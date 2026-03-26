Créditos de ANSES 2026: ¿Vuelven los préstamos de hasta $1.500.000?

Sin embargo, el camino legislativo aún es largo. Para que los préstamos vuelvan a estar disponibles, el proyecto deberá obtener aprobación en ambas cámaras del Congreso, lo que implica atravesar debates, posibles modificaciones y negociaciones políticas.

Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES

El universo de potenciales beneficiarios es amplio, aunque con criterios específicos para evitar el sobreendeudamiento. De acuerdo con el borrador del proyecto, los grupos habilitados serían:

Jubilados y pensionados del sistema previsional : siempre que sus ingresos no superen el equivalente a seis haberes mínimos.

: siempre que sus ingresos no superen el equivalente a seis haberes mínimos. Titulares de asignaciones sociales , incluyendo la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

, incluyendo la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas , como pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

, como pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos. Monotributistas de categorías iniciales (A, B, C y D), uno de los sectores más golpeados por la volatilidad económica.

(A, B, C y D), uno de los sectores más golpeados por la volatilidad económica. Trabajadores de casas particulares registrados, un segmento históricamente con dificultades para acceder al crédito formal.

La inclusión de estos grupos apunta a garantizar que el financiamiento llegue a quienes más lo necesitan, evitando que recurran a alternativas informales con tasas excesivas.

Un cambio clave: el dinero no se entregaría directamente

Uno de los aspectos más innovadores —y a la vez más debatidos— del proyecto es la modalidad de implementación. A diferencia de versiones anteriores de los créditos ANSES, el dinero no sería depositado directamente en la cuenta del beneficiario.

En su lugar, el organismo previsional transferiría los fondos de manera directa a bancos o entidades emisoras de tarjetas de crédito para cancelar deudas previamente declaradas.

Este esquema busca atacar de raíz el problema del endeudamiento, asegurando que el préstamo cumpla un objetivo concreto: aliviar cargas financieras existentes en lugar de generar nuevos consumos.

No obstante, algunos especialistas advierten que esta modalidad podría limitar la autonomía del beneficiario, ya que no podría disponer libremente del dinero.

Monto máximo y actualización automática

El proyecto establece un tope de hasta $1.500.000 por beneficiario, aunque este valor no sería fijo. En cambio, se ajustaría automáticamente en función de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que permitiría mantener el poder adquisitivo del crédito frente a la inflación.

Este mecanismo de actualización es considerado clave en un contexto económico como el argentino, donde la variación de precios puede erosionar rápidamente el valor real de los montos otorgados.

Tasas de interés más accesibles que el mercado

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es el costo financiero. Según el texto en análisis, la tasa de interés se calcularía tomando como referencia la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) más un adicional de diez puntos porcentuales.

Esto ubicaría a los créditos ANSES por debajo de las tasas que ofrecen bancos, financieras e incluso tarjetas de crédito, lo que representa una ventaja significativa para los sectores de menores ingresos.

Además, el proyecto busca desalentar el uso de prestamistas informales, conocidos por aplicar intereses extremadamente elevados que muchas veces derivan en situaciones de endeudamiento crónico.

Un “candado” para evitar el sobreendeudamiento

Con el objetivo de proteger la economía de los hogares, la iniciativa incluye un límite estricto: la cuota mensual del crédito no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante.

Este “candado” funciona como una garantía para evitar que el pago del préstamo comprometa gastos esenciales como alimentos, medicamentos o servicios básicos.

La inclusión de este límite responde a experiencias pasadas, donde algunos beneficiarios terminaron destinando gran parte de sus ingresos al pago de créditos, reduciendo su capacidad de consumo.

Financiamiento: el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En caso de aprobarse, los créditos serían financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un instrumento clave del sistema previsional argentino.

El FGS tiene como objetivo respaldar el pago de jubilaciones y pensiones, pero también ha sido utilizado históricamente para impulsar políticas públicas y programas de financiamiento.

El uso de estos recursos vuelve a generar debate, ya que algunos sectores consideran que deben destinarse exclusivamente a garantizar el sistema previsional, mientras que otros defienden su utilización para dinamizar la economía y asistir a los sectores más vulnerables.

Un contexto económico que impulsa el debate

La reaparición de este proyecto no es casual. La combinación de inflación, caída del poder adquisitivo y aumento del endeudamiento familiar generó un escenario en el que muchas personas tienen dificultades para acceder al crédito formal.

En este contexto, los créditos ANSES aparecen como una alternativa posible para reordenar las finanzas personales, especialmente entre quienes no califican para préstamos bancarios tradicionales.

Cuándo podrían volver los créditos

A pesar de la expectativa generada, es importante remarcar que los créditos ANSES no están disponibles actualmente. Se trata de una propuesta en etapa de discusión legislativa.

Si el proyecto logra avanzar en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, su implementación podría concretarse recién en el segundo semestre de 2026.

Esto significa que, por ahora, los potenciales beneficiarios deberán esperar definiciones políticas antes de poder acceder a esta herramienta.

Expectativas y desafíos hacia adelante

El eventual regreso de los créditos ANSES abre un abanico de expectativas, pero también plantea interrogantes. Entre ellos, la capacidad del Estado para sostener el financiamiento, el impacto en el sistema previsional y la efectividad del modelo para reducir el endeudamiento.

Mientras tanto, millones de argentinos siguen atentos a la evolución del proyecto, que podría convertirse en una de las medidas económicas más relevantes del próximo año.