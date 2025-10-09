Créditos online para jubilados de ANSES: cómo sacar $1.500.000 y pagar en 60 cuotas

El trámite puede realizarse de manera 100% online, desde el homebanking o la app móvil de cada banco, lo que evita colas o esperas en las sucursales.
Préstamos para jubilados: cuánto se paga por mes si pedís $1.500.000
El monto del crédito puede variar según la capacidad de pago del jubilado, pero el máximo permitido es de $1.500.000. Las cuotas se fijan según el plazo elegido y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente, estimada en torno al 50%.
A modo orientativo, estos son los valores aproximados del préstamo:
24 cuotas: alrededor de $90.000 por mes, total estimado $2.160.000.
36 cuotas: aproximadamente $73.000 por mes, total $2.628.000.
48 cuotas: unos $63.000 mensuales, total $3.024.000.
60 cuotas: cerca de $57.000 mensuales, total $3.420.000.
Es importante destacar que la cuota no puede superar el 30% del haber jubilatorio mensual, según la normativa de protección del ingreso mínimo.
Por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima, actualmente cercana a $260.000, podría solicitar un préstamo a 60 meses con una cuota que no supere $78.000, quedando dentro del límite establecido.
Las condiciones finales dependen de la entidad bancaria, que realiza la evaluación crediticia y confirma el monto máximo disponible para cada solicitante.
Cómo solicitar el crédito paso a paso
El proceso para acceder al crédito de $1.500.000 para jubilados de ANSES es simple y no requiere gestores ni intermediarios.
A continuación, el paso a paso completo:
Ingresar al sitio oficial del banco donde el jubilado cobra sus haberes (por ejemplo, Banco Nación o Banco Provincia).
Buscar la sección “Créditos para jubilados” o “Préstamos personales ANSES”.
Completar el simulador online con el monto deseado ($1.500.000) y el plazo (entre 24 y 60 meses).
Iniciar el trámite digital desde el homebanking o la aplicación móvil.
Si se prefiere atención presencial, se puede solicitar un turno online en la sucursal más cercana.
Presentar DNI y constancia de CBU, verificar los datos personales y aceptar las condiciones.
La aprobación suele demorar entre 24 y 72 horas hábiles, y el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.