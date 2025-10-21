Cómo solicitar el crédito paso a paso
Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas
El trámite puede hacerse desde el celular o computadora:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
-
Elegir la opción “Créditos ANSES → Jubilaciones y pensiones”.
-
Verificar los datos personales.
-
Seleccionar el monto y el plazo deseado.
-
Confirmar la solicitud y esperar la acreditación en la cuenta.
El depósito se realiza en menos de 5 días hábiles, y el pago se descuenta automáticamente del haber mensual.
Requisitos para acceder al crédito ANSES
Para acceder, el titular debe cumplir con las siguientes condiciones:
-
Residir en la Argentina.
-
Tener menos de 92 años al finalizar el crédito.
-
Cobrar la prestación a través de ANSES.
-
No superar los límites de endeudamiento permitidos.