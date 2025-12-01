ANSES paga más en diciembre: cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF
La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó las cifras ya confirmadas para jubilaciones, pensiones como para asignaciones familiares, entre otras prestaciones.
Cuánto cobran AUH, jubilados, pensionados y SUAF de ANSES en diciembre (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que se liquidarán en diciembre, mes en el que se aplicará un incremento del 2,34% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Al ajuste se suman el medio aguinaldo y distintos refuerzos económicos, lo que convierte al último mes del año en uno de los de mayor ingreso para los beneficiarios.
Además del aumento general, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo volverán a recibir un bono de $70.000. En paralelo, quienes cobran AUH y SUAF accederán a los complementos alimentarios vigentes, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en diciembre
Con la movilidad, el refuerzo extraordinario y el SAC, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
Total: $581.319,38
(Haber mensual: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)
Jubilación máxima:
Total: $3.440.695,38
(Haber mensual: $2.293.796,92 + aguinaldo)
PUAM:
Total: $479.055,50
(Haber mensual: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)
PNC por invalidez o vejez:
Total: $427.923,56
(Haber mensual: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)
PNC Madre de Siete Hijos:
Total: $581.319,38
(Haber mensual: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)
Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000
El refuerzo extraordinario se destina a quienes perciben la jubilación mínima.
En diciembre ese haber será de $340.879,59, por lo que el bono eleva el ingreso a $410.879,59.
Para quienes cobran un monto superior a la mínima pero inferior a ese valor final, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope. Los beneficiarios que superen ese límite no acceden al extra.
Aguinaldo: cómo se calcula y hasta cuándo paga ANSES
El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del ingreso más alto cobrado entre julio y diciembre. ANSES lo liquida de manera automática junto al haber mensual.
La fecha límite establecida para su acreditación es el jueves 18 de diciembre.
Asignaciones: cuánto se paga en diciembre por AUH y SUAF
Asignación Universal por Hijo
AUH: $122.492
AUH con discapacidad: $398.853
Asignaciones Familiares (SUAF)
IGF hasta $948.361: $61.252
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316
IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990
IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892
Ayuda Escolar Anual: $42.039
SUAF por hijo con discapacidad
IGF hasta $948.361: $199.434
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086
IGF superior a $1.390.864,01: $89.043
Extras alimentarios para AUH y personas gestantes
Tarjeta Alimentar
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Complemento Leche (Plan 1000 Días)
Monto para diciembre: $46.198
Aplica para titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas que cobran AUE.