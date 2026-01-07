Confirmado por ANSES: el NUEVO BONO que se paga desde enero y por un año
ANSES ratificó un beneficio clave para miles de argentinos. El pago puede superar los $340.000 en enero y está dirigido a un grupo específico de trabajadores según sus aportes y situación laboral.
Confirmado por ANSES: el NUEVO BONO que se paga desde enero y por un año
Con el inicio de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de un beneficio económico clave para quienes se quedaron sin trabajo. Se trata de la Prestación por Desempleo, una ayuda mensual que puede llegar hasta $341.000, según la situación laboral previa de cada beneficiario.
Este refuerzo funciona como un respaldo temporal para trabajadores despedidos sin causa justificada o cuyo vínculo laboral finalizó bajo determinadas condiciones. El monto no es fijo: se calcula con base en el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados y se actualiza de manera periódica según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
A quiénes está dirigido el bono de ANSES
La Prestación por Desempleo no alcanza a todos los trabajadores por igual. Para acceder al beneficio es necesario cumplir con requisitos específicos, que varían según el tipo de empleo que se haya tenido antes de la desvinculación.
Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos a la pérdida del empleo.
Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.
Trabajadores de la construcción: deben contar con un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores a la finalización de la obra.
En todos los casos, la desvinculación laboral debe encuadrar dentro de las situaciones previstas por la normativa vigente.
Qué incluye la Prestación por Desempleo
Además del pago mensual, la Prestación por Desempleo contempla una serie de beneficios complementarios destinados a acompañar al trabajador mientras dura la asistencia.
Entre ellos se incluyen:
Asignaciones familiares, en caso de corresponder
Cobertura médico-asistencial
Reconocimiento del período cobrado como tiempo jubilatorio
Acceso a la Tarjeta SUBE con tarifa social, que permite reducir el costo del transporte público
Estos beneficios se mantienen durante el tiempo en que la persona percibe la prestación.
Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero
En enero, el monto mensual de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados.
Para este mes, ANSES fijó un tope máximo de $341.000. Sin embargo, no todos los beneficiarios alcanzan ese monto, ya que el importe final depende directamente del salario que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.
La duración del beneficio y el monto a cobrar se determinan de forma individual, según los aportes realizados y el historial laboral del solicitante.
La Prestación por Desempleo se paga:
De 6 a 11 meses de aportes: 2 meses de prestación.
De 12 a 23 meses de aportes: 4 meses de prestación. De 24 a 35 meses de aportes: 8 meses de prestación.