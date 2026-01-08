AUH por Hijo con Discapacidad: el refuerzo de enero 2026 que impacta en miles de familias

Pueden acceder quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Personas desocupadas

Trabajadores informales o sin aportes

Trabajadoras de casas particulares

Monotributistas sociales

Beneficiarios de programas sociales

Personas que perciban Pensiones No Contributivas por Invalidez

Titulares de asignación por trasplante

Importante: quienes trabajan en relación de dependencia, cobran jubilaciones o pensiones contributivas acceden a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF), no a la AUH.

ANSES_pago

Requisitos clave de la AUH por Discapacidad

ANSES establece condiciones específicas para este beneficio:

No tiene límite de edad

El hijo o hija debe contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

El titular y el menor deben residir en la Argentina

Tener autorización de cobro vigente emitida por ANSES

Presentar anualmente la Libreta AUH

Monto de la AUH por Hijo con Discapacidad en enero 2026

Con el aumento del 2,5%, los valores actualizados de enero son los siguientes:

AUH por Hijo : $125.518

AUH por Hijo con Discapacidad : $408.705

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : $62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $204.361

ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total y retiene el 20%, que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH.

Este formulario certifica:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Escolaridad (cuando corresponde)

AUH_ANSES_familia

Prestación Alimentar: cuánto se cobra en enero 2026

Las familias que perciben AUH por Discapacidad mantienen el acceso automático a la Prestación Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos AUH enero 2026

ANSES ya publicó el cronograma oficial de pagos de enero para la AUH, que se organiza según la terminación del DNI del titular: