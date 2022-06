Clara Salguero: "La Argentina está apremiada por la inflación"

“¿Es una tranquilidad que la inflación haya dejado de ser de 6 puntos, cómo lo fue en el mes de abril, y estemos en el mes de marzo en un 5,1? No, no hay ningún argumento tranquilizador. La inflación en la Argentina sigue siendo muy alta y, si comparamos con otros países de la región, vemos que hay países que han logrado bajar todo el efecto que pudo haber producido la pandemia, así como los primeros efectos de la guerra Rusia y Ucrania”, agregó.

En este sentido, argumentó: “Venimos hace semanas hablando de adelantos de aumentos, de pagos adicionales, hablamos permanentemente de paritarias en salarios, de movilidad jubilaciones y pensiones y en asignaciones, en adelantos del salario mínimo, en el refuerzo del ingreso que se está terminando de pagar en este 30 de junio y alcanzó a más de 13.000.000 de personas. Y nada de todo lo que yo he nombrado recién puede reparar el daño que provoca la inflación en los bolsillos”.

Sobre este punto, recalcó: “El salario mínimo estuvo en el mes de junio un incremento del 17%, que impactó en forma directa en el Potenciar Trabajo. Parte de todo esto que yo acabo de nombrar, cómo puede ser la Asignación Universal por hijo, Potenciar Trabajo, salario mínimo, empleo doméstico, recibieron el pago de $18000 el refuerzo de ingresos. Y sin embargo los reclamos siguen en las calles”.

Además, Salguero afirmó que “el asistencialismo es algo que viene muy discutido en la Argentina. Se agregó esta semana otra polémica cuando el Polo Obrero tuvo que reconocer que retiene en forma voluntaria un 2% a los Potenciar Trabajo, ellos reúnen representa a 60,000 beneficiarios de potenciar trabajo y que retienen un 2%”.

“Belliboni dijo que es para financiar los gastos que requieran los alquileres de comedores o de merenderos y de la logística que implica el tema de las movilizaciones, de los gastos que se insumen. Justamente, tienen que ver con los reclamos y con las asistencias. Dijo que como el Estado no lo financia, lo tenemos que financia nosotros. Pero, el Estado no tiene que financiar la logística y las marchas porque el Estado financia las ayudas sociales de décadas de muchísimos gobiernos”, sostuvo.

“No hay margen para a universalización de Potenciar Trabajo. Lo que se necesita son políticas económicas y laborales que saquen a la gente de la calle porque los planes no van a sacar a la gente de la calle. El Potenciar Trabajo no va a sacar a la gente de la calle. ¿Saben en dos décadas cuánto se incrementó el asistencialismo en la Argentina? Casi un 700%. Lo único que hubo de resultados es más miseria a la miseria. Políticas laborales es lo que hay que aplicar”.

Y concluyó: “En el medio de todo, los desacuerdos. las luchas de poder, las luchas de roles. Mientras, en la Argentina, hay cada vez más gente traspasada por la necesidad y sumergida en la pobreza”.