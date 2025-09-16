En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones
Fin de la moratoria

Chau a la pensión de ANSES por fallecimiento: eliminaron el beneficio por viudez para este grupo

Se trata de una medida que se desprende de una decisión adoptada por el Gobierno. Cuál es la opción para quienes cumplen 65 años y no llegan con aportes.

Eliminaron el beneficio por viudez para este grupo de jubilados de ANSES (Foto: archivo).

La pensión por fallecimiento ANSES sufrió un fuerte cambio tras la decisión del Gobierno de poner fin a la moratoria previsional. Este programa permitía jubilarse sin contar con los 30 años de aportes exigidos, pero su eliminación también arrastró un impacto directo: quienes queden fuera de este esquema ya no podrán cobrar la pensión por viudez en caso de que su pareja fallezca.

Cómo tramitar la Asignación Universal por Hijo, AUH, en ANSES: guía paso a paso

El Congreso había aprobado semanas atrás la restitución de la moratoria previsional. Sin embargo, el Presidente vetó la iniciativa por considerarla “imprudente” en términos fiscales. Posteriormente, la Cámara de Diputados no trató el tema en la sesión del 20 de agosto, lo que selló la suerte del beneficio.

Con este escenario, miles de hombres y mujeres que no alcanzan los años de aportes requeridos quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional. La consecuencia directa es la imposibilidad de acceder a la pensión por fallecimiento si dependían de la moratoria para regularizar su situación.

Ante la caída de la moratoria, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aparece como la única salida para quienes cumplen 65 años y no llegan con aportes.

Se trata de un beneficio no contributivo destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La PUAM garantiza el acceso a una cobertura previsional, aunque con ciertas limitaciones que generan preocupación entre los beneficiarios.

Requisitos clave para la PUAM

El acceso a la PUAM implica aceptar condiciones que difieren de las jubilaciones tradicionales:

  • Disponible únicamente para mayores de 65 años.

  • No requiere aportes previos.

  • Excluye la posibilidad de cobrar pensión por viudez.

  • Se pierde automáticamente en caso de fijar residencia en el exterior.

  • Requiere demostrar vulnerabilidad económica ante ANSES.

Es decir, si una persona accede a la PUAM y su pareja con haberes vigentes fallece, no tendrá derecho a sumar la pensión por fallecimiento.

ANSES_pension

Cómo tramitar la PUAM en ANSES

Para iniciar el trámite, ANSES estableció un procedimiento que incluye:

  • Tener activa la clave de seguridad social.

  • Verificar y actualizar todos los datos personales.

  • Solicitar un turno online para la atención presencial en oficinas de ANSES.

Una vez aprobado, el beneficiario comienza a cobrar un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima vigente.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en septiembre 2025

Con la última actualización del 1,9%, la jubilación mínima pasó a ser de $320.277,17. En paralelo, los haberes máximos se fijaron en $2.155.162,17.

A quienes perciben la mínima, ANSES les otorga un bono extra de $70.000, lo que eleva el monto final a $390.277,17.

En el caso de la PUAM, los beneficiarios acceden al 80% de esa jubilación mínima, lo que representa un ingreso cercano a los $256.221 en septiembre.

Calendario de pago para jubilados en septiembre 2025

ANSES confirmó el cronograma de acreditación para jubilados y pensionados según la terminación del DNI.

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

