Aumentos y bonos de ANSES en enero 2026: los nuevos montos que ya se acreditan
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones reciben una actualización automática de haberes y, en algunos casos, un refuerzo mensual que sigue vigente en el arranque del año.
Con el inicio de 2026, los ingresos vinculados al sistema de seguridad social vuelven a actualizarse. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran en enero un aumento automático, mientras que los sectores de menores ingresos mantienen la continuidad de los bonos mensuales que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
El ajuste responde al esquema de movilidad mensual que rige desde 2024 y toma como referencia la inflación de dos meses atrás, en este caso el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, informado por el INDEC.
Qué sectores cobran aumentos y bonos de ANSES en enero 2026
Los incrementos de enero no se limitan a un solo grupo. Alcanzan a distintos sectores del sistema previsional y social, con esquemas diferenciados según la normativa vigente:
Jubilados y pensionados del sistema previsional
Titulares de asignaciones sociales, como AUH, AUE y SUAF
Beneficiarios de prestaciones especiales, como la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC)
Sectores específicos que perciben refuerzos mensuales definidos por el Gobierno
En todos los casos, los aumentos se aplican de forma automática y se reflejan directamente en los haberes que se cobran durante el mes, sin necesidad de realizar trámites.
Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra en enero
En enero de 2026, los haberes previsionales registran un incremento del 2,47%, determinado por la variación del IPC de noviembre. Este porcentaje se aplica sobre el haber base y define los montos que rigen durante todo el mes.
Con esta actualización, los valores quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.299,32
Bono mensual: $70.000
Ingreso total para la mínima: $419.299,32
El bono previsional se mantiene como un refuerzo adicional destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos y no se incorpora al haber base, sino que se paga como una suma extra todos los meses.
En el extremo superior del sistema, la jubilación máxima se ubica en $2.350.453,70, sin bonos adicionales.
PUAM y Pensiones No Contributivas: montos actualizados
Además de las jubilaciones, otras prestaciones administradas por ANSES también se actualizan en enero:
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $279.439,46
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52
En el caso de las PNC, los beneficiarios también acceden al bono mensual, por lo que el ingreso total asciende a:
PNC con bono incluido: $314.509,52
Al igual que ocurre con las jubilaciones mínimas, el refuerzo se paga como un adicional mensual y no modifica el haber permanente.
Asignaciones sociales: AUH, AUE y SUAF en enero 2026
Las asignaciones familiares y sociales también reflejan el aumento automático del mes. En enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las prestaciones del SUAF se liquidan con el mismo porcentaje de actualización que el resto del sistema.
Los nuevos montos se acreditan junto con los beneficios habituales y continúan combinándose, en el caso de la AUH, con refuerzos como la Tarjeta Alimentar, que se deposita de manera automática a los grupos familiares que cumplen los requisitos.
Cuándo se acreditan los pagos de ANSES en enero
Los pagos de ANSES se realizan de acuerdo con el cronograma oficial, organizado por la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas de cobro se mantienen sin cambios respecto de meses anteriores y pueden consultarse a través de:
La web oficial de ANSES
La aplicación Mi ANSES
Las redes sociales del organismo
Cada prestación tiene su propio calendario, aunque en muchos casos los pagos coinciden en la misma fecha.