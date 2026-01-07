Mini bono de ANSES: los grupos que van a cobrar $50.000 adicionales este mes

Jubilaciones y pensiones contributivas

Haber mínimo previsional

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más

Pensiones graciables

El objetivo del esquema es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque con ajustes mensuales de impacto limitado.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero

Con la actualización confirmada, los nuevos montos previsionales para enero de 2026 son:

Jubilación mínima: $349.299,31

Jubilación máxima: $2.350.453,71

PUAM: $279.439,45

PNC por invalidez o vejez: $244.509,52

A estos valores podría sumarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, que ANSES viene pagando desde 2024 para reforzar los haberes más bajos.

Si el refuerzo se confirma, los ingresos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima + bono: $419.299,31

PUAM + bono: $349.439,45

PNC + bono: $314.509,52

Qué es el “mini bono” de $50.000 que cobran algunos jubilados

Además del pago completo del bono para quienes cobran el haber mínimo, existe un esquema proporcional que explica por qué algunos jubilados recibirán un refuerzo menor, cercano a los $50.000.

El mecanismo funciona así:

El bono de $70.000 se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM o pensiones no contributivas.

Para jubilados con haberes superiores al mínimo , ANSES liquida un bono proporcional , que se reduce a medida que aumenta el ingreso mensual.

El tope es que ningún jubilado supere el equivalente a la jubilación mínima más el bono, que en enero sería de $419.299,31.

De esta manera, quienes cobran un haber apenas superior al mínimo reciben un extra parcial, que en muchos casos ronda los $50.000