Previsional
ANSES
AUH
Montos oficiales

ANSES paga más en diciembre: cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó las cifras ya confirmadas para jubilaciones, pensiones como para asignaciones familiares, entre otras prestaciones.

Cuánto cobran AUH

Cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF de ANSES en diciembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que se liquidarán en diciembre, mes en el que se aplicará un incremento del 2,34% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Al ajuste se suman el medio aguinaldo y distintos refuerzos económicos, lo que convierte al último mes del año en uno de los de mayor ingreso para los beneficiarios.

Además del aumento general, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo volverán a recibir un bono de $70.000. En paralelo, quienes cobran AUH y SUAF accederán a los complementos alimentarios vigentes, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre

Con la movilidad, el refuerzo extraordinario y el SAC, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima:

    Total: $581.319,38

    (Haber mensual: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • Jubilación máxima:

    Total: $3.440.695,38

    (Haber mensual: $2.293.796,92 + aguinaldo)

  • PUAM:

    Total: $479.055,50

    (Haber mensual: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC por invalidez o vejez:

    Total: $427.923,56

    (Haber mensual: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC Madre de Siete Hijos:

    Total: $581.319,38

    (Haber mensual: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario se destina a quienes perciben la jubilación mínima.

En diciembre ese haber será de $340.879,59, por lo que el bono eleva el ingreso a $410.879,59.

Para quienes cobran un monto superior a la mínima pero inferior a ese valor final, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope. Los beneficiarios que superen ese límite no acceden al extra.

ANSES_SUAF

Aguinaldo: cómo se calcula y hasta cuándo paga ANSES

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre. ANSES lo liquida de manera automática junto al haber mensual.

La fecha límite establecida para su acreditación es el jueves 18 de diciembre.

Asignaciones: cuánto se paga en diciembre por AUH y SUAF

Asignación Universal por Hijo

  • AUH: $122.492

  • AUH con discapacidad: $398.853

Asignaciones Familiares (SUAF)

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

  • IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039

SUAF por hijo con discapacidad

  • IGF hasta $948.361: $199.434

  • IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086

  • IGF superior a $1.390.864,01: $89.043

Extras alimentarios para AUH y personas gestantes

Tarjeta Alimentar

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Complemento Leche (Plan 1000 Días)

  • Monto para diciembre: $46.198

    Aplica para titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas que cobran AUE.

