Qué dijeron los padres de Tini Stoessel tras la dura agresión que sufrió Martín Salwe en Kansas

Y agregó al respcto: "Siempre son los del estadio la gente que acompañan desde el trayecto del palco al auto".

En tanto, en comunicación con Karina Iavícoli, Alejandro Stoessel expresó al respecto: "La verdad no tengo idea porque Martina no suele tener seguridad privada excepto en los shows".

"Al no estar ahí no sabe, creemos que Martina ni se enteró lo que pasó", observó la panelista. Y la conductora Marcela Tauro indicó: "Acá no estamos diciendo que Tini tiene la culpa, estamos diciendo la violencia de la seguridad porque Salwe que fue a pedir un saludo".

La palabra de Martín Salwe tras el tenso episodio con la de seguridad de Tini Stoessel

"Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", detalló el cronista Martín Salwe al aire en Infama mientras se repasaba las imágenes de lo sucedido al intentar tener un saludo de Tini Stoessel tras el partido de Argentina ante Suiza en Kansas por el Mundial 2026.

"Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini", argumentó sorprendido por la reacción del personal de seguridad.

"Lo raro es que ese accionar no fue con todos, fue conmigo nada más, no había necesidad de poner la mano encima porque no estaba avanzando con el cuerpo. Yo creo que porque estaba grabando y tenía el flash encendido, quizás eso molestó", continuó Martín Salwe.

Y cerró indignado: "Es un espacio público, eso es la calle y estaba acreditado. Me fui para un costado y me quedé con bronca y triste, fue feo".