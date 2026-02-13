En vivo Radio La Red
Previsional
Banco Provincia
Descuentos
INFORMACIÓN CLAVE

El Banco Provincia lanzó DESCUENTOS en febrero para la VUELTA A CLASES

En febrero, el Banco Provincia activó descuentos y cuotas sin interés para compras escolares. Las promociones incluyen beneficios con Cuenta DNI y tarjetas del banco en librerías, indumentaria y más rubros vinculados al inicio de clases.

Durante febrero, el Banco Provincia puso en marcha una serie de promociones orientadas a la vuelta a clases, con descuentos y facilidades de pago en distintos rubros. Las medidas buscan acompañar el aumento de gastos que se produce antes del inicio del ciclo lectivo.

Las ofertas están disponibles con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad, a través de la billetera digital Cuenta DNI y también en la tienda online Provincia Compras. Alcanzan a librerías, casas de deportes, ópticas, jugueterías e indumentaria escolar en todo el territorio bonaerense.

En un contexto donde muchas familias organizan su presupuesto mensual —incluidos hogares que perciben prestaciones de ANSES— estas promociones pueden representar un alivio en la compra de útiles, uniformes y artículos necesarios para el regreso a las aulas.

Qué descuentos ofrece Banco Provincia en febrero para la vuelta a clases

Las promociones varían según el rubro y el medio de pago. En indumentaria y artículos deportivos hay hasta 20% de descuento y la posibilidad de abonar en 4 cuotas sin interés en fechas específicas.

En librerías y jugueterías comerciales, el beneficio es del 10% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Las librerías de texto también cuentan con financiación en cuatro pagos sin recargo todos los días.

Por su parte, las ópticas seleccionadas ofrecen 4 cuotas sin interés los jueves y viernes, una opción que suele utilizarse para la compra de anteojos recetados antes del inicio de clases.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI en febrero

La billetera digital Cuenta DNI suma descuentos específicos durante el mes.

En librerías de texto, ofrece 10% de descuento sin tope los lunes y martes. Además, en comercios de barrio hay 20% de ahorro todos los viernes, con un tope de $5.000 por semana, beneficio que puede utilizarse también en librerías adheridas.

Estas promociones se acreditan en la cuenta asociada a la aplicación y forman parte del esquema habitual de beneficios que la billetera mantiene durante el año.

Qué promociones hay en Provincia Compras y en qué fechas

La plataforma Provincia Compras habilitó planes de financiación especiales para febrero:

  • 18 cuotas sin interés, del 10 al 12 de febrero

  • 12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero

Las compras deben realizarse con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia y aplican a productos seleccionados dentro de la categoría escolar.

Además, el programa de fidelización Me Sumo lanzó una acción puntual entre el 9 y el 12 de febrero, con 30% de ahorro en puntos para canjes vinculados a la vuelta a clases.

