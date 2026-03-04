En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Estados Unidos
Medio Oriente

Quiénes son los kurdos, la "mancha naranja" que Estados Unidos busca sumar en su estrategia contra Irán

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el pueblo kurdo vuelve a ocupar un lugar estratégico en el tablero regional.

El pueblo kurdo

El pueblo kurdo, distribuido entre Irán, Irak, Turquía y Siria, es considerado la mayor nación sin Estado propio y hoy vuelve a ser una pieza estratégica en el complejo tablero geopolítico de Oriente Medio.

En plena escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los kurdos volvieron a tomar protagonismo. Según trascendió en medios estadounidenses, la CIA estaría trabajando para armar a grupos que viven en territorio iraní. La maniobra busca aprovechar la organización de un sector que, históricamente, ha mantenido una fuerte confrontación con la República Islámica y el régimen de los ayatolás.

Leé también Israel bombardeó una instalación nuclear en Irán tras el ataque con drone que provocó un incendio en Dubái
El antes y después de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. (Foto: Reuters).

Los kurdos son un grupo étnico que suma entre 30 y 40 millones de personas, lo que representa una población de gran importancia que, sin embargo, nunca ha logrado consolidar un Estado propio en la era moderna. Se los describe gráficamente como una “mancha naranja” situada en medio de tres grandes potencias regionales: los persas en Irán, los árabes y los turcos.

Aunque comparten mayoritariamente la religión musulmana con sus vecinos, poseen su propia identidad y lengua, diferenciándose claramente de la mayoría persa que domina Irán. Actualmente, en el noroeste iraní, zona limítrofe con Irak y Turquía, reside una población kurda estimada entre 7 y 10 millones de habitantes.

¿Los kurdos forman parte de un plan de la CIA?

Embed

La estrategia de Washington consistiría en apoyar a este actor relativamente organizado para presionar al régimen iraní desde adentro. Los kurdos ya cuentan con milicias operativas de peso en la región, como las que controlan sectores del noreste de Siria desde hace años, lo que los convierte en un aliado militar atractivo para los intereses estadounidenses.

Sin embargo, financiar a los kurdos es una jugada de alto riesgo. La mayor preocupación de Turquía, aliado de la OTAN, es precisamente el nacionalismo kurdo.

El gobierno de Recep Tayyip Erdoan mantiene una confrontación histórica con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, que impulsa la creación de un Estado kurdo independiente.

El riesgo para Estados Unidos es que Turquía, ante el temor de que el fortalecimiento kurdo impacte en su propio territorio, adopte una posición más ambigua frente a Irán para frenar cualquier avance separatista.

El fantasma de los muyahidines

La historia reciente advierte sobre los peligros de armar a grupos locales para objetivos coyunturales. Las fuentes suelen citar como antecedente el caso de los muyahidines en Afganistán durante la guerra contra la Unión Soviética, cuando el apoyo estadounidense a facciones islamistas terminó, años después, favoreciendo la expansión de redes extremistas como Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, y el posterior ascenso del régimen talibán. El temor es que los aliados estratégicos de hoy puedan transformarse en los enemigos de mañana.

El escenario actual refleja cómo las disputas históricas entre persas, árabes, turcos e israelíes persisten en el siglo XXI. En la región que fue cuna de las primeras civilizaciones, los factores étnicos, religiosos, políticos y económicos se superponen en una trama compleja.

La diferencia es que, en la actualidad, esas tensiones se proyectan con tecnología moderna y capacidad de destrucción a gran escala, incluyendo drones y misiles, lo que eleva el riesgo de una escalada regional de consecuencias imprevisibles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Irán Estados Unidos CIA Israel
Notas relacionadas
El hijo del ayatollah asesinado Alí Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán
Trump vs. Irán: la lista de todos los países que quedaron envueltos en la guerra
Donald Trump anunció que cortará "todo el comercio" de EE.UU. con España por su postura con Irán

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar