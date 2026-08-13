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CONFESIÓN

Edith Hermida reveló cuánto lleva sin tener intimidad y sorprendió a Mario Pergolini

En Otro día perdido, Edith Hermida contó cuánto tiempo lleva sin tener intimidad y dejó sin palabras a Mario Pergolini.

13 ago 2026, 19:01
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EDITH HERMIDA 2
EDITH HERMIDA 2

Una pregunta de Mario Pergolini terminó llevando a Edith Hermida hacia un terreno completamente personal durante su visita a Otro día perdido, por El Trece. La periodista habló con naturalidad sobre su vida íntima y terminó revelando un dato que dejó sorprendido al conductor.

El tema surgió cuando Pergolini quiso saber por qué Hermida había decidido compartir públicamente una cuestión tan privada. Lejos de esquivar la pregunta, ella reconoció que suele hablar de más antes de arrepentirse de algunas de sus declaraciones: “No me parece tan mal. Soy bocona y por eso me entusiasmo y después veo que escriben y digo ‘¿por qué mier…?’”.

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A partir de allí, la conversación tomó un giro todavía más inesperado. Edith contó que el productor de su programa de radio incluso recuerda la fecha de su último encuentro íntimo. Según relató, recientemente le comentó: “Tengo tu aniversario”.

La frase dio pie a que Hermida revelara finalmente cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones sexuales. El otro día, en agosto, cumplí tres años… Lo dije, lo dije”, lanzó entre risas, ante la evidente sorpresa de Pergolini.

Más allá de la anécdota, la periodista aprovechó la charla para explicar que los encuentros casuales nunca fueron parte de su forma de vincularse. “Yo nunca fui una chica de tener un touch and go. Ya estoy grande entonces no estoy para perder el tiempo”, sostuvo.

“No soy salidora, ahora no tengo ni ganas. Me parece está como sobrevalorado el tema de estar en pareja, ahora tengo la libido puesta en otras cosas”, aseguró.

Cuál fue la insólita confesión que hizo Edith Hermida sobre sus seguidores

Edith Hermida fue invitada a Otro Día Perdido y sorprendió a Mario Pergolini al revelar una costumbre poco común: disfruta quedarse a dormir en casas de personas que apenas conoce, y relató varias anécdotas de esas experiencias.

"Yo estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a pasar el Día del Padre con ellos. Me recibieron con un cartel de bienvenida y me hicieron un asado, la pasé bomba", recordó entre risas.

"Esto lo hago todo el tiempo, me encanta", enfatizó al hablar de esas vivencias. Luego relató otra ocasión, durante un viaje a Estados Unidos, cuando un seguidor le ofreció su hogar para hospedarse.

"Fui a Chicago y un pibe me dijo que era medio mexicano y argentino, y que veía Bendita. Me dijo: ‘Si vos querés yo pongo mi casa a disposición’. Y le dije que bueno, fui a la casa de él y me ahorré el hotel", contó Hermida.

Y añadió: "Primero le dije que no, pero después, como gastaba mucho en Nueva York, le dije: ‘Voy a tu casa’. Y fui a la casa de él y bárbaro, la pasé súper bien. Él vivía solo, pero un día cayó la novia y se armó porque encima yo fui con mi hermana y mis sobrinos, éramos cinco. Rafa, le mando un beso".

     

 

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