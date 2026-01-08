Aumentos y bonos de ANSES en enero 2026: los nuevos montos que ya se acreditan

Jubilados_ANSES

Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra en enero

En enero de 2026, los haberes previsionales registran un incremento del 2,47%, determinado por la variación del IPC de noviembre. Este porcentaje se aplica sobre el haber base y define los montos que rigen durante todo el mes.

Con esta actualización, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $349.299,32

Bono mensual : $70.000

Ingreso total para la mínima: $419.299,32

El bono previsional se mantiene como un refuerzo adicional destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos y no se incorpora al haber base, sino que se paga como una suma extra todos los meses.

En el extremo superior del sistema, la jubilación máxima se ubica en $2.350.453,70, sin bonos adicionales.

PUAM y Pensiones No Contributivas: montos actualizados

Además de las jubilaciones, otras prestaciones administradas por ANSES también se actualizan en enero:

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) : $279.439,46

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52

En el caso de las PNC, los beneficiarios también acceden al bono mensual, por lo que el ingreso total asciende a:

PNC con bono incluido: $314.509,52

Al igual que ocurre con las jubilaciones mínimas, el refuerzo se paga como un adicional mensual y no modifica el haber permanente.

Asignaciones sociales: AUH, AUE y SUAF en enero 2026

Las asignaciones familiares y sociales también reflejan el aumento automático del mes. En enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las prestaciones del SUAF se liquidan con el mismo porcentaje de actualización que el resto del sistema.

Los nuevos montos se acreditan junto con los beneficios habituales y continúan combinándose, en el caso de la AUH, con refuerzos como la Tarjeta Alimentar, que se deposita de manera automática a los grupos familiares que cumplen los requisitos.

Cuándo se acreditan los pagos de ANSES en enero

Los pagos de ANSES se realizan de acuerdo con el cronograma oficial, organizado por la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas de cobro se mantienen sin cambios respecto de meses anteriores y pueden consultarse a través de:

La web oficial de ANSES

La aplicación Mi ANSES

Las redes sociales del organismo

Cada prestación tiene su propio calendario, aunque en muchos casos los pagos coinciden en la misma fecha.