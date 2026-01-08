ANSES: paso a paso, cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH

De esta forma, ya no será necesario que el titular presente documentación para acreditar las condicionalidades sanitarias, siempre que los datos estén correctamente registrados en los sistemas oficiales.

Este procedimiento busca agilizar los trámites y permitir que quienes cumplen con los requisitos accedan al 100% de la prestación, eliminando la retención del 20% que hasta ahora solo podía recuperarse mediante la presentación anual de la Libreta AUH.

Quiénes pueden cobrar la AUH sin retenciones

Para percibir la Asignación Universal por Hijo en su totalidad, los beneficiarios deben cumplir con dos condiciones al mismo tiempo. En primer lugar, el niño o niña debe tener hasta 4 años inclusive, ya que el esquema no se extiende por ahora a menores en edad escolar.

Además, el Ministerio de Salud debe poder validar automáticamente los controles sanitarios. Esto implica que el menor esté inscripto en el Plan Sumar, cuente con los controles médicos correspondientes y tenga completo el esquema de vacunación obligatorio.

Cuando ambas condiciones se encuentran acreditadas en los registros oficiales, ANSES podrá liquidar la AUH sin aplicar el descuento mensual, y el pago del beneficio se realizará en forma íntegra.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

ANSES confirmó el cronograma de cobro de la Asignación Universal por Hijo para enero, que se organiza según la terminación del DNI del titular: