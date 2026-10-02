El tremendo cruce entre Fernanda Iglesias y el denunciante de Maxi Ghione: "Tratá de no patotearme"

Y luego Emiliano explicó: "Me preguntaron y yo no tenía problemas de que salga, no me hizo bien verlo llorando en la sala. Lo que sí pedí es la perimetral. Yo de noche no duermo".

Cóo fue el tenso cruce entre el denunciante de Maxi Ghione y Fernanda Iglesias

El momento de tensión llegó cuando el entrevistado lanzó un comentario dirigido a Fernanda Iglesias por algo que, según él, ella había comentado al aire y que no fue así.

"¿En ese programa trabaja Fernanda Iglesias? Porque yo nunca me enteré del proceso penal que tuve, no estoy enterado", comentó.

"Me informaron de una denuncia y no sé de qué es. Dije que la denuncia se había terminado porque vos dejaste de hostigarlo, se había caído", aseguró la panelista. Y el hombre retrucó: "Yo nunca me enteré".

"Eso no significa que no exista la denuncia Emiliano y tratá de no patotearme por favor", retrucó Iglesias al ver al entrevistado enojado al aire. "Vos no podés hablar así de mí", le dijo Tarragona.

"¿Amenazarlo que si no te paga lo vas a ir a buscar? ¿Eso tenés derecho?", indagó la periodista. Y el hombre contestó: "Era aviso, no amenaza". "No parecía un aviso y hacer eso significa que estás cometiendo un delito de amenaza", marcó la panelista.

"Si vos tenés horas a un trabajador sexual por chat mandándole fotos y no le pagas. ¿No es hostigamiento? Vos no podes hablar de un proceso penal porque eso no es", se defendió él.

Al verlo muy enojado en el móvil, Iglesias le aclaró firme: "Yo no hablé de un proceso penal te estoy diciendo. Mirá Emiliano, la gente en Rafaela te conoce bien y no hablan bien de vos".

"¿Por qué estás tan resentida conmigo?", lanzó picante el entrevistado. Y ahí intervino el conductor Matías Vázquez para dar por terminada la nota: "Vamos a cortar porque Emiliano está muy alterado", cerró.