Grupo familiar: $5.292.758 brutos

Ingreso individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si alguno de estos montos es superado, la Ayuda Escolar no se liquida. La verificación se hace a través del cruce automático de datos salariales.

Este requisito afecta principalmente a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cobran asignaciones familiares.

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos?

ayuda escolar 3.jpg Ayuda Escolar de ANSES: los requisitos que pueden frenar el pago de $85.000

El pago corresponde por cada hijo que:

Tenga entre 45 días y 17 años inclusive .

Asista a un establecimiento educativo habilitado.

Si el menor cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, deja de corresponder el beneficio.

Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. La falta de este documento puede generar la suspensión de futuras acreditaciones.

¿Existen excepciones a los topes?

Las familias con hijos con discapacidad no tienen límite de edad ni tope de ingresos. En estos casos, el único requisito es contar con la acreditación vigente ante el organismo.

¿Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar?

El monto fijado es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Ejemplos:

Dos hijos: $170.000

Tres hijos: $255.000

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones.

¿Cómo revisar si corresponde el pago?

Antes del inicio del calendario, se recomienda:

Verificar los datos personales en la plataforma oficial.

Confirmar la información del grupo familiar.

Controlar los ingresos registrados.

Presentar la certificación escolar dentro del plazo.

El cumplimiento de estas condiciones es clave para que la Ayuda Escolar 2026 se acredite sin demoras.