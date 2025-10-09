Créditos online para jubilados de ANSES: cómo sacar $1.500.000 y pagar en 60 cuotas

El trámite puede realizarse de manera 100% online, desde el homebanking o la app móvil de cada banco, lo que evita colas o esperas en las sucursales.

Préstamos para jubilados: cuánto se paga por mes si pedís $1.500.000

El monto del crédito puede variar según la capacidad de pago del jubilado, pero el máximo permitido es de $1.500.000. Las cuotas se fijan según el plazo elegido y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente, estimada en torno al 50%.

A modo orientativo, estos son los valores aproximados del préstamo:

24 cuotas: alrededor de $90.000 por mes , total estimado $2.160.000 .

36 cuotas: aproximadamente $73.000 por mes , total $2.628.000 .

48 cuotas: unos $63.000 mensuales , total $3.024.000 .

60 cuotas: cerca de $57.000 mensuales, total $3.420.000.

Es importante destacar que la cuota no puede superar el 30% del haber jubilatorio mensual, según la normativa de protección del ingreso mínimo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima, actualmente cercana a $260.000, podría solicitar un préstamo a 60 meses con una cuota que no supere $78.000, quedando dentro del límite establecido.

Las condiciones finales dependen de la entidad bancaria, que realiza la evaluación crediticia y confirma el monto máximo disponible para cada solicitante.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El proceso para acceder al crédito de $1.500.000 para jubilados de ANSES es simple y no requiere gestores ni intermediarios.

A continuación, el paso a paso completo: