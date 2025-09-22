Pampita habló del robo en su casa y reveló lo que más le dolió perder: "Valor incalculable"

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable", indicó conmovida la modelo y conductora ante las cámaras de A24.

En ese sentido, Pampita comentó sobre el episodio: "Y agradecerle a Dios que no estaba ninguno de nosotros ni nadie que trabaja conmigo porque pudo ser un mal momento para todos".

"Hay secreto de sumario y no puedo dar datos del tema", indicó ante las preguntas sobre lo que sabe del hecho. Y volvió a reiterar su tristeza por el material que se llevaron los delincuentes en los teléfonos y tablets robados con videos de su hija: "Agradecer a Dios y pedirle por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado, es la verdad".

Pampita reiteró a los periodistas guardar prudencia sobre el lugar donde vive: "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa que hay que cuidar la intimidad de la vivienda?", insistió.

Por el momento no hay detenidos por el hecho y la Policía trabaja para revisar las cámaras de seguridad y dar con los autores del robo en la casa de la modelo, que serían varias personas las involucradas.

RS Fotos

pampita 2

Cómo fue el robo a Pampita en su casa mientras se encontraba de viaje

El robo en la casa de la modelo Carolina Pampita Ardohain ocurrió mientras ella se encontraba de viaje en Europa, específicamente en España, por compromisos laborales relacionados con la semana de la moda en Madrid.

Los delincuentes accedieron a su vivienda ubicada en el exclusivo Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, y lograron llevarse dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en una caja fuerte.

La vivienda está en una zona de alta seguridad, cercana a varias embajadas y con una garita de seguridad a pocos metros, pero los ladrones actuaron sin ser detectados.

La Policía de la Ciudad y la Justicia están investigando el hecho, revisando cámaras de seguridad y tomando testimonios para identificar a los responsables del hecho, aunque por el momento no hay detenidos.