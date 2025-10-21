En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
Jubilados
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas

La ANSES recordó que los jubilados y pensionados pueden acceder a créditos personales de hasta $600.000. Los montos, plazos y tasas se actualizan periódicamente según el banco y la categoría del beneficiario.

Los créditos para jubilados de ANSES continúan disponibles con montos actualizados y trámites completamente digitales. Estos préstamos —otorgados por entidades financieras a beneficiarios que cobran haberes del organismo— ofrecen hasta $600.000 con cuotas fijas y plazos de hasta 48 meses.

Cabe recordar que los créditos no son de ANSES, sino para jubilados que cobran a través de ANSES, mediante bancos que adhieren al programa. Cada entidad establece sus condiciones y tasa de interés.

Cuánto se puede pedir con los créditos para jubilados

El monto disponible depende del tipo de prestación y del ingreso mensual del solicitante.

  • Jubilados del SIPA: hasta $600.000.

  • Pensionados: hasta $400.000.

Las cuotas son fijas en pesos y no pueden superar el 30 % del haber mensual.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

créditos cuenta dni banco provincia anses
El trámite puede hacerse desde el celular o computadora:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • Elegir la opción “Créditos ANSES → Jubilaciones y pensiones”.

  • Verificar los datos personales.

  • Seleccionar el monto y el plazo deseado.

  • Confirmar la solicitud y esperar la acreditación en la cuenta.

El depósito se realiza en menos de 5 días hábiles, y el pago se descuenta automáticamente del haber mensual.

Requisitos para acceder al crédito ANSES

Para acceder, el titular debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Residir en la Argentina.

  • Tener menos de 92 años al finalizar el crédito.

  • Cobrar la prestación a través de ANSES.

  • No superar los límites de endeudamiento permitidos.

