Becas Progresar 2026: paso a paso, cómo presentar un reclamo si te rechazaron

Entre los motivos que habilitan la presentación se encuentran situaciones como:

Certificados de alumno regular informados como negativos o pendientes debido a demoras en la carga de datos por parte de la institución educativa.

Errores en la información académica declarada, como materias aprobadas, año de cursada o datos institucionales incorrectos.

Inconvenientes generados durante el proceso de inscripción por errores involuntarios en la carga de información.

Por el contrario, quienes hayan sido rechazados por incumplir requisitos generales del programa, como los vinculados a ingresos o condiciones de elegibilidad, no podrán acceder a esta instancia de revisión.

becas progresar alerta.jpg

Cómo saber si la solicitud fue aprobada o rechazada

Los estudiantes pueden verificar el estado de su inscripción ingresando a la plataforma oficial de Progresar con su usuario y contraseña.

Dentro del sistema encontrarán el apartado denominado "Estado de solicitud", donde se detalla si la beca fue aprobada, continúa en análisis o fue rechazada.

En caso de recibir una respuesta negativa, también se informa el motivo específico que originó la decisión, dato fundamental para determinar si corresponde o no iniciar un reclamo.

Paso a paso: cómo hacer el reclamo online

La gestión se realiza de manera completamente virtual a través del portal oficial del programa.

Para iniciar el trámite, los estudiantes deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Progresar con usuario y contraseña.

Acceder a la sección "Estado de solicitud".

Revisar el motivo detallado del rechazo.

Seleccionar la opción "Reclamo", siempre que el inconveniente corresponda a cuestiones académicas.

Completar la información requerida y corregir los datos observados por el sistema.

Una vez enviada la solicitud, la documentación será analizada nuevamente por los organismos responsables para determinar si corresponde modificar el resultado inicial y otorgar el beneficio.

Cuál es la fecha límite para reclamar

La Secretaría de Educación estableció un cronograma específico para esta etapa de revisión.

Los estudiantes que deseen presentar un reclamo tendrán tiempo hasta el 23 de junio de 2026 para completar la gestión.

Posteriormente, las instituciones educativas contarán con un período adicional para revisar y corregir la información académica de los alumnos que hayan iniciado el trámite.

En ese marco, escuelas, institutos y universidades podrán actualizar los datos correspondientes hasta el 30 de junio de 2026.

Por este motivo, las autoridades recomiendan no esperar hasta último momento para realizar el reclamo y verificar cuanto antes el estado de la solicitud.

Qué son las Becas Progresar y quiénes pueden acceder

El programa Progresar constituye una de las principales políticas de acompañamiento educativo implementadas por el Gobierno nacional.

Su objetivo es brindar asistencia económica a jóvenes que cursan estudios en distintos niveles educativos y necesitan apoyo para continuar su trayectoria académica.

Actualmente, el esquema contempla distintas líneas:

Progresar Obligatorio , destinado a estudiantes de nivel secundario.

, destinado a estudiantes de nivel secundario. Progresar Superior , orientado a quienes cursan carreras terciarias y universitarias.

, orientado a quienes cursan carreras terciarias y universitarias. Progresar Enfermería , para alumnos de esa especialidad.

, para alumnos de esa especialidad. Progresar Formación Profesional, dirigido a personas que realizan cursos de capacitación laboral y oficios.

La continuidad dentro del programa depende del cumplimiento de requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por la normativa vigente.

La inscripción que sigue abierta en 2026

Aunque las convocatorias correspondientes a Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron, todavía permanece abierta la inscripción para una de las líneas del programa.

Se trata de Progresar Formación Profesional, una modalidad destinada a jóvenes y adultos que buscan capacitarse en oficios y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Según el calendario oficial, la inscripción permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026, por lo que quienes no lograron acceder a otras líneas aún pueden evaluar si cumplen con los requisitos para anotarse.

De esta manera, miles de estudiantes que recibieron una respuesta negativa en las primeras convocatorias todavía cuentan con alternativas para acceder al acompañamiento económico que ofrece el programa y continuar desarrollando su formación educativa y laboral.