El pirómano de Santa Genoveva estuvo detenido apenas 12 horas: "Vivimos aterrorizados"

Acoso, robos y amenazas: un historial de episodios violentos

Vecinos y comerciantes detallaron que el hombre acosa a las empleadas de una heladería, les intenta robar pertenencias y se ha mostrado desnudo en público. En una oportunidad forzó la puerta del depósito del local y fue echado por el novio de una de las trabajadoras. También fue señalado por robar a menores en la plaza, romper autos y defecar en la vía pública.

El viernes pasado, según los relatos, intentó ingresar a la escuela Piaget, rompió plantas, dejó un cuchillo tirado y se desnudó frente a todos. Además, días atrás habría provocado destrozos en un comercio de helados y atacado un vehículo. “Sé que el hombre tiene problemas de salud mental, pero acosa a las chicas de la heladería”, relató González.

Quién es el hombre denunciado en Santa Genoveva

De acuerdo con lo que averiguaron los vecinos, el acusado tiene 47 años y vive solo en un departamento sobre calle Illia. Su familia reside en Cipolletti y no se ha acercado al barrio para responder por sus acciones. “Algunos dicen que tiene problemas psiquiátricos, otros hablan de consumo. Pero está claro que no puede vivir solo en estas condiciones”, señaló Cecilia, la vecina cuya casa casi se incendia.

Los habitantes de Santa Genoveva aseguran vivir con miedo y piden que todas las víctimas hagan denuncias para que la Fiscalía pueda actuar. “La Policía sólo puede detenerlo por 12 horas y después lo sueltan. Necesitamos que lo declaren un riesgo para sí mismo y para los demás”, reclamaron.

vecino-piromano-santa-genoveva Los vecinos de barrio Santa Genoveva viven atemorizados por un piromaníaco y acosador.

“Estamos esperando que pase una tragedia”

El temor crece entre los vecinos, especialmente porque en la zona funcionan cuatro colegios y muchos niños y adolescentes caminan solos por el barrio. En los grupos de seguridad, varios mensajes expresan desesperación: “Estamos solos, esperando que pase una tragedia para que alguien haga algo”, escribió un vecino. Otro agregó: “Lo vi en la calle Pehuén, iba completamente desnudo”.

También denunciaron que el hombre acumula cajones de madera para iniciar hogueras y deambula por las noches golpeando puertas, caminando descalzo y hablando solo.

Reclamo de los vecinos: protección y asistencia

Hasta el momento, dos personas ya presentaron denuncias formales: la dueña de la casa afectada por el intento de incendio y un vecino cuyo auto fue vandalizado. “Queremos que se sumen más denuncias para que actúen y nos den una solución. No sólo para protegernos, sino también para que él reciba ayuda médica y social”, sostuvo la mujer.

Los vecinos de Santa Genoveva insisten en que la situación es insostenible y peligrosa. Piden una intervención urgente de la Fiscalía y de organismos de salud mental para prevenir una tragedia.