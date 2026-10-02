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Murió Augusto Belluscio, histórico ex juez de la Corte Suprema

Especialista en Derecho Civil y de Familia, integró el máximo tribunal durante casi 22 años y atravesó distintas etapas clave de la historia política e institucional argentina. Falleció a los 96 años.

Augusto Belluscio. (Foto: gentileza Clarín)
Augusto Belluscio. (Foto: gentileza Clarín)

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Augusto César Belluscio murió este viernes a los 96 años. Reconocido especialista en Derecho Civil y particularmente en Derecho de Familia, integró el máximo tribunal durante más de dos décadas y llegó a ocupar su vicepresidencia.

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Belluscio había llegado a la Corte en diciembre de 1983, pocos días después del regreso de la democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Permaneció allí hasta septiembre de 2005 y atravesó distintas conformaciones del máximo tribunal y cuatro presidencias nacionales.

Su trayectoria estuvo marcada tanto por su extensa producción jurídica como por algunas de las discusiones institucionales más relevantes de las décadas de 1980, 1990 y comienzos de los 2000.

Belluscio llegó a la Corte con el regreso de la democracia

Belluscio fue designado juez del máximo tribunal en diciembre de 1983. Formó parte de la Corte conformada tras la asunción de Alfonsín junto con Carlos Fayt, Enrique Petracchi, José Severo Caballero y Genaro Carrió.

Con el paso de los años, se convirtió en uno de los integrantes de mayor permanencia dentro del tribunal. Durante la presidencia de Carlos Menem y después de la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros, Belluscio integró el grupo de magistrados que en numerosos expedientes se diferenció de la denominada “mayoría automática”, expresión utilizada para identificar a los jueces señalados por su alineamiento con el Poder Ejecutivo de entonces.

En los años 90 también protagonizó un fuerte enfrentamiento público con Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía. Belluscio lo querelló por delitos contra el honor y el conflicto terminó con un pedido público de disculpas del economista.

Su posición durante la crisis de 2001

Belluscio continuó en el máximo tribunal durante la profunda crisis política, económica y social que atravesó la Argentina a partir de 2001.

En 2002 fue uno de los tres ministros de la Corte que votaron a favor de la pesificación de los depósitos en dólares a una relación de $1,40, en una causa en la que la mayoría del tribunal declaró inconstitucional esa medida.

Su permanencia también atravesó la posterior renovación de la Corte impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando varios integrantes del tribunal dejaron sus cargos entre renuncias y procesos de juicio político.

Por qué Augusto Belluscio renunció a la Corte Suprema

Belluscio presentó su renuncia en junio de 2005, cuando estaba próximo a cumplir 75 años, y estableció que su salida se haría efectiva el 1° de septiembre de ese año.

La decisión tuvo una particularidad. El magistrado había firmado en 1999 el fallo del caso “Fayt”, mediante el cual la Corte declaró nula la cláusula constitucional que establecía la caducidad de los nombramientos de los jueces nacionales al alcanzar los 75 años.

Al llegar él mismo a esa edad, Belluscio decidió no beneficiarse de aquella sentencia. En su carta de renuncia sostuvo que consideraba que existía una “incompatibilidad ética” entre haber participado de esa decisión y permanecer posteriormente en su cargo amparándose en ella.

De esa manera puso fin a casi 22 años ininterrumpidos como ministro de la Corte Suprema, desde diciembre de 1983 hasta septiembre de 2005.

En pocas palabras

  • Augusto Belluscio murió: El ex juez de la Corte Suprema de Justicia falleció a los 96 años.
  • Trayectoria: Integró el máximo tribunal desde 1983 hasta 2005, destacándose en Derecho Civil.
  • Renuncia ética: Dejó la Corte en 2005, a pesar de un fallo previo que le permitía continuar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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