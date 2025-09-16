Chau a la pensión de ANSES por fallecimiento: eliminaron el beneficio por viudez para este grupo

Se trata de un beneficio no contributivo destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La PUAM garantiza el acceso a una cobertura previsional, aunque con ciertas limitaciones que generan preocupación entre los beneficiarios.
Requisitos clave para la PUAM
El acceso a la PUAM implica aceptar condiciones que difieren de las jubilaciones tradicionales:
-
Disponible únicamente para mayores de 65 años.
-
No requiere aportes previos.
-
Excluye la posibilidad de cobrar pensión por viudez.
-
Se pierde automáticamente en caso de fijar residencia en el exterior.
-
Requiere demostrar vulnerabilidad económica ante ANSES.
Es decir, si una persona accede a la PUAM y su pareja con haberes vigentes fallece, no tendrá derecho a sumar la pensión por fallecimiento.
Cómo tramitar la PUAM en ANSES
Para iniciar el trámite, ANSES estableció un procedimiento que incluye:
-
Tener activa la clave de seguridad social.
-
Verificar y actualizar todos los datos personales.
-
Solicitar un turno online para la atención presencial en oficinas de ANSES.
Una vez aprobado, el beneficiario comienza a cobrar un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima vigente.
Cuánto cobra un jubilado de ANSES en septiembre 2025
Con la última actualización del 1,9%, la jubilación mínima pasó a ser de $320.277,17. En paralelo, los haberes máximos se fijaron en $2.155.162,17.
A quienes perciben la mínima, ANSES les otorga un bono extra de $70.000, lo que eleva el monto final a $390.277,17.
En el caso de la PUAM, los beneficiarios acceden al 80% de esa jubilación mínima, lo que representa un ingreso cercano a los $256.221 en septiembre.
Calendario de pago para jubilados en septiembre 2025
ANSES confirmó el cronograma de acreditación para jubilados y pensionados según la terminación del DNI.
Jubilados con haberes mínimos
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
-
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados con haberes superiores
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre