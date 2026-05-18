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Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

Se oficializó el piso de ingresos definitivo para el sector pasivo correspondiente al sexto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la actualización mensual por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor, unificando el haber básico bruto con el refuerzo económico extraordinario.

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Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya ejecuta el proceso de liquidación de haberes previsionales incorporando el indicador inflacionario del 2,6% registrado por el INDEC durante el mes de abril. Se informa que la aplicación de la fórmula de movilidad automática genera un ajuste directo sobre los recibos de los beneficiarios. Esta metodología mensual busca otorgar dinamismo al sistema para que las prestaciones sigan la evolución real de los precios minoristas.

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Con la implementación de este porcentaje técnico, el haber mínimo de junio se reconfigura en $403.396,63. Asimismo, se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá vigente la distribución del bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso total de bolsillo para quienes perciben la escala inferior del sistema previsional se establece en un piso garantizado de $473.396,63.

Se establece que el objetivo de estas medidas de emergencia es atenuar el impacto del costo de vida en los sectores con menor capacidad de consumo. La Administración Nacional de la Seguridad Social procesará ambos conceptos de manera conjunta en las cuentas bancarias de los titulares. Se informa que el refuerzo también se liquidará de forma proporcional para los beneficiarios que perciben ingresos mensuales levemente superiores a la base contributiva mínima.

¿Cómo quedan los montos de todas las categorías previsionales en junio?

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Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber m&iacute;nimo con el aumento y bono

Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

Se informa que la actualización automatizada por movilidad que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza a la totalidad del padrón de beneficiarios. Los nuevos valores brutos determinados por el organismo previsional para este período mensual, a los que se les debe acoplar el medio aguinaldo, se desglosan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima nacional: $403.396,63 (alcanza los $473.396,63 al sumarse el bono de refuerzo).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67.

  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

Se confirma que para los titulares que superan la base contributiva pero no alcanzan el techo unificado, la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá la diferencia exacta hasta completar los $473.396,63. Por el contrario, las escalas superiores del sistema previsional percibirán únicamente el ajuste del 2,6% correspondiente a la movilidad ordinaria, alcanzando un techo nominal de $2.714.477,30 sin adicionales extraordinarios de emergencia.

¿Qué medidas de desendeudamiento se habilitan para jubilados bonaerenses?

Se establece que, de forma paralela a las actualizaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) impulsa un plan de exención para regularizar deudas del Impuesto Inmobiliario. El beneficio alcanza tanto a beneficiarios de la ANSES como del IPS provincial que residan en territorio bonaerense y registren obligaciones tributarias impagas acumuladas.

Se confirma que el régimen impositivo contempla la condonación de deudas de hasta cinco años correspondientes a la planta urbana edificada destinada a casa habitación. Para agilizar el proceso de detección de los 17.000 contribuyentes afectados, ARBA realiza un cruce automático de información con las cajas previsionales nacionales, verificando que los solicitantes cumplan con los criterios patrimoniales y de vulnerabilidad establecidos por la normativa impositiva.

¿Cuáles son los requisitos de ARBA para eliminar deudas inmobiliarias?

Se informa que las condiciones exigidas por el ente recaudador provincial son estrictas para garantizar que el beneficio llegue a los sectores pasivos con menores recursos económicos:

  • No superar el equivalente a dos haberes mínimos mensuales como ingresos totales del grupo familiar (incluyendo cónyuge o conviviente).

  • Ser titular de una única propiedad destinada exclusivamente a vivienda familiar y casa habitación del beneficiario.

  • Que el inmueble posea una valuación fiscal correspondiente al período anterior inferior a los 6 millones de pesos.

  • No encontrarse inscripto en el impuesto a los Ingresos Brutos de ninguna jurisdicción.

Se establece que el trámite combina una etapa virtual inicial mediante la Clave de Identificación Tributaria (CIT) en el sitio web de ARBA y una validación presencial posterior con turno. Debido a la complejidad de la carga digital de los datos de la partida inmobiliaria y el número de CUIL, el organismo previsional y los municipios recomiendan que los adultos mayores cuenten con asistencia familiar para completar la gestión con éxito.

¿Dónde consultar las fechas de cobro de haberes y bonos?

Se informa que los titulares pueden verificar los días de pago asignados ingresando a la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el esquema operativo según el último dígito del documento.

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