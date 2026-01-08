En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Calendario de pagos

Aumento y bono de ANSES: qué grupo de beneficiarios podrá cobrar $349.000 en enero

El haber incorpora una suba del 2,47%, en línea con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC. Qué requisitos son necesarios.

Qué grupo de beneficiarios de ANSES podrá cobrar $349.000 en enero (Foto: archivo).

Qué grupo de beneficiarios de ANSES podrá cobrar $349.000 en enero (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el valor actualizado de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se abonará durante enero de 2026. El haber incorpora una suba del 2,47%, en línea con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.

Leé también ADIÓS Ayuda escolar: qué beneficiarios no podrán cobrar los $85.000 que paga ANSES
Qué beneficiarios no podrán cobrar los $85.000 de la Ayuda escolar de ANSES (Foto: archivo).

Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM es una prestación de carácter no contributivo destinada a personas que llegaron a la edad jubilatoria, pero no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. Para solicitarla, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.

  • No contar con los años de aportes exigidos para una jubilación ordinaria.

  • Acreditar residencia permanente en la Argentina. En el caso de extranjeros, se exige una residencia legal y continua mínima de 20 años.

  • No percibir jubilaciones, pensiones ni retiros de carácter contributivo, ni en el país ni en el exterior.

A diferencia de otras pensiones no contributivas, quienes acceden a la PUAM pueden cobrar asignaciones familiares y cuentan con cobertura médica a través del PAMI.

Creditos_jubilados
Jubilados suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero

Jubilados suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero

Cuánto se cobra por la PUAM en enero de 2026

Mediante la Resolución 381/2025, ANSES estableció que el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de $279.439,46 en enero. Este valor equivale al 80% del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente por disposición del Decreto 918/2025. De este modo, el ingreso total de quienes perciben la PUAM alcanzará los $349.439,46 durante el primer mes de 2026.

Cómo tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

El trámite para acceder a la PUAM puede iniciarse de manera presencial en una oficina de ANSES, solicitando turno previamente, o en forma digital a través de la plataforma Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo previsional solicita documentación que permita verificar la identidad del solicitante, su residencia en el país y que no perciba otros beneficios previsionales o contributivos.

Tras el fin de la moratoria jubilatoria, la PUAM se consolidó como la principal opción para las personas que cumplen 65 años sin haber alcanzado los 30 años de aportes. No obstante, sigue vigente el plan de pago de deuda previsional destinado a quienes aún no llegaron a la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de 55 a 64 años pueden regularizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
ANSES: calendario completo de pagos para enero de 2026
ANSES: paso a paso, cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH
Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar