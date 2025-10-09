En vivo Radio La Red
Créditos online para jubilados de ANSES: cómo sacar $1.500.000 y pagar en 60 cuotas

Este crédito no es otorgado directamente por ANSES, sino por entidades bancarias que ofrecen condiciones preferenciales a los beneficiarios del sistema previsional.

Los jubilados de ANSES pueden sacar préstamos de $1.500.000 y pagarlo en 60 cuotas (Foto: archivo).

Los jubilados de ANSES ya pueden acceder a un crédito personal de hasta $1.500.000, con cuotas fijas y tasas preferenciales, sin necesidad de gestores ni trámites presenciales. El préstamo se solicita de manera totalmente digital y se acredita en pocos días hábiles en la cuenta bancaria del beneficiario.

Quiénes pueden acceder al nuevo crédito para jubilados

El préstamo está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cumplan con algunos requisitos básicos de residencia y documentación.

Podrán solicitarlo todas las personas que:

  • Tengan residencia permanente en Argentina.

  • Cuenten con DNI vigente y CBU propia.

  • No registren deudas bancarias activas.

  • Perciban sus haberes mensualmente a través de ANSES.

Este crédito no es otorgado directamente por ANSES, sino por entidades bancarias que ofrecen condiciones preferenciales a los beneficiarios del sistema previsional. Entre ellas se destacan el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia de Buenos Aires, y, próximamente, se sumarán otros bancos públicos y privados.

El trámite puede realizarse de manera 100% online, desde el homebanking o la app móvil de cada banco, lo que evita colas o esperas en las sucursales.

Préstamos para jubilados: cuánto se paga por mes si pedís $1.500.000

El monto del crédito puede variar según la capacidad de pago del jubilado, pero el máximo permitido es de $1.500.000. Las cuotas se fijan según el plazo elegido y la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente, estimada en torno al 50%.

A modo orientativo, estos son los valores aproximados del préstamo:

  • 24 cuotas: alrededor de $90.000 por mes, total estimado $2.160.000.

  • 36 cuotas: aproximadamente $73.000 por mes, total $2.628.000.

  • 48 cuotas: unos $63.000 mensuales, total $3.024.000.

  • 60 cuotas: cerca de $57.000 mensuales, total $3.420.000.

Es importante destacar que la cuota no puede superar el 30% del haber jubilatorio mensual, según la normativa de protección del ingreso mínimo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima, actualmente cercana a $260.000, podría solicitar un préstamo a 60 meses con una cuota que no supere $78.000, quedando dentro del límite establecido.

Las condiciones finales dependen de la entidad bancaria, que realiza la evaluación crediticia y confirma el monto máximo disponible para cada solicitante.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El proceso para acceder al crédito de $1.500.000 para jubilados de ANSES es simple y no requiere gestores ni intermediarios.

A continuación, el paso a paso completo:

  • Ingresar al sitio oficial del banco donde el jubilado cobra sus haberes (por ejemplo, Banco Nación o Banco Provincia).

  • Buscar la sección “Créditos para jubilados” o “Préstamos personales ANSES”.

  • Completar el simulador online con el monto deseado ($1.500.000) y el plazo (entre 24 y 60 meses).

  • Iniciar el trámite digital desde el homebanking o la aplicación móvil.

  • Si se prefiere atención presencial, se puede solicitar un turno online en la sucursal más cercana.

  • Presentar DNI y constancia de CBU, verificar los datos personales y aceptar las condiciones.

  • La aprobación suele demorar entre 24 y 72 horas hábiles, y el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

