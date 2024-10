Créditos para JUBILADOS de ANSES: de cuánto es la CUOTA por un préstamo de $8 millones

Para gestionarlo en una sucursal se recomienda solicitar un turno previo a través de la página del banco. De esa manera, las personas se garantizan atención personalizada en el horario fijado.

Por ejemplo, en el caso de que un jubilado desee sacar un monto de $8 millones se requiere que el ingreso estimado sea de $1.896.379 para así poder afrontar la cuota, que será de $532.066. Para averiguar otras opciones y montos se deberá hacer click aquí

8 millones banco.jpg

Estos son los tres créditos para jubilados en Banco Provincia

Préstamo Exclusivo para clientes/as sin deudas:

La entidad bancaria relanzó su línea de préstamos personales exclusiva para personas que no registren deudas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina. Se trata de préstamos de hasta $20 millones, con una tasa fija de 33% anual y un plazo único de 24 meses para su devolución.

Por cada $100.000 la persona paga una cuota fija de $5.746,86. Se puede solicitar a través de home banking y se acredita en 24 horas, si lo solicitas en una sucursal la acreditación es en el momento.

A este crédito pueden acceder quienes no tener deudas y eso implica que la persona no tuvo tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio, informados en la Central de Deudores del BCRA en junio de 2024. Cualquier persona puede consultar si es cliente No CENDEU, solo es necesario informar CUIT/CUIL.

Préstamos Exprés:

Son créditos personales de hasta $1,2 millones y con un plazo único de pago de 36 meses destinados específicamente a jubilados/as y pensionados/as que cobran haberes a través de la entidad. Por cada $100.000 solicitados a 36 meses de plazo se paga una cuota de $5.350 (la misma no puede afectar más del 35% del ingreso de la persona)

El préstamo cuenta con múltiples beneficios: tiene una tasa especial fija del 49% anual y se puede solicitar desde el home banking o en una sucursal de Banco Provincia. Pueden acceder a este beneficio los jubilados/as y pensionados/as que perciban haberes a través de Banco Provincia. Se trata de un universo de 900 mil personas beneficiarias de ANSES, el Instituto de Previsión Social (IPS) y algunas cajas previsionales provinciales.

Se podrá solicitar desde el martes 17 hasta el lunes 30 de septiembre inclusive, o hasta agotar el cupo, a través de home banking o de forma presencial en una sucursal. Una vez aprobado, si se tramitó en una sucursal se acredita en el momento. Si se gestionó desde el home banking, se acredita a las 24 horas.

Préstamos personales tradicionales:

La entidad bancaria también ofrece también préstamos de hasta 20 millones de pesos, con una tasa fija de 59% anual y plazos que van de 12 a 72 meses para su devolución. Si una persona opta por el lapso máximo, es decir 6 años, por cada $100.000 paga una cuota fija de $5.077.

Pueden acceder a este crédito: