En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Detenido
Hora
Neuquén

El pirómano de Santa Genoveva estuvo detenido apenas 12 horas: "Vivimos aterrorizados"

El sospechoso intentó prender fuego una casa y violentó a varias viviendas del lugar. Entre los delitos que se les atribuye también están el de romper autos y acosos.

El hombre intentó prender fuego una casa en Santa Genoveva.

El hombre intentó prender fuego una casa en Santa Genoveva.

Continúa el miedo en Neuquén capital, tras el violento episodio en el que un pirómano intentó prender fuego una casa en el barrio Santa Genoveva, por lo que los vecinos reclaman seguridad luego de que el sospechoso recuperara la libertad. Cecilia González, la víctima de este hombre y dijo: “Si la Justicia no actúa, la gente puede ir a buscarlo”.

Leé también Se quemó el 40% de su cuerpo: "renació" y hoy Abigail comparte sus fotos del antes y después
se quemo el 40% de su cuerpo: renacio y hoy abigail comparte sus fotos del antes y despues

En A24, la mujer detalló que el imputado azota la zona: “la semana pasada lo sacaron de una casa que le estaba pegando patadas a la puerta”, dijo la mujer, cuya casa fue salvada por un taxista que pasaba por la zona mientras trataba de prender fuego. “Yo me enteré al otro día al ver las cámaras de seguridad”, destacó.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando un vecino con antecedentes conflictivos intentó prender fuego una vivienda en Santa Genoveva, un barrio residencial de Neuquén capital. Según relataron, el hombre colocó una caja de pizza encendida sobre las plantas del frente, debajo de un alero de madera de más de 40 años.

La casa se salvó gracias a un taxista que lo sacó del lugar y tiró un bidón de agua para apagar el fuego”, contó la dueña de la vivienda. La mujer difundió los videos del ataque y descubrió que el acusado ya había protagonizado otros incidentes en casas particulares, una heladería del barrio y hasta en un colegio cercano.

Embed

Acoso, robos y amenazas: un historial de episodios violentos

Vecinos y comerciantes detallaron que el hombre acosa a las empleadas de una heladería, les intenta robar pertenencias y se ha mostrado desnudo en público. En una oportunidad forzó la puerta del depósito del local y fue echado por el novio de una de las trabajadoras. También fue señalado por robar a menores en la plaza, romper autos y defecar en la vía pública.

El viernes pasado, según los relatos, intentó ingresar a la escuela Piaget, rompió plantas, dejó un cuchillo tirado y se desnudó frente a todos. Además, días atrás habría provocado destrozos en un comercio de helados y atacado un vehículo. “Sé que el hombre tiene problemas de salud mental, pero acosa a las chicas de la heladería”, relató González.

Quién es el hombre denunciado en Santa Genoveva

De acuerdo con lo que averiguaron los vecinos, el acusado tiene 47 años y vive solo en un departamento sobre calle Illia. Su familia reside en Cipolletti y no se ha acercado al barrio para responder por sus acciones. “Algunos dicen que tiene problemas psiquiátricos, otros hablan de consumo. Pero está claro que no puede vivir solo en estas condiciones”, señaló Cecilia, la vecina cuya casa casi se incendia.

Los habitantes de Santa Genoveva aseguran vivir con miedo y piden que todas las víctimas hagan denuncias para que la Fiscalía pueda actuar. “La Policía sólo puede detenerlo por 12 horas y después lo sueltan. Necesitamos que lo declaren un riesgo para sí mismo y para los demás”, reclamaron.

vecino-piromano-santa-genoveva
Los vecinos de barrio Santa Genoveva viven atemorizados por un piroman&iacute;aco y acosador.&nbsp;

Los vecinos de barrio Santa Genoveva viven atemorizados por un piromaníaco y acosador.

“Estamos esperando que pase una tragedia”

El temor crece entre los vecinos, especialmente porque en la zona funcionan cuatro colegios y muchos niños y adolescentes caminan solos por el barrio. En los grupos de seguridad, varios mensajes expresan desesperación: “Estamos solos, esperando que pase una tragedia para que alguien haga algo”, escribió un vecino. Otro agregó: “Lo vi en la calle Pehuén, iba completamente desnudo”.

También denunciaron que el hombre acumula cajones de madera para iniciar hogueras y deambula por las noches golpeando puertas, caminando descalzo y hablando solo.

Reclamo de los vecinos: protección y asistencia

Hasta el momento, dos personas ya presentaron denuncias formales: la dueña de la casa afectada por el intento de incendio y un vecino cuyo auto fue vandalizado. “Queremos que se sumen más denuncias para que actúen y nos den una solución. No sólo para protegernos, sino también para que él reciba ayuda médica y social”, sostuvo la mujer.

Los vecinos de Santa Genoveva insisten en que la situación es insostenible y peligrosa. Piden una intervención urgente de la Fiscalía y de organismos de salud mental para prevenir una tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Detenido Hora Neuquén
Notas relacionadas
Los Caballeros de la Quema presentan Otro día en la oficina, otro single de su nuevo álbum
La secuestró y le quemó el cuerpo con ácido para borrarle tatuajes: el calvario de una mujer en Rosario
Los secretos del "estafador de Tinder", el criminal que engañó a mujeres e inspiró una exitosa serie

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar