Mundo
Donald Trump
Israel
Guerra en Medio Oriente

Trump vs. Irán: la lista de todos los países que quedaron envueltos en la guerra

Estados Unidos e Israel, con su ataque sobre Irán, abrieron un complejo panorama para la seguridad mundial. Las respuestas de Irán no fueron directamente contra Estados Unidos sino sobre otros países que se vieron forzados como participantes en el conflicto.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente, suma cada vez más paticipantes y preocupa al mundo. (Foto: A24.com)

"Irán está en el horno", dijo el Secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth. Pese a esa frase grandilocuente, la guerra en el Golfo y el Medio Oriente se ha convertido en un conflicto regional de proporciones inéditas en años, tras el estallido de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel a fines de febrero de 2026 y la posterior escalada que ha involucrado a múltiples países y aliados occidentales.

El canciller alemán, en la difícil tarea de acercar a Donald Trump con Pedro Sánchez. (Foto: A24.com)

El conflicto comenzó con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y gubernamentales iraníes, que incluyó la muerte de altos mandos del régimen en Teherán. La respuesta iraní fue inmediata: misiles y drones dirigidos no sólo contra Israel y bases estadounidenses en la región, sino también contra capitales y territorios de Estados del Golfo.

Entre los Estados directamente involucrados o afectados por ataques iraníes se cuentan: Qatar, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Estos países, integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y aliados de Washington, han sido blanco de misiles, drones o impactos colaterales en infraestructura energética y militar.

Qatar y Kuwait han reportado daños en bases aéreas y aérea civil, mientras que Bahréin sufrió impactos cerca de la base de la Quinta Flota de EE.UU. y los Emiratos Árabes Unidos interceptaron decenas de proyectiles que alcanzaron zonas civiles y puertos estratégicos.

La escalada ha obligado a algunos países a evacuar ciudadanos o reforzar alianzas: Francia ha anunciado el envío de un portaaviones al Mediterráneo y reforzado su cooperación con las naciones del Golfo, mientras Turquía y la OTAN han interceptado proyectiles iraníes sobre el Mediterráneo, marcando la posible entrada indirecta de aliados occidentales en el conflicto.

En el frente interno, países como Irak, Jordania y Siria se encuentran en estados diversos de afectación por la presencia de milicias o ataques colaterales, y la organización Hezbollah en Líbano ha participado activamente lanzando misiles contra objetivos israelíes.

Pero esta lista sigue sumando países, como Francia y Sri Lanka, aunque por motivos bien diferentes que tienen como hilo conductor a la guerra con Irán.

La lista de países se agranda, por acción o por sufrir ataques en Medio Oriente

El detalle de los países, comenzó con solo tres. Estados Unidos e Israel que atacaron a Irán. Pero desde la desordenada represalia del estado fundamentalista que perdió a su líder, Ali Khamenei, la cantidad de países inmersos en esta crisis global aumenta día tras día según este detalle.

1 Estados Unidos: Principal fuerza militar junto a Israel, liderando ataques aéreos y ofensivas contra Irán y sus aliados.

2 Irán: Enemigo central, objeto de ataques conjuntos de EE. UU. e Israel y ejecutor de represalias con misiles y drones en varios países.

3 Israel: Aliado clave de EE. UU. en los ataques a Irán; también blanco de misiles de grupos aliados a Teherán como Hezbollah.

4 Bahréin: Objetivo de misiles y drones iraníes, con impactos cercanos a bases y aeropuerto; parte del Consejo del Golfo.

5 Kuwait: Varias instalaciones, incluido aeropuerto y bases, han sido atacadas por misiles/drones; se produjeron víctimas y daños.

6 Qatar: Su espacio aéreo fue objetivo de misiles/drones iraníes, con heridos por escombros y cierres de vuelos; interceptó ataques.

7 Arabia Saudita: Hospeda bases estadounidenses y ha sufrido ataques de drones/misiles iraníes contra infraestructura y sedes diplomáticas.

8 Emiratos Árabes Unidos: Ciudadanos y trabajadores civiles fueron heridos por escombros tras ataques iraníes; infraestructura y aeropuertos dañados.

9 Oman: Neutral tradicionalmente, atacado con drones de Irán en puertos y buques, con heridos y daños locales.

10 El Líbano: A través de Hezbollah, lanzó misiles contra Israel, provocando una escalada entre fuerzas estatales y no estatales.

11 Turquía: Interceptó un misil iraní con defensa de la OTAN, marcando el primer impacto directo en un aliado de la Alianza.

12 Sri Lanka: Impactado indirectamente tras el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena por un submarino de EE. UU. cerca de su costa

13 Chipre: alcanzado por uno de los drones lanzados por Irán. Es integrante de la OTAN

14 Grecia: Movilizó flotas y aviones para proteger a Chipre, aliado en la OTAN

15 Francia: Emmanuel Macron movilizó a su mejor portaaviones y otras naves para proteger a Chipre. Tampoco está dispuesto a permitir el cierre del paso por el estrecho de Ormuz.

Por Roberto Adrián Maidana
