La ANSES modificó el calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados y pensionados debido a los feriados nacionales de Carnaval, que este año caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero y afectan la operatoria bancaria habitual.
Febrero llega con doble novedad para jubilados y pensionados: cambios en el calendario de pagos por Carnaval y un nuevo aumento del 2,85 % que mejora los ingresos junto al bono de $70.000.
Calendario ANSES febrero 2026: ALERTA por cambios y el anuncio oficial
Desde el organismo previsional explicaron que el reordenamiento busca garantizar el normal funcionamiento de las acreditaciones y evitar demoras en el pago de los haberes, que se liquidan según la terminación del DNI.
La presencia de dos jornadas no laborables en la mitad del mes obligó a ajustar el cronograma de cobros, especialmente para quienes perciben el haber mínimo, cuyos pagos comienzan en la segunda semana de febrero.
Pero los cambios en el calendario no son la única novedad para el sector previsional. ANSES también oficializó este martes los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que regirán a partir de febrero de 2026.
El aumento será del 2,85 %, en línea con la fórmula de movilidad previsional que actualiza mensualmente los ingresos de acuerdo con la inflación.
Con esta suba y la continuidad del bono de $70.000 que seguirá otorgando el Gobierno nacional, el haber mínimo superará los $429.000 en febrero, lo que representa un refuerzo clave para los jubilados y pensionados de menores recursos.
De esta manera, febrero llegará con doble novedad para el sector previsional: por un lado, un reajuste en las fechas de cobro a raíz de los feriados de Carnaval; y por otro, una nueva actualización de haberes que impactará positivamente en los ingresos mensuales.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 por hijo, pero se cobra $103.256 (80%) en febrero, reteniendo el 20% hasta fin de año con Libreta AUH. Aplica a desocupados, informales y monotributistas sociales.
La Tarjeta Alimentar se acredita con AUH u otras prestaciones:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más: $108.062
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero