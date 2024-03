BENEFICIO ANSES: el grupo de JUBILADOS que seguirá cobrando el BONO de $70 mil más el AUMENTO

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el bono de $70.000 continuará vigente y que los haberes mínimos lo cobrarán completo, tal como además informaron fuentes del Ministerio de Economía.

image.png

Cómo quedarán las jubilaciones desde abril 2024

Actualmente, el haber mínimo es de $134.445. Si a esa cifra se le suman los $70.000 del bono, llega a un total de $204.445. En tanto, con los nuevos aumentos, el haber mínimo pasará en abril a $171.215 que, con los $70.000, se convierten en $241.225 (representaría un incremento del 18%).

En lugar de integrar el bono al haber corriente, con esta decisión, el Gobierno buscaría ir licuando el peso del haber mínimo en el total de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que perciben ese adicional.

Los bonos comenzaron a otorgarse durante el Gobierno de Alberto Fernández como una compensación porque la fórmula de movilidad arrojaba incrementos inferiores a la inflación y a partir de septiembre de 2022 pasaron a ser permanentes.

El valor de estos bonos eran discrecionales y al no integrarse al haber no se los tomaba en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo ni para los siguientes aumentos. Esto se mantendría en abril, ya que el valor del bono no se ajustaría para el incremento de haberes del mes próximo.