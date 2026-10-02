Pedro Sánchez al borde del abismo: rechazaron su plan para la vivienda y analiza convocar a elecciones

Con los decretos caídos, se especula que el próximo 29 de noviembre haya elecciones para elegir a un nuevo Gobierno en España.

España: Una alianza de gobierno "desahuciada" por el problema de los inquilinos

Pedro Sánchez pudo formar gobierno en 2023 pese a no ser la fuerza más votada. El Partido Popular llegó en primer lugar, pero no logró la mayoría y no pudo sumar socios para ello. En cambio, Sociedad PSOE/SUMAR, logró un milagro o una acción inexplicable de la que ahora puede pagar los costos. Hizo una alianza con los separatistas catalanes y vascos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , JUNTS y Bildú. Los catalanes le aportaron siete bancas clave para que Sánchez pudieran desplazar al PP y quedarse con el gobierno.

Pero la alianza siempre tuvo problemas: el principal, la amnistía que pedían los separatistas a los líderes que establecieron la independencia fallida de Cataluña. Sánchez demostró tener una enorme muñeca política y resistió a todo. A casi todo, en realidad.

La situación de los catalanes exiliados para evitar a la Justicia española, casos de corrupción que salpicaron a sus ministros y a su propia esposa, la grave crisis de los inmigrantes que invadieron Ceuta y más, lo pusieron en la cornisa. Pero Sánchez pudo mantenerse en pie.

Pedro Sánchez aplaude en el Congreso. Si embargo, sus decretos por la crisis de la vivienda fueron rechazados. (Foto: Reuters)

El caso de "maricarmen" y los desahuciados

La inflación es España es alta, de las más elevadas de la Unión Europea. Fue de un 3,27% en 2023, del 2,84% en 2024, del 3,04% en 2025 y ronda un promedio de 3,20% en lo que va de 2026. Esto se tradujo en una dura actualización de los precios de los alquileres en un tema complejo como el de la vivienda. Y muchos inquilinos fueron puestos al extremo de perder la casa por la que pagaban un arrendamiento que se les volvió imposible.

Y la anciana Maricarmen, de 87 años, pasó a ser un símbolo para todos los inquilinos. Luego de 71 años en su casa del barrio del Retiro, en Madrid, la actualización del precio del alquiler la obligaba a ir a la calle. Ese caso fue tomado por el Gobierno para pretender dar una respuesta a la crisis con dos decretos que congelan precios o postergan o impiden la salida de los inquilinos. La "batalla" entre propietarios e inquilinos se nacionalizó y llegó al parlamento. Y allí, se quebró la alianza de Pedro Sánchez.

Con los votos de los independentistas catalanes de Junts, que votaron junto a los conservadores del Partido Popular y a la extrema derecha de VOX. Esa unidad, hizo caer ambos decretos. Por el momento, no hay solución para los inquilinos. Pero el gobierno de Pedro Sánchez quedó en la cuerda floja.

Maricarmen, la mujer de 87 años, símbolo de la crisis de la vivienda en España. (Foto: Archivo)

En el marco de la vivienda hay una lucha que el mercado no puede solucionar. Los propietarios quieren que se respeten sus derechos. Entre ellos, el de ajustar los alquileres, disponer de sus viviendas y poder actuar si hay morosidad elevada. Del otro lado, los inquilinos padecen el problema de alquileres que se indexan a un ritmo muy superior a los salarios. Si no pueden pagar, deben irse a la calle... ¿y luego?

Pedro Sánchez propuso congelar actualizaciones y plazos y ganó un enorme rechazo de propietarios, inmobiliarios, constructoras y partidos de la oposición. El argumento: legislaciones rígidas, lejos de traer soluciones, alejan a la oferta y por lo tanto, los alquileres aumentarán más; el efecto inverso al buscado. Pero el inquilino que no puede pagar una actualización alta, ¿qué alternativa tiene?

Y para Pedro Sánchez, ¿hay futuro?

El "no" de Junts ha hecho caer los decretos. La pregunta es si al gobierno socialista también. Pedro Sánchez sin los votos de Junts está en minoría. La primera con sus aliados restantes, pero no le alcanza. Debería llamar a elecciones porque se trata de un gobierno parlamentario y no tiene mayoría para gobernar. La fecha, puede ser el 29 de noviembre.