Tarjeta Alimentar en febrero 2026: cuánto paga ANSES por hijo y quiénes la cobran
ANSES pagará en febrero la Tarjeta Alimentar. Cuánto se cobra por hijo, quiénes la reciben y cómo impacta en AUH y AUE.
Tarjeta Alimentar en febrero 2026: cuánto paga ANSES por hijo y quiénes la cobran
El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá aumento de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026. De este modo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará pagando este beneficio con los mismos valores vigentes desde mayo de 2024, sin ajustes por inflación.
A diferencia de la AUH, las asignaciones familiares y las jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por la movilidad de ANSES, tal como lo establece la Resolución 111/2024.
Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran en febrero de 2026
La Tarjeta Alimentar se paga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Reciben este beneficio quienes perciben:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026
Según la normativa vigente, los importes no tendrán modificaciones el próximo mes y seguirán siendo:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Si bien estos valores se mantienen congelados, las asignaciones familiares y los haberes previsionales sí aumentarán un 2,85%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero de 2026
Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos totales que pagará ANSES en febrero serán:
1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 = $155.526,80
2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60
3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40
4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20
5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00
6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80
Libreta AUH: el extra que puede elevar el cobro
ANSES también abonará en febrero el 20% retenido durante 2024 a quienes hayan presentado el Formulario Libreta AUH en diciembre de 2025.
De esta manera, una familia con un hijo podría llegar a cobrar hasta $343.596,20 al sumar la Tarjeta Alimentar y el monto retenido.
Asignación por embarazo: cuánto se cobra en febrero de 2026
Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) reciben de forma automática la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
En febrero, los montos serán:
$103.276,80 (AUE)
$52.250 (Tarjeta Alimentar)
$48.691 (Complemento Leche)
Total a cobrar:$204.217,80
PNC para madres de siete hijos: montos con Tarjeta Alimentar
Quienes perciben la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos y tienen hijos menores o con discapacidad a cargo cobrarán automáticamente la Tarjeta Alimentar.