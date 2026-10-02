Confirman la creación del Domicilio Electrónico de ANSES: qué cambia a partir de ahora

El procedimiento contempla los siguientes pasos ordenados:

Ingreso al portal: acceder a la web oficial de ANSES (anses.gob.ar) e iniciar sesión en el apartado Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Selección del apartado: dirigirse al menú principal y seleccionar la opción "Domicilio y datos de contacto" .

Opción de gestión: elegir la pestaña "Domicilio electrónico" .

Validación de contacto: registrar una dirección de correo electrónico personal, válida y de acceso frecuente.

Confirmación: aceptar los términos de constitución del domicilio y completar la solicitud.

Una vez aceptada la solicitud, la elección del domicilio electrónico queda constituida formalmente y entra en vigencia de manera inmediata.

¿Quiénes pueden registrar el Domicilio Electrónico de ANSES?

La medida alcanza a todas las personas físicas mayores de 16 años que posean un registro activo o deban realizar gestiones ante la Seguridad Social. La constitución de esta casilla digital aplica para:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF) y Pensiones No Contributivas (PNC).

Jóvenes de 16 y 17 años que gestionen programas educativos o prestaciones específicas.

¿Qué beneficios tiene la digitalización de trámites en ANSES?

La incorporación del Domicilio Electrónico forma parte del plan integral de modernización que ejecuta el Ministerio de Capital Humano para optimizar los procesos administrativos del Estado.

Entre sus ventajas principales se destacan:

Inmediatez: acceso instantáneo a las notificaciones oficiales sin depender de plazos postales.

Seguridad: recepción blindada de resoluciones en un entorno digital verificado, evitando extravíos de documentación en papel.

Centralización: consulta permanente del historial de comunicaciones en el apartado Mi Buzón .

Accesibilidad: gestión remota desde cualquier punto del país sin necesidad de concurrir de forma presencial a las oficinas de atención (UDAI).

Calendario de atención y gestiones por DNI

Para la verificación de notificaciones en la plataforma digital Mi ANSES, la consulta permanece habilitada las 24 horas. Para trámites presenciales o cobros por ventanilla, se recuerda el orden habitual según la terminación del documento de identidad: