AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio

Se establece que para los jubilados que perciben la escala inferior de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el monto del medio aguinaldo se ubicará en $201.698,31. Al unificarse el haber mensual ajustado, el aguinaldo de ley y la continuidad del bono de refuerzo excepcional de $70.000, los adultos mayores de la mínima accederán a un total bruto de $675.094,94 en sus cuentas de la seguridad social.

¿Cómo se abona el medio aguinaldo junto al haber de la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá estos conceptos en un único depósito bancario para agilizar la atención en las sucursales financieras y evitar trámites presenciales dobles. Los adultos mayores verán el dinero operativo en sus tarjetas de débito el mismo día asignado por el cronograma general de pagos por terminación de documento.

Se establece que el aguinaldo que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra alcanzado por los descuentos de ley habituales de la obra social, pero está exento de los topes de ingresos que condicionan el pago del bono de emergencia. Los titulares pueden chequear de forma anticipada el desglose de su recibo digital en la plataforma oficial del organismo para constatar las sumas netas disponibles.

¿Cuáles son las fechas de cobro para el sector pasivo este mes?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social organizó las jornadas de pago según el último dígito del DNI, distribuyendo las fechas para las jubilaciones mínimas entre el lunes 8 y el lunes 22 de junio de 2026.

Las fechas confirmadas para la escala básica son:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

¿Cuándo perciben sus fondos los haberes superiores?

Se establece que las jubilaciones que superan el haber básico cobrarán entre el martes 23 y el lunes 29 de junio de 2026, percibiendo el reajuste del 2,6% y el aguinaldo correspondiente a su escala.