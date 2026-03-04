Trump vs. Irán: la lista de todos los países que quedaron envueltos en la guerra

La escalada ha obligado a algunos países a evacuar ciudadanos o reforzar alianzas: Francia ha anunciado el envío de un portaaviones al Mediterráneo y reforzado su cooperación con las naciones del Golfo, mientras Turquía y la OTAN han interceptado proyectiles iraníes sobre el Mediterráneo, marcando la posible entrada indirecta de aliados occidentales en el conflicto.

En el frente interno, países como Irak, Jordania y Siria se encuentran en estados diversos de afectación por la presencia de milicias o ataques colaterales, y la organización Hezbollah en Líbano ha participado activamente lanzando misiles contra objetivos israelíes.

Pero esta lista sigue sumando países, como Francia y Sri Lanka, aunque por motivos bien diferentes que tienen como hilo conductor a la guerra con Irán.

La lista de países se agranda, por acción o por sufrir ataques en Medio Oriente

El detalle de los países, comenzó con solo tres. Estados Unidos e Israel que atacaron a Irán. Pero desde la desordenada represalia del estado fundamentalista que perdió a su líder, Ali Khamenei, la cantidad de países inmersos en esta crisis global aumenta día tras día según este detalle.

1 Estados Unidos: Principal fuerza militar junto a Israel, liderando ataques aéreos y ofensivas contra Irán y sus aliados.

2 Irán: Enemigo central, objeto de ataques conjuntos de EE. UU. e Israel y ejecutor de represalias con misiles y drones en varios países.

3 Israel: Aliado clave de EE. UU. en los ataques a Irán; también blanco de misiles de grupos aliados a Teherán como Hezbollah.

4 Bahréin: Objetivo de misiles y drones iraníes, con impactos cercanos a bases y aeropuerto; parte del Consejo del Golfo.

5 Kuwait: Varias instalaciones, incluido aeropuerto y bases, han sido atacadas por misiles/drones; se produjeron víctimas y daños.

6 Qatar: Su espacio aéreo fue objetivo de misiles/drones iraníes, con heridos por escombros y cierres de vuelos; interceptó ataques.

7 Arabia Saudita: Hospeda bases estadounidenses y ha sufrido ataques de drones/misiles iraníes contra infraestructura y sedes diplomáticas.

8 Emiratos Árabes Unidos: Ciudadanos y trabajadores civiles fueron heridos por escombros tras ataques iraníes; infraestructura y aeropuertos dañados.

9 Oman: Neutral tradicionalmente, atacado con drones de Irán en puertos y buques, con heridos y daños locales.

10 El Líbano: A través de Hezbollah, lanzó misiles contra Israel, provocando una escalada entre fuerzas estatales y no estatales.

11 Turquía: Interceptó un misil iraní con defensa de la OTAN, marcando el primer impacto directo en un aliado de la Alianza.

12 Sri Lanka: Impactado indirectamente tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena por un submarino de EE. UU. cerca de su costa

13 Chipre: alcanzado por uno de los drones lanzados por Irán. Es integrante de la OTAN

14 Grecia: Movilizó flotas y aviones para proteger a Chipre, aliado en la OTAN

15 Francia: Emmanuel Macron movilizó a su mejor portaaviones y otras naves para proteger a Chipre. Tampoco está dispuesto a permitir el cierre del paso por el estrecho de Ormuz.