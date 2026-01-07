En vivo Radio La Red
Bono
ANSES
Mini bono de ANSES: los grupos que van a cobrar $50.000 adicionales este mes

ANSES activó el aumento de enero y mantiene el esquema de bono proporcional: algunos jubilados que cobran más que el haber mínimo recibirán un refuerzo adicional de alrededor de $50.000 junto con el pago mensual.

Con el arranque de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a quedar en el centro de la escena por el impacto de los aumentos y los refuerzos en los haberes previsionales. Además de la suba mensual por movilidad, un grupo de jubilados cobrará un “mini bono” de alrededor de $50.000, producto del esquema de pago proporcional del refuerzo extraordinario.

Calendario completo ANSES enero 2026: jubilados, AUH y todas las prestaciones

Se trata de beneficiarios que no cobran la jubilación mínima, pero que igualmente acceden a una parte del bono que ANSES paga para reforzar los ingresos más bajos. El monto exacto varía según el haber de cada persona, pero en muchos casos ronda los $50.000 adicionales.

Aumento por movilidad: cómo se actualizan los haberes en enero

Según la fórmula de movilidad vigente, establecida en el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses con base en la inflación de dos meses atrás. De esta manera, en enero de 2026, jubilados y pensionados reciben un incremento del 2,47%, en línea con el IPC de noviembre, que fue del 2,5%.

La suba alcanza a:

  • Jubilaciones y pensiones contributivas

  • Haber mínimo previsional

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más

  • Pensiones graciables

El objetivo del esquema es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque con ajustes mensuales de impacto limitado.

ANSES_AUH

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero

Con la actualización confirmada, los nuevos montos previsionales para enero de 2026 son:

  • Jubilación mínima: $349.299,31

  • Jubilación máxima: $2.350.453,71

  • PUAM: $279.439,45

  • PNC por invalidez o vejez: $244.509,52

A estos valores podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, que ANSES viene pagando desde 2024 para reforzar los haberes más bajos.

Si el refuerzo se confirma, los ingresos finales quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima + bono: $419.299,31

  • PUAM + bono: $349.439,45

  • PNC + bono: $314.509,52

Qué es el “mini bono” de $50.000 que cobran algunos jubilados

Además del pago completo del bono para quienes cobran el haber mínimo, existe un esquema proporcional que explica por qué algunos jubilados recibirán un refuerzo menor, cercano a los $50.000.

El mecanismo funciona así:

  • El bono de $70.000 se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM o pensiones no contributivas.

  • Para jubilados con haberes superiores al mínimo, ANSES liquida un bono proporcional, que se reduce a medida que aumenta el ingreso mensual.

  • El tope es que ningún jubilado supere el equivalente a la jubilación mínima más el bono, que en enero sería de $419.299,31.

De esta manera, quienes cobran un haber apenas superior al mínimo reciben un extra parcial, que en muchos casos ronda los $50.000

