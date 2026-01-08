Aumento y bono de ANSES: qué grupo de beneficiarios podrá cobrar $349.000 en enero

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente por disposición del Decreto 918/2025. De este modo, el ingreso total de quienes perciben la PUAM alcanzará los $349.439,46 durante el primer mes de 2026.

Cómo tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

El trámite para acceder a la PUAM puede iniciarse de manera presencial en una oficina de ANSES, solicitando turno previamente, o en forma digital a través de la plataforma Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo previsional solicita documentación que permita verificar la identidad del solicitante, su residencia en el país y que no perciba otros beneficios previsionales o contributivos.

Tras el fin de la moratoria jubilatoria, la PUAM se consolidó como la principal opción para las personas que cumplen 65 años sin haber alcanzado los 30 años de aportes. No obstante, sigue vigente el plan de pago de deuda previsional destinado a quienes aún no llegaron a la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de 55 a 64 años pueden regularizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.