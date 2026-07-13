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Barcelona rompió el silencio sobre el futuro de Julián Álvarez y lanzó una advertencia al Atlético

Joan Laporta habló sobre las negociaciones por el delantero argentino y dejó en claro cuál es la postura del club catalán de cara al mercado de pases.

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Barcelona rompió el silencio sobre el futuro de Julián Álvarez y lanzó una advertencia al Atlético de Madrid

Barcelona rompió el silencio sobre el futuro de Julián Álvarez y lanzó una advertencia al Atlético de Madrid

Mientras Julián Álvarez sigue siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 tras su gol decisivo ante Suiza en los cuartos de final, su futuro a nivel de clubes continúa siendo tema de discusión. En las últimas horas, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, volvió a referirse a las negociaciones con Atlético de Madrid y dejó un mensaje contundente.

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"Hemos hecho una oferta, no es ilimitada, ya veremos hasta cuándo se mantiene vigente", afirmó Laporta. Además, remarcó: "No vamos a estar bailando la música de nadie".

El presidente del Barcelona explicó que la propuesta, cercana a los 100 millones de euros, responde al interés del cuerpo técnico y de la dirección deportiva por incorporar al atacante de la Selección argentina.

"Es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es de una cuantía muy importante. Pero no será ilimitada la vigencia de esa oferta", sostuvo.

Laporta habló de la relación con Atlético de Madrid

El dirigente también intentó bajar la tensión con Atlético de Madrid luego de las diferencias surgidas durante las negociaciones. Según explicó, el conflicto se originó por un malentendido respecto de la propuesta económica presentada.

"Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Tenemos muy buena relación con ellos. No hemos presionado más. Solo dije que, a partir del momento en el que tengan una alternativa, esta oferta estaba vigente", señaló.

Laporta agregó que las conversaciones no registraron avances en los últimos días, aunque dejó en claro que Julián Álvarez sigue siendo el principal objetivo del Barcelona en este mercado de pases.

El club catalán ya incorporó a Anthony Gordon y tiene encaminada la llegada de Karim Adeyemi. Sin embargo, la prioridad sigue siendo sumar al delantero argentino, quien atraviesa un gran presente tanto con la Selección como a nivel internacional.

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