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Aumento de AUH en diciembre 2026: cuánto se cobra

Con la actualización del 2,2% por movilidad previsional, el organismo definió los importes netos de bolsillo que percibirán los hogares en el último mes del año.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de las asignaciones familiares y universales durante el último mes del año, en consonancia con el índice inflacionario informado para octubre. Con este reajuste derivado de la fórmula de movilidad vigente, las familias beneficiarias percibirán una suba en sus prestaciones básicas junto con el refuerzo alimentario correspondiente.

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En diciembre de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará un 2,2% y alcanzará un valor bruto de $163.122, lo que representa un cobro neto de bolsillo de $130.498 por hijo tras aplicarse la retención obligatoria del 20%. Al sumar los $72.250 de la Tarjeta Alimentar para un hijo, el ingreso total consolidado en mano asciende a $202.748 (o $235.372 si se computa el valor bruto de la asignación).

¿Cuánto cobrará la AUH en diciembre de 2026 con aumento y Tarjeta Alimentar?

Bajo la fórmula de movilidad implementada por la gestión de Javier Milei, que ajusta las prestaciones mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el esquema de pagos para diciembre presenta los siguientes valores discriminados por concepto y retenciones:

  • Asignación Universal por Hijo (monto bruto total): $163.122.

  • Retención acumulada del 20%: $32.624 (monto que se liquida a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH que certifica escolaridad y controles de salud).

  • AUH neta de bolsillo (80% en mano): $130.498 por cada hijo menor de 18 años.

  • Complemento Tarjeta Alimentar (por 1 hijo): $72.250 (se acredita de forma automática y no sufre descuentos).

  • Total neto en mano (AUH 80% + Tarjeta Alimentar): $202.748.

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (monto bruto): $531.135 (sin límite de edad).

¿Qué otras asignaciones de ANSES suben en diciembre de 2026?

El incremento del 2,2% no se limita únicamente a la prestación por hijo, sino que abarca al resto del esquema de asignaciones universales y pagos únicos que liquida el organismo previsional. Los montos brutos actualizados para el último mes del año quedan conformados de la siguiente manera:

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $163.121 (sujeta también al esquema de pago del 80% mensual y 20% retenido).

  • Ayuda Escolar Anual: $91.916 por hijo.

  • Asignación por Nacimiento (pago único): $91.916.

  • Asignación por Adopción (pago único): $568.453.

¿Quiénes cobran la AUH y cómo consultar la fecha de pago en diciembre?

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años a cargo -o sin tope de edad en casos de discapacidad- que se encuentren en situación de desempleo, se desempeñen en la economía informal o estén registrados como trabajadores del servicio doméstico.

Para verificar el día exacto de acreditación y la entidad bancaria asignada, los titulares deben realizar el trámite digital siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a la plataforma oficial mi ANSES (vía web o aplicación móvil).

  • Iniciar sesión utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la sección "Cobros" en el menú principal y luego pulsar en "Consultar fecha y lugar de cobro".

En pocas palabras

  • ANSES actualizó haberes: Se aplicó una suba del 2,2% a las asignaciones familiares y universales por la fórmula de movilidad.
  • AUH en diciembre: El monto bruto será de $163.122, con un neto de bolsillo de $130.498 por hijo, más la Tarjeta Alimentar de $72.250.
  • Otros aumentos: La Asignación por Embarazo, Ayuda Escolar Anual y pagos únicos también registraron incrementos según la actualización.
Resumen generado por Thinkindot AI
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