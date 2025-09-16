Milei anunció un aumento para jubilados de ANSES con el Presupuesto 2026: los montos a cobrar

Si el bono de $70.000 se mantuviera, el ingreso final ascendería a $436.835,12.

Jubilados de ANSES: el aumento confirmado para octubre 2025

Mientras tanto, ANSES oficializó un incremento del 1,88% para octubre. Esto llevará la jubilación mínima a $326.298, cifra que con el bono de $70.000 totaliza $396.298.

Se trata de un ajuste menor, ya que el IPC de agosto publicado por el INDEC fue del 1,9%. De esta manera, los haberes de octubre apenas acompañan la inflación.

Calendario de pagos para septiembre 2025

El organismo previsional publicó las fechas de cobro para jubilados y pensionados según la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo