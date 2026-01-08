ANSES: paso a paso, cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH

Los cambios recientes en la forma de liquidar la Asignación Universal por Hijo (AUH) generaron interés entre los beneficiarios de ANSES, especialmente por la posibilidad de cobrar el monto completo sin el descuento mensual del 20%.
La Asignación Universal por Hijo podrá liquidarse sin el descuento del 20% para un grupo de familias. Qué exige la normativa y cómo se aplica.
Cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH de ANSES (Foto: archivo).
Si bien esta modificación representa un alivio económico para muchas familias, el acceso al pago total no será automático para todos los titulares. El nuevo esquema establece requisitos específicos que deben cumplirse para evitar la retención habitual de una parte del beneficio.
Las modificaciones quedaron establecidas en la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, que incorporó un sistema de verificación sanitaria digital. No obstante, ANSES aún no informó a partir de qué fecha comenzará a aplicarse efectivamente esta modalidad de pago sin descuentos.
La novedad principal del nuevo régimen es la implementación de un cruce directo de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. A través de este mecanismo, el organismo previsional podrá constatar de manera automática el cumplimiento de los controles médicos y el calendario de vacunación de los menores.
De esta forma, ya no será necesario que el titular presente documentación para acreditar las condicionalidades sanitarias, siempre que los datos estén correctamente registrados en los sistemas oficiales.
Este procedimiento busca agilizar los trámites y permitir que quienes cumplen con los requisitos accedan al 100% de la prestación, eliminando la retención del 20% que hasta ahora solo podía recuperarse mediante la presentación anual de la Libreta AUH.
Para percibir la Asignación Universal por Hijo en su totalidad, los beneficiarios deben cumplir con dos condiciones al mismo tiempo. En primer lugar, el niño o niña debe tener hasta 4 años inclusive, ya que el esquema no se extiende por ahora a menores en edad escolar.
Además, el Ministerio de Salud debe poder validar automáticamente los controles sanitarios. Esto implica que el menor esté inscripto en el Plan Sumar, cuente con los controles médicos correspondientes y tenga completo el esquema de vacunación obligatorio.
Cuando ambas condiciones se encuentran acreditadas en los registros oficiales, ANSES podrá liquidar la AUH sin aplicar el descuento mensual, y el pago del beneficio se realizará en forma íntegra.
ANSES confirmó el cronograma de cobro de la Asignación Universal por Hijo para enero, que se organiza según la terminación del DNI del titular:
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero