un solo hijo en diciembre
En diciembre de 2025, millones de familias que cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar recibirán montos actualizados por inflación. Cuánto va a cobrar una familia con un solo hijo.
Diciembre vuelve a instalarse como un mes clave para millones de hogares que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, especialmente en un contexto donde los gastos se disparan por las Fiestas, el cierre del ciclo escolar y el aumento generalizado de los precios. Para este tramo final del año, ANSES confirmó los nuevos montos vigentes desde diciembre de 2025, actualizados por la fórmula de movilidad basada en inflación, mientras que el Ministerio de Capital Humano ratificó las cifras del complemento alimentario.
La actualización mensual del haber de la AUH surge del índice de precios al consumidor (IPC), que para diciembre fijó un incremento del 2,3%. Esa suba afecta tanto el monto bruto por hijo, como la retención del 20% y el pago mensual efectivo, que es el que realmente reciben las familias. Al combinar esta asignación con la Tarjeta Alimentar, el ingreso total para quienes tienen un solo hijo permite reforzar la canasta alimentaria, un aspecto crítico en un mes de fuerte demanda.
A continuación, el detalle completo de cuánto cobra una familia con un hijo en diciembre, cómo se calcula el pago, qué pasa con la retención y quiénes acceden a cada beneficio.
Aumento de la AUH en diciembre: cuánto se cobra por un hijo
El primer componente del ingreso mensual es la AUH. Con la actualización de diciembre, el valor total por hijo pasa a ser de $122.467, aunque -como ocurre todos los meses- ANSES solo liquida el 80%, mientras que retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH del año en curso.
Así quedan los montos finales:
AUH total por hijo: $122.467
Pago mensual (80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
Esto significa que una familia con un solo hijo cobrará $97.973,60 durante diciembre, mientras que el importe retenido se acumulará mes a mes hasta ser devuelto el año siguiente, siempre y cuando se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.
Esta retención se acredita una única vez al año y funciona como un incentivo para que los responsables del menor cumplan con los requisitos de escolaridad, vacunación y controles médicos.
Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
El segundo complemento del ingreso es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y que se deposita automáticamente a las familias que cobran AUH, AUE o a personas con discapacidad.
Para diciembre 2025, los valores confirmados son:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
En el caso de un hogar con un niño o niña menor de 14 años, el monto acreditado será de $52.250, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El pago se deposita en la misma fecha que la AUH, según el calendario de ANSES por terminación de DNI.
El objetivo de este refuerzo es asegurar el acceso a alimentos esenciales y compensar el incremento de precios en la canasta básica, sobre todo en meses como diciembre, cuando la demanda familiar crece de manera notable.
Ingreso total por un hijo en diciembre, por AUH y Tarjeta Alimentar
Al integrar ambos beneficios —la liquidación mensual de la AUH y el monto de la Tarjeta Alimentar— el ingreso final para una familia con un solo hijo queda así:
AUH mensual (80%): $97.973,60
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total diciembre:$150.223,60
Este total no incluye la retención del 20% que ANSES acumula todos los meses y que solo se cobra una vez al año luego de entregar la Libreta AUH. Por eso, el ingreso mensual habitual es el que corresponde exclusivamente al 80% pagado más el complemento alimentario.
Para muchas familias, este monto combinado constituye el principal sostén económico frente a la escalada inflacionaria típica de diciembre, cuando los gastos del hogar se multiplican.
Cómo se compone la AUH: aumento, pago mensual y retención
La AUH funciona bajo un esquema de movilidad que actualiza los valores cada mes según la inflación. Su estructura se compone de:
Monto bruto mensual, que se ajusta por IPC.
Pago directo del 80%, que ANSES deposita automáticamente.
Retención del 20%, devuelta una vez al año mediante la Libreta AUH.
Para diciembre, el monto bruto asciende a $122.467, de los cuales la familia recibe $97.973,60.
La retención de $24.493,40 se acumula cada mes. A lo largo del año, esta suma se convierte en un refuerzo importante: en hogares con un hijo, supera los $290.000 anuales a valores actualizados.
Sin embargo, este dinero no se acredita si no se entrega la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica la asistencia escolar y el acceso a la salud del menor.