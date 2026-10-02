El tremendo cruce entre Fernanda Iglesias y el denunciante de Maxi Ghione: "Tratá de no patotearme"

Este viernes se conoció de la libertad concedida a Maxi Ghione después de haber sido detenido el martes tras la denuncia de un taxi boy y el posterior allanamiento en la vivienda del actor en Santa Fe.
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Fernanda Iglesias y Emiliano Tarragona, quien denunció al actor Maxi Ghione, mantuvieron un fuerte ida y vuelta al aire y la entrevista se terminó cortando.
Este viernes se conoció de la libertad concedida a Maxi Ghione después de haber sido detenido el martes tras la denuncia de un taxi boy y el posterior allanamiento en la vivienda del actor en Santa Fe.
En ese contexto, Emiliano Tarragona, quien denunció al artista, salió al aire en el programa Puro Show (El Trece) y protagonizó un tenso cruce con Fernanda Iglesias, molesto por un dato que había dado previamente la periodista.
Primero fue el abogado del hombre que denunció a Maxi Ghione quien remarcó que están de acuerdo con la libertad al artista bajo ciertas normas establecidas mientras sigue adelante la investigación.
"Nosotros en ningún momento quisimos que él esté privado de la libertad sí se exigió protección a la víctima por los hechos acontecidos, su estado de vulnerabilidad, por la existencia de armas y por las amenazas. Nos parecía exesivo que continúe detenido por un delito que se puede continuar investigando mientras él cumpla con ciertas con ciertas pautas de conducta que fueron fijadas en la audiencia del día de la fecha", precisó el letrado.
Y luego Emiliano explicó: "Me preguntaron y yo no tenía problemas de que salga, no me hizo bien verlo llorando en la sala. Lo que sí pedí es la perimetral. Yo de noche no duermo".
El momento de tensión llegó cuando el entrevistado lanzó un comentario dirigido a Fernanda Iglesias por algo que, según él, ella había comentado al aire y que no fue así.
"¿En ese programa trabaja Fernanda Iglesias? Porque yo nunca me enteré del proceso penal que tuve, no estoy enterado", comentó.
"Me informaron de una denuncia y no sé de qué es. Dije que la denuncia se había terminado porque vos dejaste de hostigarlo, se había caído", aseguró la panelista. Y el hombre retrucó: "Yo nunca me enteré".
"Eso no significa que no exista la denuncia Emiliano y tratá de no patotearme por favor", retrucó Iglesias al ver al entrevistado enojado al aire. "Vos no podés hablar así de mí", le dijo Tarragona.
"¿Amenazarlo que si no te paga lo vas a ir a buscar? ¿Eso tenés derecho?", indagó la periodista. Y el hombre contestó: "Era aviso, no amenaza". "No parecía un aviso y hacer eso significa que estás cometiendo un delito de amenaza", marcó la panelista.
"Si vos tenés horas a un trabajador sexual por chat mandándole fotos y no le pagas. ¿No es hostigamiento? Vos no podes hablar de un proceso penal porque eso no es", se defendió él.
Al verlo muy enojado en el móvil, Iglesias le aclaró firme: "Yo no hablé de un proceso penal te estoy diciendo. Mirá Emiliano, la gente en Rafaela te conoce bien y no hablan bien de vos".
"¿Por qué estás tan resentida conmigo?", lanzó picante el entrevistado. Y ahí intervino el conductor Matías Vázquez para dar por terminada la nota: "Vamos a cortar porque Emiliano está muy alterado", cerró.