Tato Algorta reapareció en sus redes y contó cómo fue el accidente: "Una desgracia con suerte"

El cierre de su mensaje estuvo cargado de gratitud. “Quería agradecerles por todos los mensajes que me están llegando. Se están preocupando. Les dejo por acá un poco de tranquilidad y después, ni bien pueda, les contesto a cada uno. Muchas gracias por preocuparse, les mando un beso muy grande y, si todo está bien, mañana ya vamos a estar en el ruedo de nuevo”, concluyó.

Qué había contando Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

Durante la transmisión en vivo de la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se conoció una noticia inesperada: Tato Algorta había protagonizado un accidente de tránsito en Uruguay. El exconcursante recibió asistencia inmediata y fue trasladado en ambulancia para someterse a estudios médicos de control.

La información comenzó a circular con mucha cautela dentro del programa. No fue hasta el cierre de la emisión, cuando ya se había confirmado que su estado de salud era favorable, que el ciclo decidió hacerlo público para frenar especulaciones y transmitir calma a los televidentes.

En ese momento, Santiago del Moro tomó la palabra y relató lo ocurrido frente a los panelistas, quienes escucharon atentos la noticia.

"Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", expresó el conductor, generando sorpresa entre los presentes en el estudio.

Actualmente, el exparticipante se encuentra fuera de peligro. De todas formas, seguirá bajo observación y realizándose los chequeos médicos habituales. Entre sus seguidores, la tranquilidad comienza a imponerse después del gran susto que provocó el episodio.