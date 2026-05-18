Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

Se informa que la actualización automatizada por movilidad que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza a la totalidad del padrón de beneficiarios. Los nuevos valores brutos determinados por el organismo previsional para este período mensual, a los que se les debe acoplar el medio aguinaldo, se desglosan de la siguiente manera:

Jubilación mínima nacional: $403.396,63 (alcanza los $473.396,63 al sumarse el bono de refuerzo).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30.

Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

Se confirma que para los titulares que superan la base contributiva pero no alcanzan el techo unificado, la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá la diferencia exacta hasta completar los $473.396,63. Por el contrario, las escalas superiores del sistema previsional percibirán únicamente el ajuste del 2,6% correspondiente a la movilidad ordinaria, alcanzando un techo nominal de $2.714.477,30 sin adicionales extraordinarios de emergencia.

¿Qué medidas de desendeudamiento se habilitan para jubilados bonaerenses?

Se establece que, de forma paralela a las actualizaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) impulsa un plan de exención para regularizar deudas del Impuesto Inmobiliario. El beneficio alcanza tanto a beneficiarios de la ANSES como del IPS provincial que residan en territorio bonaerense y registren obligaciones tributarias impagas acumuladas.

Se confirma que el régimen impositivo contempla la condonación de deudas de hasta cinco años correspondientes a la planta urbana edificada destinada a casa habitación. Para agilizar el proceso de detección de los 17.000 contribuyentes afectados, ARBA realiza un cruce automático de información con las cajas previsionales nacionales, verificando que los solicitantes cumplan con los criterios patrimoniales y de vulnerabilidad establecidos por la normativa impositiva.

¿Cuáles son los requisitos de ARBA para eliminar deudas inmobiliarias?

Se informa que las condiciones exigidas por el ente recaudador provincial son estrictas para garantizar que el beneficio llegue a los sectores pasivos con menores recursos económicos:

No superar el equivalente a dos haberes mínimos mensuales como ingresos totales del grupo familiar (incluyendo cónyuge o conviviente).

Ser titular de una única propiedad destinada exclusivamente a vivienda familiar y casa habitación del beneficiario.

Que el inmueble posea una valuación fiscal correspondiente al período anterior inferior a los 6 millones de pesos.

No encontrarse inscripto en el impuesto a los Ingresos Brutos de ninguna jurisdicción.

Se establece que el trámite combina una etapa virtual inicial mediante la Clave de Identificación Tributaria (CIT) en el sitio web de ARBA y una validación presencial posterior con turno. Debido a la complejidad de la carga digital de los datos de la partida inmobiliaria y el número de CUIL, el organismo previsional y los municipios recomiendan que los adultos mayores cuenten con asistencia familiar para completar la gestión con éxito.

¿Dónde consultar las fechas de cobro de haberes y bonos?

Se informa que los titulares pueden verificar los días de pago asignados ingresando a la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el esquema operativo según el último dígito del documento.