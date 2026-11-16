Aumento de AUH en diciembre 2026: cuánto se cobra

Asignación por Embarazo para Protección Social: $163.121 (sujeta también al esquema de pago del 80% mensual y 20% retenido).

Ayuda Escolar Anual: $91.916 por hijo.

Asignación por Nacimiento (pago único): $91.916.

Asignación por Adopción (pago único): $568.453.

¿Quiénes cobran la AUH y cómo consultar la fecha de pago en diciembre?

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años a cargo -o sin tope de edad en casos de discapacidad- que se encuentren en situación de desempleo, se desempeñen en la economía informal o estén registrados como trabajadores del servicio doméstico.

Para verificar el día exacto de acreditación y la entidad bancaria asignada, los titulares deben realizar el trámite digital siguiendo estos pasos: