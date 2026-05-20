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AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio

Se formalizó el esquema de pagos para el sector pasivo correspondiente al primer aguinaldo del año calendario. La Administración Nacional de la Seguridad Social acreditará el Sueldo Anual Complementario de forma unificada con el haber mensual indexado y el refuerzo de emergencia de junio de 2026.

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AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio

AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el proceso de liquidaciones para el sector previsional incorporando el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Se informa que este beneficio de ley se acreditará de manera conjunta con los haberes ordinarios, permitiendo que los jubilados dispongan de la totalidad de sus fondos en una misma jornada bancaria según el calendario oficial establecido.

Leé también Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, qué día y cómo calcularlo
Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que llegará antes de las vacaciones invierno.

El cálculo que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social se aplica directamente sobre la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. Se confirma que para los beneficiarios que se encuentran en el escalafón básico del sistema contributivo, el medio aguinaldo funcionará como una inyección de liquidez clave para afrontar los compromisos financieros de la mitad de año.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: ¿qué va a pasar en junio de 2026?

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AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qu&eacute; pasa en junio

AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el SAC tomando como referencia el haber previsional base incrementado por el último índice inflacionario. Tras confirmarse que la movilidad mensual derivada del IPC de abril es del 2,6%, el haber mínimo se reconfigura en $403.396,63, cifra que determina el valor exacto de la cuota del aguinaldo.

Se establece que para los jubilados que perciben la escala inferior de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el monto del medio aguinaldo se ubicará en $201.698,31. Al unificarse el haber mensual ajustado, el aguinaldo de ley y la continuidad del bono de refuerzo excepcional de $70.000, los adultos mayores de la mínima accederán a un total bruto de $675.094,94 en sus cuentas de la seguridad social.

¿Cómo se abona el medio aguinaldo junto al haber de la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá estos conceptos en un único depósito bancario para agilizar la atención en las sucursales financieras y evitar trámites presenciales dobles. Los adultos mayores verán el dinero operativo en sus tarjetas de débito el mismo día asignado por el cronograma general de pagos por terminación de documento.

Se establece que el aguinaldo que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra alcanzado por los descuentos de ley habituales de la obra social, pero está exento de los topes de ingresos que condicionan el pago del bono de emergencia. Los titulares pueden chequear de forma anticipada el desglose de su recibo digital en la plataforma oficial del organismo para constatar las sumas netas disponibles.

¿Cuáles son las fechas de cobro para el sector pasivo este mes?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social organizó las jornadas de pago según el último dígito del DNI, distribuyendo las fechas para las jubilaciones mínimas entre el lunes 8 y el lunes 22 de junio de 2026.

Las fechas confirmadas para la escala básica son:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

¿Cuándo perciben sus fondos los haberes superiores?

Se establece que las jubilaciones que superan el haber básico cobrarán entre el martes 23 y el lunes 29 de junio de 2026, percibiendo el reajuste del 2,6% y el aguinaldo correspondiente a su escala.

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