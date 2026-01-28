Tarjeta Alimentar en febrero 2026: cuánto paga ANSES por hijo y quiénes la cobran

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

Según la normativa vigente, los importes no tendrán modificaciones el próximo mes y seguirán siendo:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Si bien estos valores se mantienen congelados, las asignaciones familiares y los haberes previsionales sí aumentarán un 2,85%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero de 2026

Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos totales que pagará ANSES en febrero serán:

1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 = $155.526,80

2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60

3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40

4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20

5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00

6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Libreta AUH: el extra que puede elevar el cobro

ANSES también abonará en febrero el 20% retenido durante 2024 a quienes hayan presentado el Formulario Libreta AUH en diciembre de 2025.

De esta manera, una familia con un hijo podría llegar a cobrar hasta $343.596,20 al sumar la Tarjeta Alimentar y el monto retenido.

Asignación por embarazo: cuánto se cobra en febrero de 2026

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) reciben de forma automática la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En febrero, los montos serán:

$103.276,80 (AUE)

$52.250 (Tarjeta Alimentar)

$48.691 (Complemento Leche)

Total a cobrar: $204.217,80

PNC para madres de siete hijos: montos con Tarjeta Alimentar

Quienes perciben la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos y tienen hijos menores o con discapacidad a cargo cobrarán automáticamente la Tarjeta Alimentar.

Los totales de febrero serán: