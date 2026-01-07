El plus que paga ANSES en enero por el combo AUH más Tarjeta Alimentar y Libreta

Un hijo: $100.414,40 de AUH + $52.250 de Tarjeta Alimentar + $188.069,40 por Libreta = $340.733,80 .

Dos hijos: $200.828,80 + $81.936 + $376.138,80 = $658.903,60 .

Tres hijos: $301.243,20 + $108.062 + $564.208,20 = $973.513,40 .

Cuatro hijos: $401.657,60 + $108.062 + $752.277,60 = $1.261.997,20 .

Cinco hijos: $502.072,00 + $108.062 + $940.347,00 = $1.550.481,00 .

Seis hijos: $602.486,40 + $108.062 + $1.128.416,40 = $1.838.964,80.

ANSES define cuánto se cobra por AUH en enero de 2026

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las familias que tienen hijos de hasta 3 años continúan recibiendo el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo valor se elevó en enero a $47.341. Esta prestación se paga automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, al igual que la Tarjeta Alimentar.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH

La Libreta AUH correspondiente al período 2025 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Resolución 382/2025. El trámite está disponible tanto de forma online a través de Mi Anses como de manera presencial en cualquier oficina del organismo, sin turno previo.

Desde ANSES aclararon que, por el momento, no se encuentra habilitada la gestión del monto retenido correspondiente al año en curso.