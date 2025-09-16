En vivo Radio La Red
Milei anunció un aumento para jubilados de ANSES con el Presupuesto 2026: los montos a cobrar

Durante su discurso en cadena nacional, el Presidente dio a conocer una iniciativa en relación con las jubilaciones. Cuáles serían los nuevos valores.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei incluyó un anuncio clave para los adultos mayores: un aumento del 5% en términos reales para jubilados y pensionados de la ANSES.

De aprobarse, la jubilación mínima se reconfigurará con nuevos valores que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada. El texto oficial deberá debatirse en la Cámara de Diputados y en el Senado antes de convertirse en ley.

Cómo quedará la jubilación mínima con el presupuesto 2026

Si el incremento se aplicara sobre el haber actual, la jubilación mínima pasaría a $336.290. Con el bono de refuerzo de $70.000, ningún jubilado cobraría menos de $406.290.

Con la inflación proyectada por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) para los meses que restan de 2025, la mínima alcanzaría en enero de 2026 unos $349.367,12. Aplicando el 5% de aumento previsto en el Presupuesto, quedaría en $366.835,12.

Si el bono de $70.000 se mantuviera, el ingreso final ascendería a $436.835,12.

Jubilados de ANSES: el aumento confirmado para octubre 2025

Mientras tanto, ANSES oficializó un incremento del 1,88% para octubre. Esto llevará la jubilación mínima a $326.298, cifra que con el bono de $70.000 totaliza $396.298.

Se trata de un ajuste menor, ya que el IPC de agosto publicado por el INDEC fue del 1,9%. De esta manera, los haberes de octubre apenas acompañan la inflación.

Calendario de pagos para septiembre 2025

El organismo previsional publicó las fechas de cobro para jubilados y pensionados según la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

