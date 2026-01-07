En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Acreditación

El plus que paga ANSES en enero por el combo AUH más Tarjeta Alimentar y Libreta

El pago corresponde a titulares que presentaron la Libreta en noviembre. Los montos varían según la cantidad de hijos y se suman a otros dos beneficios.

ANSES paga en enero a AUH un combo por la Tarjeta Alimentar y Libreta (Foto. archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantendrá en enero de 2026 el pago del monto retenido a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que acreditaron la Libreta correspondiente. Como el organismo liquida ese complemento con un plazo aproximado de 60 días, este mes cobrarán quienes realizaron el trámite en noviembre de 2025.

Confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar y AUH (Foto: archivo).

El importe que se libera depende de la cantidad de meses en los que se percibió la prestación entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En el caso de haber cobrado durante todo el período, la suma acumulada alcanza los $188.069,40 por cada hijo.

Con la actualización vigente, el valor total de la AUH ascendió a $125.518, según lo dispuesto en el Anexo V de la Resolución 3/2026. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante se paga una vez presentada la Libreta. A ese ingreso se le agrega, cuando corresponde, la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobran las familias de la AUH en enero de 2026

Con la acreditación del complemento anual, los montos totales a percibir este mes quedan conformados de la siguiente manera:

  • Un hijo: $100.414,40 de AUH + $52.250 de Tarjeta Alimentar + $188.069,40 por Libreta = $340.733,80.

  • Dos hijos: $200.828,80 + $81.936 + $376.138,80 = $658.903,60.

  • Tres hijos: $301.243,20 + $108.062 + $564.208,20 = $973.513,40.

  • Cuatro hijos: $401.657,60 + $108.062 + $752.277,60 = $1.261.997,20.

  • Cinco hijos: $502.072,00 + $108.062 + $940.347,00 = $1.550.481,00.

  • Seis hijos: $602.486,40 + $108.062 + $1.128.416,40 = $1.838.964,80.

Asignaciones_ANSES
ANSES define cuánto se cobra por AUH en enero de 2026

ANSES define cuánto se cobra por AUH en enero de 2026

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las familias que tienen hijos de hasta 3 años continúan recibiendo el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo valor se elevó en enero a $47.341. Esta prestación se paga automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, al igual que la Tarjeta Alimentar.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH

La Libreta AUH correspondiente al período 2025 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Resolución 382/2025. El trámite está disponible tanto de forma online a través de Mi Anses como de manera presencial en cualquier oficina del organismo, sin turno previo.

Desde ANSES aclararon que, por el momento, no se encuentra habilitada la gestión del monto retenido correspondiente al año en curso.

