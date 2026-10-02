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Confirman la creación del Domicilio Electrónico de ANSES: qué cambia a partir de ahora

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la implementación de esta herramienta. Abarca a jubilados, pensionados y asignaciones familiares.

Qué cambia a partir de ahora para los beneficiarios de ANSES (Foto: A24.com).

Qué cambia a partir de ahora para los beneficiarios de ANSES (Foto: A24.com).

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó la implementación del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para ciudadanos mayores de 16 años. Esta nueva herramienta digital permite a los beneficiarios recibir resoluciones, citaciones y notificaciones con validez legal directamente en la plataforma institucional, eliminando la necesidad de los envíos en formato papel.

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¿Qué es el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social de ANSES?

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es una casilla digital vinculada al perfil individual de cada titular dentro del portal oficial del organismo. Funciona como un canal unificado de comunicación donde la entidad notifica actos administrativos, novedades sobre prestaciones y resoluciones de trámites.

Todas las notificaciones enviadas a esta casilla cuentan con plena validez legal. Los comunicados emitidos se depositan automáticamente en la sección Mi Buzón, un espacio específico dentro del sistema institucional diseñado para garantizar la recepción segura y confidencial de la documentación.

¿Cómo activar el Domicilio Electrónico en la plataforma Mi ANSES?

El trámite se realiza íntegramente de manera virtual y gratuita a través del sitio web oficial del organismo previsional. Para concretar la constitución del domicilio digital, es necesario disponer de un dispositivo con acceso a internet, el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento contempla los siguientes pasos ordenados:

  • Ingreso al portal: acceder a la web oficial de ANSES (anses.gob.ar) e iniciar sesión en el apartado Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Selección del apartado: dirigirse al menú principal y seleccionar la opción "Domicilio y datos de contacto".

  • Opción de gestión: elegir la pestaña "Domicilio electrónico".

  • Validación de contacto: registrar una dirección de correo electrónico personal, válida y de acceso frecuente.

  • Confirmación: aceptar los términos de constitución del domicilio y completar la solicitud.

Una vez aceptada la solicitud, la elección del domicilio electrónico queda constituida formalmente y entra en vigencia de manera inmediata.

¿Quiénes pueden registrar el Domicilio Electrónico de ANSES?

La medida alcanza a todas las personas físicas mayores de 16 años que posean un registro activo o deban realizar gestiones ante la Seguridad Social. La constitución de esta casilla digital aplica para:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF) y Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Jóvenes de 16 y 17 años que gestionen programas educativos o prestaciones específicas.

¿Qué beneficios tiene la digitalización de trámites en ANSES?

La incorporación del Domicilio Electrónico forma parte del plan integral de modernización que ejecuta el Ministerio de Capital Humano para optimizar los procesos administrativos del Estado.

Entre sus ventajas principales se destacan:

  • Inmediatez: acceso instantáneo a las notificaciones oficiales sin depender de plazos postales.

  • Seguridad: recepción blindada de resoluciones en un entorno digital verificado, evitando extravíos de documentación en papel.

  • Centralización: consulta permanente del historial de comunicaciones en el apartado Mi Buzón.

  • Accesibilidad: gestión remota desde cualquier punto del país sin necesidad de concurrir de forma presencial a las oficinas de atención (UDAI).

Calendario de atención y gestiones por DNI

Para la verificación de notificaciones en la plataforma digital Mi ANSES, la consulta permanece habilitada las 24 horas. Para trámites presenciales o cobros por ventanilla, se recuerda el orden habitual según la terminación del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0 y 1

  • DNI terminados en 2 y 3

  • DNI terminados en 4 y 5

  • DNI terminados en 6 y 7

  • DNI terminados en 8 y 9

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