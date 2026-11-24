Disco, VEA y Jumbo (Cencosud): 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros (excepto electrodomésticos) y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

Coto: 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas), sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

Carrefour: 10% de descuento de lunes a miércoles en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas), con tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones).

Chango Más: 10% de descuento todos los días en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas), con tope de reintegro de $12.000 por transacción y $50.000 mensual (no acumulable).

Día%: 10% de descuento los lunes en todos los productos, con tope de reintegro de $2.000 por transacción (acumulable con otras promociones).

Toledo: 15% de descuento los miércoles en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas), sin tope de reintegro (no acumulable).

La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento lunes y martes en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas), sin tope de reintegro (no acumulable).