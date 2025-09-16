Milei anunció un aumento para jubilados de ANSES con el Presupuesto 2026: los montos a cobrar

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei incluyó un anuncio clave para los adultos mayores: un aumento del 5% en términos reales para jubilados y pensionados de la ANSES.
Durante su discurso en cadena nacional, el Presidente dio a conocer una iniciativa en relación con las jubilaciones. Cuáles serían los nuevos valores.
Javier Milei adelantó que habrá un aumento a jubilados en 2026 (Foto: archivo).
De aprobarse, la jubilación mínima se reconfigurará con nuevos valores que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada. El texto oficial deberá debatirse en la Cámara de Diputados y en el Senado antes de convertirse en ley.
Si el incremento se aplicara sobre el haber actual, la jubilación mínima pasaría a $336.290. Con el bono de refuerzo de $70.000, ningún jubilado cobraría menos de $406.290.
Con la inflación proyectada por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) para los meses que restan de 2025, la mínima alcanzaría en enero de 2026 unos $349.367,12. Aplicando el 5% de aumento previsto en el Presupuesto, quedaría en $366.835,12.
Si el bono de $70.000 se mantuviera, el ingreso final ascendería a $436.835,12.
Mientras tanto, ANSES oficializó un incremento del 1,88% para octubre. Esto llevará la jubilación mínima a $326.298, cifra que con el bono de $70.000 totaliza $396.298.
Se trata de un ajuste menor, ya que el IPC de agosto publicado por el INDEC fue del 1,9%. De esta manera, los haberes de octubre apenas acompañan la inflación.
El organismo previsional publicó las fechas de cobro para jubilados y pensionados según la terminación del número de documento.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre