ANSES paga más en diciembre: cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF

En diciembre ese haber será de $340.879,59, por lo que el bono eleva el ingreso a $410.879,59.

Para quienes cobran un monto superior a la mínima pero inferior a ese valor final, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope. Los beneficiarios que superen ese límite no acceden al extra.

ANSES_SUAF

Aguinaldo: cómo se calcula y hasta cuándo paga ANSES

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre. ANSES lo liquida de manera automática junto al haber mensual.

La fecha límite establecida para su acreditación es el jueves 18 de diciembre.

Asignaciones: cuánto se paga en diciembre por AUH y SUAF

Asignación Universal por Hijo

AUH: $122.492

AUH con discapacidad: $398.853

Asignaciones Familiares (SUAF)

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Ayuda Escolar Anual: $42.039

SUAF por hijo con discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086

IGF superior a $1.390.864,01: $89.043

Extras alimentarios para AUH y personas gestantes

Tarjeta Alimentar

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Complemento Leche (Plan 1000 Días)