Confirmado por ANSES: el NUEVO BONO que se paga desde enero y por un año

ANSES_pagos

Qué incluye la Prestación por Desempleo

Además del pago mensual, la Prestación por Desempleo contempla una serie de beneficios complementarios destinados a acompañar al trabajador mientras dura la asistencia.

Entre ellos se incluyen:

Asignaciones familiares , en caso de corresponder

Cobertura médico-asistencial

Reconocimiento del período cobrado como tiempo jubilatorio

Acceso a la Tarjeta SUBE con tarifa social, que permite reducir el costo del transporte público

Estos beneficios se mantienen durante el tiempo en que la persona percibe la prestación.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

En enero, el monto mensual de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados.

Para este mes, ANSES fijó un tope máximo de $341.000. Sin embargo, no todos los beneficiarios alcanzan ese monto, ya que el importe final depende directamente del salario que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.

La duración del beneficio y el monto a cobrar se determinan de forma individual, según los aportes realizados y el historial laboral del solicitante.

La Prestación por Desempleo se paga: