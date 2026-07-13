Barcelona rompió el silencio sobre el futuro de Julián Álvarez y lanzó una advertencia al Atlético

"Es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es de una cuantía muy importante. Pero no será ilimitada la vigencia de esa oferta", sostuvo.

Laporta habló de la relación con Atlético de Madrid

El dirigente también intentó bajar la tensión con Atlético de Madrid luego de las diferencias surgidas durante las negociaciones. Según explicó, el conflicto se originó por un malentendido respecto de la propuesta económica presentada.

"Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Tenemos muy buena relación con ellos. No hemos presionado más. Solo dije que, a partir del momento en el que tengan una alternativa, esta oferta estaba vigente", señaló.

Laporta agregó que las conversaciones no registraron avances en los últimos días, aunque dejó en claro que Julián Álvarez sigue siendo el principal objetivo del Barcelona en este mercado de pases.

El club catalán ya incorporó a Anthony Gordon y tiene encaminada la llegada de Karim Adeyemi. Sin embargo, la prioridad sigue siendo sumar al delantero argentino, quien atraviesa un gran presente tanto con la Selección como a nivel internacional.