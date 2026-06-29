Confirmado por ANSES: quiénes cobrarán casi $450.000 en julio

De esta manera, el ingreso total alcanza los $449.780,06 durante el séptimo mes del año.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente sus prestaciones, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

Cómo se compone el ingreso

Los montos que integran este beneficio son:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total a cobrar en julio: $449.780,06.

Es importante aclarar que este monto no corresponde a un bono extraordinario ni a un pago excepcional dispuesto por el Gobierno.

El ingreso surge únicamente de la combinación de dos prestaciones vigentes que pueden percibirse en simultáneo cuando se cumplen las condiciones establecidas por ANSES.

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Cómo se actualizan los montos

Las prestaciones de la AUH continúan ajustándose mediante el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por ese motivo, los valores se actualizan periódicamente según la inflación informada por el INDEC.

La suba aplicada en julio responde precisamente a ese mecanismo de actualización automática.

La AUH no cobra aguinaldo

Desde ANSES recuerdan que los titulares de la Asignación Universal por Hijo no perciben aguinaldo.

El Sueldo Anual Complementario está destinado únicamente a:

Trabajadores registrados.

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios alcanzados por la normativa previsional.

Al tratarse de una prestación social, la AUH no genera derecho al cobro del medio aguinaldo.

Cuánto cobra la AUH tradicional en julio

En el caso de la AUH por hijo menor de 18 años, el valor bruto de la prestación alcanza los $148.045,38.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto todos los meses hasta la presentación de la Libreta AUH.

La retención equivale a $29.609, por lo que el importe neto que reciben las familias es de aproximadamente $118.436 por hijo.

Ese porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la documentación correspondiente.