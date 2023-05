Créditos ANSES: ¿Quiénes pueden solicitar los préstamos de la mejor tasa y de hasta $240 mil?

Los beneficiarios que pueden acceder a los préstamos ANSES incluyen a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El proceso para solicitar el préstamo es sencillo y se puede realizar a través de "Mi ANSES". El beneficiario debe ingresar con su CUIL y Clave de Seguridad Social, presentar la documentación requerida y elegir la opción "Créditos ANSES". Luego, deberá seleccionar "Solicitar crédito" y "Jubilaciones y Pensiones", indicando el monto y plazo del crédito solicitado. Finalmente, se enviará la solicitud y se descargará el comprobante correspondiente.

Si el beneficiario no cuenta con acceso a internet o prefiere hacer el trámite de forma presencial, también es posible hacerlo en cualquier oficina de ANSES con un turno previo.

ANSES se preocupa por ofrecer una amplia gama de beneficios y opciones de financiamiento para los beneficiarios de la seguridad social. Con los préstamos ANSES, los beneficiarios pueden obtener el dinero que necesitan para realizar mejoras en sus hogares, realizar viajes o cualquier otro proyecto que deseen emprender.

Cómo obtener el crédito para ANSES: JUBILADOS, PENSIONADOS Y OTROS BENEFICIARIOS

Ingresá a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva.

Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva. Reuní la documentación. Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES.

Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES. Iniciá la solicitud. En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito -Jubilaciones y Pensiones.

En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito -Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio , deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.

, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito. Completá todos los datos . Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.

. Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud. ¡Listo! Tu solicitud fue enviada exitosamente. Descargá el comprobante y guardalo. En el comprobante vas a encontrar detallada toda la información sobre el Crédito ANSES que solicitaste.

Cuánto debo préstamo ANSES

Para controlar la cantidad de cuotas que les resta pagar, se deben seguir los siguientes pasos: