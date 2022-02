Clara Salguero: "La inflación sigue dejando atrás los mecanismos de actualización"

“Este primer aumento que va a regir desde marzo es de 12.28 por ciento y alcanza a todas las escalas de ingreso: a 18 millones de prestaciones del sistema nacional de la seguridad social. Va a regir en el trimestre de marzo, abril y mayo”, recalco, y consignó cómo quedarán las escaladas:

Haber mínimo $32.630

Haber máximo: $219.571

PUAM: $26.104

PNC: $22.841

Alcanza a AUH, asignaciones familiares por hijo y por embarazo: $6.375

"Sube todo lo que tiene que ver con asignaciones que se pagan por única vez: matrimonio, adopción, prenatal. También, la ley de movilidad alcanza a los que trabajan de forma independiente”, detalló la especialista. Además, se refirió a la la "apreciación que se hace de este tema y de cómo van evolucionando estos aumentos de movilidad con respecto a la inflación".

“Hay muchas opiniones, pero yo tome tres, que me parecen las más importantes", afirmó. "Es cierto que el cuarto trimestre de 2021 dio un 10.12 por ciento de inflación y que este 12.28 de marzo queda por arriba de este número del costo de vida, pero también es cierto que el primer trimestre de este año el relevamiento de expectativas de mercado, a través de información del BCRA, da que el acumulado de inflación quedaría en 12.5 por ciento y este 12.28 de marzo estaría por debajo de este número", analizó.

En segundo término, Salguero se preguntó: "¿Qué hubiera pasado si este aumento de marzo se hubiera regido por la anterior ley de movilidad? Hubiera dado 9.92 por ciento contra este 12.28 por ciento. Y esta ley daría en marzo 2.4 por ciento arriba de la ley anterior, si hubiera estado vigente”.

Por último, reflexionó: "¿Qué hubiera pasado si en 2020 no se hubiera suspendido la ley de movilidad anterior y hubiera empalmado con la ley nueva ley que rige desde 2021? Hoy, estaríamos hablando de aumentos en marzo que llevarían a las distintas escalas entre un 5 y 14 por ciento más de incremento".

En este marco, Salguero afirmó que "todos son argumentos válidos, pero en concreto hay un resultado y análisis que resulta irrefutable y que no admite argumento: la inflación sigue dejando atrás los mecanismos de actualización, no solo en jubilaciones y pensiones sino también en las asignaciones. No solo va dejando atrás los mecanismos de actualización por movilidad, sino también a todas las ayudas asistenciales que se dan para que el bolsillo puedo resistir".

Y concluyó: "La brecha entre ingresos y costo de vida se sigue profundizando y no la puede parar ninguna medida".