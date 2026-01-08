AUH por Hijo con Discapacidad: el refuerzo de enero 2026 que impacta en miles de familias
Con el aumento del 2,5% confirmado por ANSES, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad arranca 2026 con un nuevo monto que se acredita desde los primeros días de enero. Quiénes lo cobran, cuánto se paga este mes y el calendario completo según DNI.
AUH por Hijo con Discapacidad: el refuerzo de enero 2026 que impacta en miles de familias
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos y el calendario de pagos de enero 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, una de las prestaciones más importantes del sistema de protección social.
Con el inicio del nuevo año, la asignación llega con un aumento del 2,5%, en línea con la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes mensualmente según la inflación de dos meses atrás. En este caso, el incremento toma como referencia el índice de precios de noviembre, publicado por el INDEC.
Además del aumento, las familias continúan accediendo a la Prestación Alimentar, un beneficio complementario clave que no se ajusta por movilidad, pero garantiza el acceso a alimentos básicos.
Quiénes pueden cobrar la AUH por Hijo con Discapacidad
La AUH por Discapacidad está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y tengan a cargo hijos con discapacidad.
Pueden acceder quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:
Personas desocupadas
Trabajadores informales o sin aportes
Trabajadoras de casas particulares
Monotributistas sociales
Beneficiarios de programas sociales
Personas que perciban Pensiones No Contributivas por Invalidez
Titulares de asignación por trasplante
Importante: quienes trabajan en relación de dependencia, cobran jubilaciones o pensiones contributivas acceden a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF), no a la AUH.
Requisitos clave de la AUH por Discapacidad
ANSES establece condiciones específicas para este beneficio:
No tiene límite de edad
El hijo o hija debe contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
El titular y el menor deben residir en la Argentina
Tener autorización de cobro vigente emitida por ANSES
Presentar anualmente la Libreta AUH
Monto de la AUH por Hijo con Discapacidad en enero 2026
Con el aumento del 2,5%, los valores actualizados de enero son los siguientes:
AUH por Hijo: $125.518
AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $62.765
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $204.361
ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total y retiene el 20%, que se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH.
Este formulario certifica:
Controles de salud
Vacunación obligatoria
Escolaridad (cuando corresponde)
Prestación Alimentar: cuánto se cobra en enero 2026
Las familias que perciben AUH por Discapacidad mantienen el acceso automático a la Prestación Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos AUH enero 2026
ANSES ya publicó el cronograma oficial de pagos de enero para la AUH, que se organiza según la terminación del DNI del titular: