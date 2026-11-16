Aumento de AUH en diciembre 2026: cuánto se cobra

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Asignación por Embarazo para Protección Social: $163.121 (sujeta también al esquema de pago del 80% mensual y 20% retenido).
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Ayuda Escolar Anual: $91.916 por hijo.
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Asignación por Nacimiento (pago único): $91.916.
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Asignación por Adopción (pago único): $568.453.
¿Quiénes cobran la AUH y cómo consultar la fecha de pago en diciembre?
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años a cargo -o sin tope de edad en casos de discapacidad- que se encuentren en situación de desempleo, se desempeñen en la economía informal o estén registrados como trabajadores del servicio doméstico.
Para verificar el día exacto de acreditación y la entidad bancaria asignada, los titulares deben realizar el trámite digital siguiendo estos pasos:
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Ingresar a la plataforma oficial mi ANSES (vía web o aplicación móvil).
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Iniciar sesión utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Seleccionar la sección "Cobros" en el menú principal y luego pulsar en "Consultar fecha y lugar de cobro".