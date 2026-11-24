-
Banco Patagonia: 35% de descuento todos los días en supermercados adheridos pagando con tarjeta de débito (tope de $40.000), más hasta 25% en combustibles (tope $30.000) y 20% en farmacias (tope $20.000).
-
Banco Santander: 25% de descuento todos los días en supermercados y farmacias adheridas, además de beneficios en indumentaria.
-
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro todos los días y 3 cuotas sin interés con débito o crédito (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).
-
Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más abonando con tarjeta de débito (tope $25.000) o código QR (tope $15.000).
-
Banco Nación: 5% de reintegro adicional todos los días abonando con débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO (tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000).
¿Cuánto cobran de bolsillo los jubilados y pensionados en noviembre y diciembre 2026?
Junto con el aprovechamiento de los topes de ahorro en consumos esenciales, los beneficiarios del sistema previsional completan durante la última semana de noviembre el cobro de sus haberes con el incremento del 1,93%, mientras aguardan la liquidación de diciembre que incorporará el aumento del 2,17%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000.